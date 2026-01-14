Výsledky společnosti ExaGrid za fiskální rok 2025 – rekordní čtvrtletí a rekordní rok pro společnost

Autor:
  8:44
Marlborough (Massachusetts) 14. ledna 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - Společnost ExaGrid hlásí 20 po sobě jdoucích čtvrtletí s kladným výsledkem hospodaření, EBITDA a volným cash flow

Společnost ExaGrid®, jediný dodavatel vrstveného zálohovacího úložiště (Tiered Backup Storage) v odvětví s funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), která zahrnuje vrstvu nepřipojenou k síti (tiered air gap), funkce Auto Detect & Guard, zpožděné mazání a neměnnost dat pro obnovu po útocích ransomwaru, dnes oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí končícím 31. prosince 2025 dosáhla rekordního objemu objednávek i rekordních tržeb. Zároveň společnost zaznamenala rekordní objem objednávek a tržeb za celý rok 2025.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 (Q4 2025) společnost ExaGrid překonala řadu rekordů, mimo jiné:

  • rekordní celkové tržby a objem objednávek,
  • rekordní tržby a objem objednávek od nových zákazníků,
  • rekordní tržby a objem objednávek z opakovaných nákupů stávajících zákazníků,
  • rekordních 202 nových zákazníků („new logo“) za čtvrtletí,

- rekordních 88 nových zákazníků s objednávkami v řádu statisíců

- 3 nové zakázky od zákazníků v řádu milionů

Kromě toho zaznamenala společnost ExaGrid v roce 2025 rekordní objem objednávek i tržeb a již 20. čtvrtletí v řadě zůstala v kladných hodnotách P&L, EBITDA a volného peněžního toku. Společnost je ze 100 % bez dluhů, což potvrzuje její velmi silnou finanční kondici.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 získala společnost ExaGrid 202 nových zákazníků, včetně 88 nových zákazníků s objednávkami v řádu statisíců a 3 nových zákazníků s objednávkami v řádu milionů. Na začátku roku 2026 dosáhne společnost ExaGrid více než 5 000 aktivně instalovaných zákazníků z horního středního segmentu trhu až po velké podniky. Tito zákazníci používají ExaGrid vrstvené zálohovací úložiště každý den k ochraně svých dat. ExaGrid je vrstvené zálohovací úložiště Target pro více než 25 zálohovacích aplikací a utilit, včetně: Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, Oracle RMAN, Cohesity (2. čtvrtletí 2026) a mnoha dalších uvedených na webových stránkách společnosti ExaGrid.

Hlavní události čtvrtého čtvrtletí 2025:

  • Silná konkurenceschopnost s více než 70% úspěšností v daném čtvrtletí.
  • Získání 202 nových zákazníků.
  • 88 nových zákaznických zakázek v řádu statisíců a 3 nové zákaznické zakázky v řádu milionů.
  • Téměř 5 000 zákazníků chrání svá data pomocí ExaGrid vrstveného zálohovacího úložiště.
  • Prodejní a podpůrné týmy v 30 zemích a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích.
  • Rostoucí globální tržby – více než 50 % obchodů pocházelo ze zemí mimo Spojené státy.
  • Společnost zůstává v posledních 20 čtvrtletích v plusu, co se týče hotovosti, EBITDA a P&L.
  • Společnost ExaGrid nahradila v tomto čtvrtletí rekordní počet zařízení Dell Data Domain.
  • Společnost ExaGrid vydala verzi 7.4.0, která zahrnovala vydání funkce ExaGrid AI-Powered Retention Time-Lock: Auto Detect & Guard, a obsahovala nové funkce, které pomáhají MSP sledovat využití dat jejich zákazníků a samostatně poskytují možnost obnovit data jednotlivých zákazníků v případě útoku ransomwaru.
  • Společnost ExaGrid získala v prosinci ocenění „Backup & DR Innovation of the Year“ (Inovace roku v oblasti zálohování a zotavení po havárii), „Storage Hardware Innovation of the Year“ (Inovace roku v oblasti úložného hardwaru) a „Storage Vendor of the Year“ (Dodavatel úložných řešení roku) na MSP Channel Awards 2025, čímž se přidala k 6 oceněním v oboru, která získala dříve v tomto roce na Storage Awards, Data Breakthrough Awards a Network Computing Awards – celkem tedy 9 ocenění v oboru v roce 2025.

