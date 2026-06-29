Výsledky ČD - Telematiky za 2025: „nová“ firma dosáhla vysokých tržeb i zisku

„Rok 2025 představoval pro společnost ČD - Telematika zásadní milník a zároveň začátek úplně nové etapy. Po období významných změn, které jsme odstartovali o rok dříve, jsme vstoupili do další fáze rozvoje, jejímž cílem je posílit naši roli technologického partnera, který aktivně posouvá železnici i veřejnou dopravu do digitální éry,“ řekl Lukasz Kryński, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika. „Do roku 2026 vstupujeme s jasně definovanými prioritami: zvýšit efektivitu, zjednodušit interní procesy, posílit obchod, modernizovat naše technologické prostředí a zejména pokračovat v integraci napříč skupinou včetně vyhledávání nových synergií, které nám umožní lépe využít náš potenciál.“
Rok 2025 byl pro ČD - Telematiku naprosto přelomovým rokem. Na začátku června 2025 došlo k oficiálnímu spojení společností ČD - Telematika a ČD - Informační Systémy. „Nová“ ČD - Telematika má přibližně 900 zaměstnanců a stala se jedním z největších poskytovatelů ICT služeb v oblasti dopravy a státní správy v České republice. Fúze přinesla sjednocení klíčových kompetencí obou firem, zjednodušení procesů, posílení inovačního potenciálu a zákazníkům širší portfolio služeb. Další milník nastal na podzim, kdy došlo k řadu let připravovanému odprodeji části závodu Správě železnic.
Z pohledu nabízených služeb ČD - Telematika hned na začátku loňského roku výrazně posílila na poli poskytovaných ICT služeb, a to kolaudací již čtvrtého technologického sálu svého hlavního datového centra v Praze 9. Díky investici několika desítek milionů korun tak nyní má toto datové centrum plochu 700 m2 a prostor pro 300 racků, vše ve vysoké úrovni kvality a zabezpečení. Milníky nastaly i na poli ETCS. Zákazníkovi České dráhy byl předán poslední hlavový vůz Pendolino vybavený OBU ETCS, došlo i k předání poslední lokomotivy 363.524 zpět zákazníkovi ČD Cargo. S tímto zákazníkem byl zahájen i nový projekt instalace OBU ETCS do vozidel řady 242, v rámci kterého dojde k vybavení až čtyřiceti vozů pro provoz v ČR.
V roce 2024 činily tržby 2687 mil. Kč, EBITDA 291,4 mil. Kč a EBT 176,2 mil. Kč. Tyto výsledky ale není možné s čísly za rok 2025 jednoduše porovnávat, protože jde o výsledky „původní“ ČD - Telematiky před fúzí se společností ČD - Informační Systémy a odprodejem části závodu Správě železnic.
ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem drážních technologií pro zabezpečení a komunikaci a ICT služeb v oblasti dopravy a logistiky, mezi které patří vývoj a provoz aplikací, služby systémové integrace, ERP systémy, podpora a servis výpočetní techniky. Působí i jako dodavatel velkoobchodních telekomunikačních služeb. Provozuje vlastní optickou síť napříč Českou republikou, která je součástí kritické infrastruktury státu. Nabízí i služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur a kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí od roku 1994 a má přibližně 900 zaměstnanců.
Zdroj: EMC