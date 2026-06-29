Výsledky ČD - Telematiky za 2025: „nová“ firma dosáhla vysokých tržeb i zisku

Autor:
  15:00
Sledovat Metro na Googlu

Praha 29. června 2026 (PROTEXT) - Společnost ČD - Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2025. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly hodnoty 3 832 mil. Kč. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2025 hodnoty 615,8 mil. Kč a zisk před zdaněním (EBT) vysokých 463,4 mil. Kč. Firma tak překročila své plány a dosáhla vynikajících výsledků. V uplynulém roce přitom došlo ke dvěma zásadním změnám – fúzí se společností ČD - Informační Systémy a zároveň odprodeji části závodu Správě železnic. Vzhledem k těmto skutečnostem není možné dosažené výsledky jednoduše meziročně porovnat. Na celkovém hospodaření se v roce 2025 pozitivně projevily vyšší než plánované tržby, významné úspory převážně v oblasti fixních nákladů a lepší ziskovost některých zakázek.

„Rok 2025 představoval pro společnost ČD - Telematika zásadní milník a zároveň začátek úplně nové etapy. Po období významných změn, které jsme odstartovali o rok dříve, jsme vstoupili do další fáze rozvoje, jejímž cílem je posílit naši roli technologického partnera, který aktivně posouvá železnici i veřejnou dopravu do digitální éry,“ řekl Lukasz Kryński, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika. „Do roku 2026 vstupujeme s jasně definovanými prioritami: zvýšit efektivitu, zjednodušit interní procesy, posílit obchod, modernizovat naše technologické prostředí a zejména pokračovat v integraci napříč skupinou včetně vyhledávání nových synergií, které nám umožní lépe využít náš potenciál.“

Rok 2025 byl pro ČD - Telematiku naprosto přelomovým rokem. Na začátku června 2025 došlo k oficiálnímu spojení společností ČD - Telematika a ČD - Informační Systémy. „Nová“ ČD - Telematika má přibližně 900 zaměstnanců a stala se jedním z největších poskytovatelů ICT služeb v oblasti dopravy a státní správy v České republice. Fúze přinesla sjednocení klíčových kompetencí obou firem, zjednodušení procesů, posílení inovačního potenciálu a zákazníkům širší portfolio služeb. Další milník nastal na podzim, kdy došlo k řadu let připravovanému odprodeji části závodu Správě železnic.

Z pohledu nabízených služeb ČD - Telematika hned na začátku loňského roku výrazně posílila na poli poskytovaných ICT služeb, a to kolaudací již čtvrtého technologického sálu svého hlavního datového centra v Praze 9. Díky investici několika desítek milionů korun tak nyní má toto datové centrum plochu 700 m2 a prostor pro 300 racků, vše ve vysoké úrovni kvality a zabezpečení. Milníky nastaly i na poli ETCS. Zákazníkovi České dráhy byl předán poslední hlavový vůz Pendolino vybavený OBU ETCS, došlo i k předání poslední lokomotivy 363.524 zpět zákazníkovi ČD Cargo. S tímto zákazníkem byl zahájen i nový projekt instalace OBU ETCS do vozidel řady 242, v rámci kterého dojde k vybavení až čtyřiceti vozů pro provoz v ČR.

V roce 2024 činily tržby 2687 mil. Kč, EBITDA 291,4 mil. Kč a EBT 176,2 mil. Kč. Tyto výsledky ale není možné s čísly za rok 2025 jednoduše porovnávat, protože jde o výsledky „původní“ ČD - Telematiky před fúzí se společností ČD - Informační Systémy a odprodejem části závodu Správě železnic.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem drážních technologií pro zabezpečení a komunikaci a ICT služeb v oblasti dopravy a logistiky, mezi které patří vývoj a provoz aplikací, služby systémové integrace, ERP systémy, podpora a servis výpočetní techniky. Působí i jako dodavatel velkoobchodních telekomunikačních služeb. Provozuje vlastní optickou síť napříč Českou republikou, která je součástí kritické infrastruktury státu. Nabízí i služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur a kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí od roku 1994 a má přibližně 900 zaměstnanců.

