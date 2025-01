Výsledky společnosti ExaGrid za rok 2024 – rekordní čtvrtletí a rekordní rok pro společnost

Společnost ExaGrid®, jediné řešení v oboru pro vrstvené zálohování s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří vrstvenou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu ransomwaru, dnes oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí končícím 31. prosince 2024 měla rekordní rezervace a tržby a v roce 2024 měla rekordní rezervace a tržby.

Objednávky společnosti ExaGrid vzrostly o více než 20 % oproti stejnému čtvrtletí před rokem. Společnost ExaGrid zůstává již 16 čtvrtletí po sobě v kladných hodnotách zisku a úroků, EBITDA a volného peněžního toku a je 100% bez dluhů, což svědčí o jejím dobrém finančním zdraví.

Ve 4. čtvrtletí 2024 společnost ExaGrid získala 189 nových zákazníků, z toho 73 šestimístných nových zákaznických smluv a 3 sedmimístné „nové“ zákaznické smlouvy. Společnost ExaGrid má více než 4500 aktivních zákazníků z řad vyšších středních až velkých podniků, kteří k ochraně svých dat používají vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid.

Společnost ExaGrid rozšiřuje svůj prodejní tým a obchodní partnerství po celém světě. Společnost ExaGrid působí po celém světě a má prodejní týmy a týmy podpory v USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku, Chile/Argentině, Kolumbii, Panamě, Německu, Francii, Velké Británii, severských zemích, Beneluxu, regionu SNS, Polsku, České republice, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Turecku, Izraeli, Abú Zabí, Kataru, Dubaji, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Indii, Austrálii, Singapuru, Japonsku, Malajsii, Hongkongu, Jižní Koreji a otevírá další regiony.

Nejdůležitější informace za 4. čtvrtletí 2024:

• Vysoká míra konkurenčních vítězství na úrovni více než 75 % za čtvrtletí.

• Získání 189 nových zákazníků.

• Uzavření 72 šestimístných a 3 sedmimístných smluv s novými zákazníky.

• Více než 4500 zákazníků chrání svá data pomocí vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid.

• Prodejní a podpůrné týmy ve 30 zemích a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích.

• Rostoucí globální prodeje – 45 % obchodů pochází ze zemí mimo Spojené státy.

• Společnost zůstává v posledních 16 čtvrtletích v kladných hodnotách hotovosti, EBITDA a P&L.

• Společnost ExaGrid nahradila rekordní počet řešení Dell Data Domain a HPE StoreOnce.

• Společnost ExaGrid získala v listopadu ocenění „Storage Company of the Year“ (Společnost roku v oblasti ukládání dat) a „Storage Hardware Innovation of the Year“ (Inovace roku v oblasti hardwaru pro ukládání dat) při udílení cen SDC Awards 2024, čímž se přidala k 6 oborovým oceněním, která získala dříve v tomto roce v rámci udílení cen Storage Awards, Data Breakthrough Awards a Network Computing Awards – celkem tedy 8 ocenění v oboru v roce 2024.

„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu se zdravými finančními výsledky, což dokazuje posledních 16 čtvrtletí, kdy jsme si udrželi kladný hospodářský výsledek, EBITDA a volný peněžní tok,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Máme prodejní týmy ve více než 30 zemích světa a zákaznické instalace ve více než 80 zemích. Nadále investujeme do našich partnerských kanálů, v roce 2024 jsme spolupracovali s více prodejními partnery než kdykoli předtím a v roce 2025 plánujeme rozšíření našich partnerských programů."

„Jsme hrdí na to, že jsme největším nezávislým prodejcem zálohovacích úložišť. Zálohovací úložiště má jedinečné potřeby kvůli velkým zálohovacím úlohám, přírůstkům, syntetickým plným kopiím, rotaci záloh, dlouhodobému uchovávání, zabezpečení pro obnovu po útoku ransomwaru a mnoha dalším aspektům, které zálohování odlišují od primárního úložiště. Jedinečné úložiště pro stupňované zálohování společnosti ExaGrid bylo vytvořeno speciálně pro zlepšení výkonu zálohování, výkonu obnovy, škálovatelnosti při nárůstu dat, zabezpečení, obnovy po ransomwaru, obnovy po havárii a ekonomiky zálohování – s nízkými počátečními i časovými náklady,“ řekl Andrews.

„Rok 2024 byl ve společnosti ExaGrid rekordní. Vzhledem k tomu, že neustále inovujeme naše úložiště pro vrstvené zálohování, těšíme se na oznámení nových aktualizací, integrací a oznámení produktů v průběhu roku 2025 a očekáváme další růst a úspěch. Na trhu existují pouze 3 řešení: standardní primární diskové úložiště, které nemá specializované funkce pro zálohování a s retencí se prodražuje; inline deduplikační zařízení, jako jsou Dell Data Domain a HPE StoreOnce, která jsou pomalá pro zálohování a obnovu, používají škálovací architekturu a nemají veškeré zabezpečení potřebné pro dnešní zálohovací prostředí; a vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid, které nabízí mnoho funkcí pro zálohovací úložiště a mnoho hlubokých integrací se zálohovacími aplikacemi. Když zákazníci testují ExaGrid paralelně, v 83 % případů kupují ExaGrid – tento produkt mluví sám za sebe.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

