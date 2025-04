Vysoká úroveň zakázkové naplněnosti, výborná bilance. PORRu se povedl silný rok 2024

Výkony se zvýšily na 6,7 miliardy EUR

EBIT je na úrovni 158,4 milionu EUR, nejvyšší v historii

Equity ratio se zlepšilo na 21,1 %

Návrh výplaty dividendy na úrovni 0,90 EUR za akcii

Pozitivní výhled na rok 2025

PORR v roce 2024 opět rostl výrazně rychleji než trh samotný: ruku v ruce s růstem výkonů narostl i objem nasmlouvaných zakázek a to o 1,1 % na úroveň 8,5 mld. EUR. Finanční výkonnost společnosti potvrzuje, že strategie PORRu je nastavená správně. EBIT marže narostla na 2,6 %. Equity ratio je na konci reportovacího období na hodnotě 21,1 %.

"Čísla mluví sama za sebe: V roce 2024 dosáhl PORR excelentních výsledků v různých sférách ekonomiky. To potvrzuje, že máme dobré postavení na našich domácích trzích a kontinuálně se posouváme a rosteme díky široké škále produktů a služeb, které nabízíme," vysvětluje CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss.

Zatímco EBIT narostl o 12,9 %, na úroveň 158,4 mil. EUR, zisk na akcii se taky zvedl a to na 2,32 EUR. Stejně tak PORR udělal znova velký progres ve vztahu k jeho finanční pozici. Hrubý dluh (suma leasingů a finančních závazků) klesl a vlastní zdroje narostly – navzdory tomu, že se v roce 2024 vyplácel hybridní kapitál. Equity ratio byl ke konci roku 21,1 %.

Velké projekty na všech trzích

PORRu se v roce 2024 povedlo získat zakázky v hodnotě 6,846 mld. EUR co představuje nárust o 0,2 %, navzdory již vysokým hodnotám tohoto ukazatele z předchozích let. Jako příklad uvedeme zakázku velkého datového centra v hodnotě téměř 200 mil. EUR a výrobní haly pro farmaceutickou společnost v hodnotě cca. 100 mil. EUR, obě v Německu. Ve čtvrtém kvartálu získal PORR zakázku na výměnu mostu Leug Bridge v Rakousku, jednu z mnoha zakázek v sektoru stavebního inženýrství. Ve vztahu k celkové hodnotě nasmlouvaných zakázek je na tom společnost lépe o 1,1 % v porovnání s předchozím rokem. Hodnota nasmlouvaných zakázek je ve výši 8,543 mld. EUR.

Ve vztahu k výkonům PORR dosáhl významného nárustu v Rumunsku a to v segmentech silniční výstavby a výstavby tunelů. V rámci skupiny výkony vzrostly o 2,6 % na úroveň 6,747 mld. EUR, z čehož 57,4 % tvořily výkony v stavebním inženýrství. Zatímco výstavba rezidenčního bydlení měla nižší podíl na výkonech a to 8,1 %, nerezidenční výstavba byla na úrovni 24,4 %. PORR je preferovaným partnerem mnohých průmyslových investorů, když potřebují aby komplexní projekt byl postavený včas, v rozpočtu a při splnění nejvyšších požadavků na standardy kvality.

Silná finanční výkonnost

Nárust výkonů se odráží i v příjmech: tržby PORRu narostly o 2,3 % na úroveň 6,190 mld. EUR. Díky významným zlepšením v oblasti efektivity a úspor na straně materiálových nákladů a dalších nákladových položek, EBITDA narostla o 7,1 % na úroveň 368,8 mil. EUR – a to navzdory významnému nárustu mzdových nákladů. EBIT narostl ještě významněji a to o 12,9 % na úroveň 158,4 mil. EUR. Toto posunulo EBIT marži na úroveň 2,6 %. Konsolidovaný čistý zisk v roce 2024 dosáhl 108,9 mil. EUR – což je nárust o 14,6 %. Zisk na akcii taky dosáhl historického maxima a to 2,32 EUR. Výše uvedené se taky projevilo i v cash flow: Volné cash flow (suma cash flow z provozní činnosti a cash flow z investičních aktivit) narostl oproti roku 2024 o 39 % na hodnotu 138,2 mil. EUR (2023: 99,4 mil. EUR).

K 31. prosinci 2024 měla celková aktiva PORRu hodnotu 4,24 mld. EUR. Navzdory výplatě hybridního kapitálu vlastní zdroje narostly o 4 % na 894 mil. EUR. Equity ratio narostlo na 21,1%. Hrubý dluh byl opět snížen o hodnotu 6 mil. EUR. To znamená, že čistý dluh byl extrémně nízký a to 2 mil. EUR (v roce 2023 - 40 mil. EUR). Ukazatel hodnoty likvidity u PORRu zůstává vysoký a převyšuje 1 mld. EUR.