 

Zdroj: EMC

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Vážná nehoda dvou kamionů uzavřela Pražský okruh u Lochkovského mostu

Nehoda kamionů na D0 u Lochkovského mostu. (30. června 2026)

Pražský okruh (D0) ve směru na letiště a dálnici D5 je u Lochkovského mostu zcela neprůjezdný. Důvodem je vážná dopravní nehoda dvou nákladních automobilů.

30. června 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

100 dní do voleb: Praha už zná většinu kandidátů na primátora, jedno jméno už „odpadlo“

Zleva Tomáš Portlík, Adam Scheinherr, Petr Hlaváček, Ondřej Prokop a Tereza...

Už se to pomalu blíží. Komunální volby jsou za rohem, respektive ve středu to bude přesně 100 dní do otevření volebních místností. Podzimní volby rozhodnout také o tom, kdo se stane pražským...

30. června 2026  13:25

Historička Flodrová „činila ve prospěch Brna“. Stvořila i databázi vývoje názvů ulic

Milena Flodrová zasvětila zkoumání Brna celý život a přispěla k odhalení mnoha...

Když ve čtvrtek v Brně zemřela ve svých 91 letech historička Milena Flodrová, přišlo něco, co nastává jedině při odchodu obecně uznávané i milované bytosti. Sociální sítě a internetové diskuse...

30. června 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

VIDEO: Křik, dupání, i vyplazený jazyk. Pražským Andělem duněla haka

Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand...

Pražský Anděl rozduněla haka. Hromadný původně maorský obřadní a bojový tanec, který proslavili hlavně ragbisté „All Blacks“ z Nového Zélandu. Právě reprezentace této ostrovní země odehraje ve středu...

30. června 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli pádu kamení je dočasně uzavřen úsek cyklostezky Ohře u Lokte

ilustrační snímek

Kvůli popadanému kamení je dočasně uzavřen úsek páteřní krajské cyklostezky Ohře mezi Starým Sedlem a Loktem na Sokolovsku. ČTK o tom informovala krajská...

30. června 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy míří k vrchnímu soudu

ilustrační snímek

Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k Vrchnímu soudu v Olomouci. Mladík, kterého brněnský soud ve věci potrestal dohromady devíti...

30. června 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Bouře podemlela trať mezi Čkyní a Vimperkem, oprava potrvá do půlky srpna

Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...

Oprava trati ve Čkyni na Prachaticku, kterou podmáčel déšť při pondělní bouřce, potrvá podle odhadu do poloviny srpna. Hasiči v Jihočeském kraji kvůli bouřím vyjeli ke 150 zásahům.

30. června 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Jihomoravští záchranáři vyjížděli v pondělí k rekordním 437 událostem

ilustrační snímek

Jihomoravští záchranáři v pondělí zasahovali u rekordních 437 událostí. Výjezdů bylo 490, protože k jedné události může zamířit jeden i více prostředků, uvedla...

30. června 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Zelené střechy v Pardubicích snižují teplotu v budovách jen mírně

ilustrační snímek

Zelené střechy instalované na několika objektech v Pardubicích mají sloužit podle zkušeností správců budov, škol i odborníků nejen ke zlepšení mikroklimatu,...

30. června 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

Muzeum umění otevře výstavu představující vnitřní svět sochaře a malíře Sekala

Muzeum umÄ›nĂ­ otevĹ™e vĂ˝stavu pĹ™edstavujĂ­cĂ­ vnitĹ™nĂ­ svÄ›t sochaĹ™e a malĂ­Ĺ™e Sekala

Muzeum umění Olomouc otevře ve středu výstavu sochaře, malíře a překladatele Zbyňka Sekala s názvem Soukromá věc. Návštěvníkům nabídne průřez tvorbou tohoto...

30. června 2026  11:16,  aktualizováno  11:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalého šéfa mordparty našli nedaleko bydliště mrtvého, spáchal sebevraždu

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Podle informací iDNES.cz jej dnes ráno našli policisté mrtvého nedaleko místa jeho bydliště....

30. června 2026  11:52,  aktualizováno  12:55

Hudební léto na přerovských hradbách nabídne letos osm koncertních večerů

ilustrační snímek

Osm koncertních večerů nabídne jedenáctý ročník festivalu Hudební léto na hradbách, který se uskuteční o prázdninách vždy v úterý na přerovských hradbách....

30. června 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.