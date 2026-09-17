Vysněný dům zavádí imerzivní VR. Výzkumy ukazují rychlejší prodej

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  9:14
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Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Společnost Reality Hromec s.r.o., která poskytuje služby pod značkou Vysněný dům, začíná při prodeji vybraných nemovitostí využívat imerzivní virtuální realitu. Zájemcům umožňuje projít se ve skutečném měřítku domem či interiérem, který ještě fyzicky neexistuje – například před výstavbou, dokončením nebo rekonstrukcí. Technologie tak může měnit především způsob prodeje nemovitostí, u nichž si kupující dosud musel velkou část výsledku pouze představovat. Zahraniční studie navíc ukazují, že virtuální prohlídky mohou zkracovat dobu potřebnou k prodeji nemovitosti.

Při prodeji pozemku, rozestavěného domu nebo nemovitosti před rekonstrukcí se často prodává něco, co zatím nelze vidět. Kupující se rozhoduje podle půdorysu, vizualizace nebo popisu a musí si představit, jak bude budoucí prostor skutečně působit. Právě tuto bariéru může imerzivní virtuální realita výrazně zmenšit. Prostřednictvím VR headsetu umožňuje člověku vstoupit do navrhovaného prostoru ve skutečném měřítku, přirozeně se v něm pohybovat a lépe posoudit proporce místností, jejich vzájemné uspořádání i prostor jako celek.

Význam virtuální reality v realitách přitom nemusí spočívat pouze v atraktivnější prezentaci. Výzkumy ukazují, že podobné technologie mohou ovlivňovat také samotný průběh prodeje. Studie publikovaná v odborném časopise Information Systems Research, která pracovala s rozsáhlými daty realitní platformy, zjistila u nemovitostí využívajících virtuální prohlídku zkrácení doby prodeje o 28 až 49 %, aniž by technologie významně ovlivnila výslednou prodejní cenu. Autoři ji proto označují především za nástroj zvyšující efektivitu prodeje.

Výsledky této studie nelze automaticky přenášet na český realitní trh ani přímo na imerzivní virtuální realitu využívající VR headset. Výzkum pracoval s jiným trhem a jinou formou virtuální prohlídky. Ukazuje však, že lepší možnost posoudit nemovitost na dálku může kupujícím usnadnit rozhodování a celý proces prodeje zefektivnit.

„U pozemku ukazujete místo, kde dům teprve bude stát. U hrubé stavby vysvětlujete, jak budou místnosti jednou vypadat, u domu před rekonstrukcí zase to, co se může změnit. Zkušenost nám ukázala, že fotografie, půdorys ani vizualizace nemusí vždy stačit. Nechtěli jsme potenciál nemovitosti jen popisovat. Chtěli jsme zájemcům umožnit, aby ho sami zažili,“ říká Ivo Hromec, majitel realitní kanceláře Vysněný dům.

Virtuální prohlídka není vždy virtuální realita

Pod pojmem virtuální prohlídka se dnes skrývá několik různých technologií. Při běžné 360° prohlídce se uživatel prostřednictvím obrazovky rozhlíží z předem určených bodů. Imerzivní virtuální realita využívaná Vysněným domem pracuje s VR headsetem a vytváří pocit, že se člověk nachází přímo uvnitř prostoru. Může se v něm přirozeně pohybovat a vnímat jeho rozměry ve skutečném měřítku.

Rozdíl je důležitý zejména u nemovitostí, které ještě nejsou dokončené nebo jejichž současný stav neodpovídá tomu, co kupující ve výsledku získá. Majitel nebo developer může prostřednictvím VR představit budoucí podobu domu či interiéru, zatímco zájemce získává konkrétnější podklad pro rozhodnutí, zda mu navrhované řešení skutečně vyhovuje.

Virtuální realita přitom podle Vysněného domu nemá přesvědčit zájemce ke koupi za každou cenu. Jejím cílem je zmenšit rozdíl mezi tím, co je při prodeji popsáno nebo zobrazeno, a tím, co si kupující dokáže skutečně představit.

U developerských projektů může být VR stále důležitější

Právě u prodeje nemovitostí před dokončením očekává Vysněný dům do budoucna největší potenciál technologie.

„Myslím, že se bude postupně měnit to, co kupující při prodeji developerského projektu očekává. Půdorysy a vizualizace nezmizí, ale budou přibývat možnosti, jak si budoucí prostor prohlédnout a zažít ještě předtím, než fyzicky vznikne. Kupující tak nebude odkázaný jen na svou prostorovou představivost,“ říká Lukáš Hromec, realitní makléř Vysněného domu.

Podle něj virtuální realita nenahradí klasickou osobní prohlídku hotové nemovitosti. Může však posunout okamžik, kdy si zájemce dokáže o nabízeném prostoru vytvořit konkrétní představu.

„Dříve k tomu člověk potřeboval dokončenou stavbu a osobní prohlídku. Dnes může u některých projektů velkou část této zkušenosti získat ještě před dokončením stavby nebo rekonstrukce. Právě v takové chvíli podle mě technologie přestává být efektem a stává se praktickou součástí realitní služby,“ dodává Lukáš Hromec.

Vysněný dům proto nechce imerzivní virtuální realitu využívat automaticky u každé nabídky. Smysl má především u projektů, u nichž současný stav nemovitosti neumožňuje zájemci naplno pochopit její budoucí podobu – například u pozemků určených k výstavbě, developerských projektů, rozestavěných nemovitostí nebo objektů před zásadní rekonstrukcí.

O realitní kanceláři Vysněný dům 
Společnost Reality Hromec s.r.o., která vystupuje pod značkou Vysněný dům, poskytuje služby při prodeji a nákupu nemovitostí. Vedle samotného zprostředkování se zaměřuje na komplexní prezentaci nemovitostí a marketing. Služby poskytuje soukromým vlastníkům, investorům i developerům. Za kanceláří stojí bratři Ivo a Lukáš Hromcovi. Každý do společného podnikání přinesl jiné profesní zkušenosti, spojuje je ale stejná představa o tom, co by měla kvalitní realitní kancelář svým klientům nabídnout.

Ivo Hromec je majitelem realitní kanceláře Vysněný dům a certifikovaným realitním makléřem. Bezmála 20 let se věnuje podnikání v oblasti obchodu a marketingu a zkušenosti získal také vedením vlastní digitální agentury. Ještě před založením vlastní realitní kanceláře nakoupil a prodal řadu vlastních nemovitostí, díky čemuž poznal realitní služby také z pohledu klienta. Právě tyto zkušenosti ovlivnily jeho představu o tom, jak by měl prodej a nákup nemovitosti probíhat a jakou podporu by měl klient během celého procesu dostat. Na tomto přístupu následně postavil realitní kancelář Vysněný dům, kde dnes propojuje zkušenosti z realit, obchodu a marketingu.

Lukáš Hromec je certifikovaným realitním makléřem, který do světa realit přinesl více než deset let zkušeností z vedoucí pozice v nadnárodní IT společnosti. V roce 2021 se realitám začal věnovat naplno. Technologické a manažerské zkušenosti dnes propojuje s realitní praxí a hledáním cest, jak klientům celý proces prodeje či nákupu zpřehlednit a usnadnit.

Odborné zdroje k údajům uvedeným v tiskové zprávě : Yan, Z., Meng, Z., Tan, Y.: Does Virtual Reality Help Property Sales? Empirical Evidence from a Real Estate Platform.Information Systems Research, 2025, 36(2), 1011–1030.

Zdroj: Vysněný dům

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59203.

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