 

„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu se zdravými finančními výsledky, jak dokazují posledních 20 čtvrtletí, ve kterých jsme udrželi kladný výsledek hospodaření, EBITDA a volný peněžní tok,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Máme prodejní týmy ve více než 30 zemích po celém světě a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích. Nadále investujeme do našich partnerských kanálů a v roce 2025 jsme spolupracovali s více prodejními partnery než kdykoli předtím. Zejména pro naše partnery poskytující spravované služby (MSP) jsme vydali nové funkce, aby MSP mohli nastavit konkrétní podíl pro každého zákazníka, sledovat a vykazovat využití dat pro fakturaci podle podílu a aby bylo možné provádět obnovu po útoku ransomwarem pro každého zákazníka. Podepsali jsme smlouvu s naším prvním „Top 10“ globálním systémovým integrátorem a brzy podepíšeme smlouvu s druhým. Pokračujeme v nahrazování primárního úložiště za zálohovací aplikací a také inline škálovatelných deduplikačních zařízení díky naší jedinečné architektuře pro nejrychlejší zálohování, rychlé obnovení, skutečnou škálovatelnost s pevně stanoveným časovým oknem pro zálohování při růstu dat, silné zabezpečení a nejlepší obnovu po útoku ransomwarem v oboru díky naší technologii AI-Powered Retention Time-Lock.

„Rok 2025 byl pro nás velmi úspěšný a doufáme, že si tuto dynamiku udržíme i v roce 2026 s dvouciferným růstem tržeb,“ řekl Andrews.

 

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

 

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113043845/cs/

 

Kontakt pro média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

 

Zdroj: ExaGrid / ExaGrid Systems, Inc.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Brněnská firma umí zobrazit vnitřní strukturu vzorku z elektronového mikroskopu

ilustrační snímek

Brněnská společnost AdvaScope vyvinula technologii, která umožňuje plastické zobrazení vnitřní struktury vzorku z elektronových mikroskopů. Technologie...

14. ledna 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího...

14. ledna 2026  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

16 šikovných prvňáků, jedna redakce a spousta fantazie aneb 1.B na návštěvě Metra

Žáci 1.B ZŠ Nedvědovo náměstí v pražském Podolí

„Daneček na vás prásknul, že děláte v novinách,“ povídá mi synova třídní, paní učitelka Světlana R. Měsíc nato už šestnáct odvážných prvňáků ze ZŠ Nedvědovo náměstí vplouvá do redakce Metra.

14. ledna 2026  11:48

Nedostatečná vizuální prezentace brzdí malé značky v prodeji. Řešením je produktová fotografie zvládnutelná svépomocí

14. ledna 2026  11:46

Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

Řidič v Jaroměři při dvou kontrolách přiznal vodku

Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

14. ledna 2026  11:28

V nemocnicích hradeckého kraje se loni narodilo 2138 dětí, meziročně o 195 méně

ilustrační snímek

V porodnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který v regionu zastřešuje krajské nemocnice, se loni narodilo 2138 dětí. V meziročním srovnání...

14. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Japonský profesor Shigeo Ohta na téma Alzheimerova demence: Proč to vlastně všechno děláme

14. ledna 2026  11:10

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02

Alšova jihočeská galerie zahájí v sobotu sezonu dvěma výstavami

ilustrační snímek

Alšova jihočeská galerie (AJG) zahájí sezonu dvěma výstavami v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jedna z výstav propojí současné sklo...

14. ledna 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.