Ve světle pozitivních výsledků a dobré finanční pozice, představenstvo a dozorčí rada navrhly Valné hromadě výplatu dividendy ve výši 0,9 EUR na akcii. Toto představuje payout ratio ve výši 38,8 %.

Růst ekonomiky a očekávaná expanze infrastruktury

OECD předpokládá růst evropské ekonomiky v roce 2025 o 1,3 %. Počítá taky s významným nárustem privátních investic, podporovaných dalším snižováním úrokových sazeb a tím i zlepšením úvěrových podmínek. "To bude vzpruha i pro stavebnictví a množství zakázek se bude určitě zvyšovat," řekl CEO Karl-Heinz Strauss. "Vidíme příležitost v růstu v sektoru rezidenční výstavby, stejně tak i v sektoru výstavby data center a zdravotnických zařízení. Kromě toho se také očekávají značné investice do rozšiřování infrastruktury, jaké byly například nedávno oznámeny v Německu."

Dekarbonizace a energetická transformace zůstávají silnými růstovými faktory: Tyto zahrnují výstavbu přečerpávacích elektráren, rozšiřování zelených rozvodných vedení a obnovy veřejné dopravní infrastruktury na všech domácích trzích.

Zde PORR podniká konkrétní kroky jak rychlý pokrok v dekarbonizaci zahrnout jako součást své strategie "Inteligentní růst s ekologickým a štíhlým (LEAN) přístupem". Svým závazkem ke klimatickým cílům v rámci iniciativy Science Based Targets Initiative se PORR zavázal předložit vědecky podložené klimatické cíle do 48 měsíců pro krátkodobé snížení emisí do roku 2030. Cílem je výrazné snížení emisí o 43 % pro scope 1 a scope 2 a také o 25 % pro scope 3. "Naše opatření budeme v příštích několika měsících zavádět poměrně rychlým tempem," řekl Strauss.

Cíle pro 2025

Vzhledem k vysoké hodnotě nasmlouvaných zakázek výši 8,5 mld. EUR očekává představenstvo pro rok 2025 mírný růst výkonů i tržeb a také EBIT marže ve výši 2,8 % až 3,0 %. Cílem pro rok 2030 je EBIT marže ve výši 3,5 % až 4,0 %.

"Odhad dalšího vývoje podnikání vychází z aktuálních cílů v jednotlivých oblastech, stejně jako z příležitostí a rizik, která se objevují na příslušných trzích. Pokud by se geopolitická situace zhoršila, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její činnost. Jakékoliv hodnocení ekonomického vývoje je proto spojeno s riziky prognózování."

Předběžné údaje: Všechna fakta a čísla přehledně

Klíčové finanční ukazatele (v mil. EUR) 2024 % ? 2023 Výkony 1 6,747 2.6% 6,577 Objem nasmlouvaných zakázek 8,543 1.1% 8,452 Příchozí objednávky 6,846 0.2% 6,835 Průměrný počet zaměstnanců 21,228 2.7% 20,665 Tržby 6,190.5 2.3% 6,048.5 EBITDA 368.8 7.1% 344.3 EBIT 158.4 12.9% 140.3 EBT 145.1 11.0% 130.7 Zisk za období 108.9 14.6% 95.0

Ukazatele finanční pozice (v mil. EUR) 31.12.2024 % ? 31.12.2023 Celkové aktiva 4,240 2.5% 4,136 Vlastní kapitál (vč. podílů minoritních vlastníků) 894 4.0% 860 Equity ratio 21.1% 0.3 PP 20.8% Peněžní prostředky a peňežní ekvivalenty 583 -7.6% 631 Čistý dluh 2 <-100.0% -40 Volný peněžní tok 138.2 39.0% 99.4 Základní údaje pro akcionáře (EUR) 2024 % ? 2023 Zisk na akcii 2.32 4.8% 2.21 Dividenda na akcii 2 0,90 20.0% 0.75

1 Výkony odpovídají výkonu všech společností a konsorcií (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, poměrných nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

2 Návrh předložený valné hromadě.

nefinanční ukazatele 2024 Celková spotřeba energie MWh 899,777 Celková emise skleníkových plynů (GHG) t CO2e 4,295,895 Podíl žen na celkovém počtu zaměstnanců 16.7% Ukazatel frekvence ztraceného času pracovních úrazů (LTIFR) – na 1 milion odpracovaných hodin Poměr 13.5 Účast na školeních Compliance a boje proti korupci 88.7%

Hospodářský rok 2024 slouží jako výchozí rok pro nefinanční reporting, a proto nejsou pro tyto ukazatele k dispozici srovnávací hodnoty z předchozích let.

Tiskovou zprávu najdete zde v PORR Newsroomu. Výroční a udržitelný rozvojový report 2024 si můžete stáhnout zde.

Zde najdete náš report v kompaktní webové verzi.