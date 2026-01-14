Výsledky společnosti ExaGrid za fiskální rok 2025 – rekordní čtvrtletí a rekordní rok pro společnost

Společnost ExaGrid®, jediný dodavatel vrstveného zálohovacího úložiště (Tiered Backup Storage) v odvětví s funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), která zahrnuje vrstvu nepřipojenou k síti (tiered air gap), funkce Auto Detect & Guard, zpožděné mazání a neměnnost dat pro obnovu po útocích ransomwaru, dnes oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí končícím 31. prosince 2025 dosáhla rekordního objemu objednávek i rekordních tržeb. Zároveň společnost zaznamenala rekordní objem objednávek a tržeb za celý rok 2025.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 (Q4 2025) společnost ExaGrid překonala řadu rekordů, mimo jiné:
- rekordní celkové tržby a objem objednávek,
- rekordní tržby a objem objednávek od nových zákazníků,
- rekordní tržby a objem objednávek z opakovaných nákupů stávajících zákazníků,
- rekordních 202 nových zákazníků („new logo“) za čtvrtletí,
- rekordních 88 nových zákazníků s objednávkami v řádu statisíců
- 3 nové zakázky od zákazníků v řádu milionů
Kromě toho zaznamenala společnost ExaGrid v roce 2025 rekordní objem objednávek i tržeb a již 20. čtvrtletí v řadě zůstala v kladných hodnotách P&L, EBITDA a volného peněžního toku. Společnost je ze 100 % bez dluhů, což potvrzuje její velmi silnou finanční kondici.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 získala společnost ExaGrid 202 nových zákazníků, včetně 88 nových zákazníků s objednávkami v řádu statisíců a 3 nových zákazníků s objednávkami v řádu milionů. Na začátku roku 2026 dosáhne společnost ExaGrid více než 5 000 aktivně instalovaných zákazníků z horního středního segmentu trhu až po velké podniky. Tito zákazníci používají ExaGrid vrstvené zálohovací úložiště každý den k ochraně svých dat. ExaGrid je vrstvené zálohovací úložiště Target pro více než 25 zálohovacích aplikací a utilit, včetně: Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, Oracle RMAN, Cohesity (2. čtvrtletí 2026) a mnoha dalších uvedených na webových stránkách společnosti ExaGrid.
Hlavní události čtvrtého čtvrtletí 2025:
- Silná konkurenceschopnost s více než 70% úspěšností v daném čtvrtletí.
- Získání 202 nových zákazníků.
- 88 nových zákaznických zakázek v řádu statisíců a 3 nové zákaznické zakázky v řádu milionů.
- Téměř 5 000 zákazníků chrání svá data pomocí ExaGrid vrstveného zálohovacího úložiště.
- Prodejní a podpůrné týmy v 30 zemích a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích.
- Rostoucí globální tržby – více než 50 % obchodů pocházelo ze zemí mimo Spojené státy.
- Společnost zůstává v posledních 20 čtvrtletích v plusu, co se týče hotovosti, EBITDA a P&L.
- Společnost ExaGrid nahradila v tomto čtvrtletí rekordní počet zařízení Dell Data Domain.
- Společnost ExaGrid vydala verzi 7.4.0, která zahrnovala vydání funkce ExaGrid AI-Powered Retention Time-Lock: Auto Detect & Guard, a obsahovala nové funkce, které pomáhají MSP sledovat využití dat jejich zákazníků a samostatně poskytují možnost obnovit data jednotlivých zákazníků v případě útoku ransomwaru.
- Společnost ExaGrid získala v prosinci ocenění „Backup & DR Innovation of the Year“ (Inovace roku v oblasti zálohování a zotavení po havárii), „Storage Hardware Innovation of the Year“ (Inovace roku v oblasti úložného hardwaru) a „Storage Vendor of the Year“ (Dodavatel úložných řešení roku) na MSP Channel Awards 2025, čímž se přidala k 6 oceněním v oboru, která získala dříve v tomto roce na Storage Awards, Data Breakthrough Awards a Network Computing Awards – celkem tedy 9 ocenění v oboru v roce 2025.
„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu se zdravými finančními výsledky, jak dokazují posledních 20 čtvrtletí, ve kterých jsme udrželi kladný výsledek hospodaření, EBITDA a volný peněžní tok,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Máme prodejní týmy ve více než 30 zemích po celém světě a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích. Nadále investujeme do našich partnerských kanálů a v roce 2025 jsme spolupracovali s více prodejními partnery než kdykoli předtím. Zejména pro naše partnery poskytující spravované služby (MSP) jsme vydali nové funkce, aby MSP mohli nastavit konkrétní podíl pro každého zákazníka, sledovat a vykazovat využití dat pro fakturaci podle podílu a aby bylo možné provádět obnovu po útoku ransomwarem pro každého zákazníka. Podepsali jsme smlouvu s naším prvním „Top 10“ globálním systémovým integrátorem a brzy podepíšeme smlouvu s druhým. Pokračujeme v nahrazování primárního úložiště za zálohovací aplikací a také inline škálovatelných deduplikačních zařízení díky naší jedinečné architektuře pro nejrychlejší zálohování, rychlé obnovení, skutečnou škálovatelnost s pevně stanoveným časovým oknem pro zálohování při růstu dat, silné zabezpečení a nejlepší obnovu po útoku ransomwarem v oboru díky naší technologii AI-Powered Retention Time-Lock.
„Rok 2025 byl pro nás velmi úspěšný a doufáme, že si tuto dynamiku udržíme i v roce 2026 s dvouciferným růstem tržeb,“ řekl Andrews.
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
