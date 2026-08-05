Vysocká ulice ve Žďáru nad Sázavou je neprůjezdná, sledujte dopravní značení

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: "Probíhá kompletní rekonstrukce silnice, kde se dělají i inženýrské sítě a chodníky. Je to společná investice KSÚSV, Žďáru nad Sázavou a SVK Žďársko." V loňském roce silničáři opravili část od spodní okružní křižovatky, letos by se pak měl dodělat zbytek ulice. Momentálně jsou hotovy práce na inženýrských sítích a začínají práce na samotné opravě vozovky.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: "Objízdné trasy jsou vedeny přes Tři Studně. To znamená, že se po celou dobu stavby jezdí tudy. Teď budeme zahajovat opravu silnice ze Tří Studní na Fryšavu. To by se ale této uzavírky nemělo dotknout.“
Stavební práce budou pokračovat i v dalších týdnech. Řidiči by proto měli i nadále sledovat dopravní značení a počítat s objízdnými trasami.
Zdroj: POLAR televize Ostrava