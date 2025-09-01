Vysokorychlostní pevný internet od T-Mobilu nyní s půlroční slevou a bonusem 5000 Kč na vybraný hardware

Praha 1. září 2025 (PROTEXT) - T-Mobile připravil speciální akci pro všechny nové zájemce o vysokorychlostní pevný internet. Zákazníci službu od září získají za příjemných 299 korun měsíčně na půl roku a k tomu mohou využít bonus 5000 Kč na nový hardware. Speciální zvýhodněná nabídka platí od 1. 9. až do 31. 10.

Při výběru tarifů s rychlostí 1 nebo 2 Gbit/s, se závazkem na 24 měsíců, získají zákazníci spolu s nižší cenou příjemný bonus v hodnotě 5 000 Kč, který mohou využít na nákup vybraného hardwaru. Vybrat si lze z pestré nabídky – například nový T Tablet 2 s AI asistentem Perplexity s dotací za 1 Kč, televizory LG, herní konzole Sony PlayStation nebo notebooky. Nabídka platí pro služby T Fiber a Cable.

„Nejsilnější spojení vznikají doma. Proto chceme zpřístupnit náš vysokorychlostní internet co nejširšímu množství zákazníků a zároveň jim nabídnout náš exkluzivní chytrý hardware už od jedné koruny. Věřím, že tato kombinace jim umožní naplno využívat moderní technologie a současně prožít více hodnotných okamžiků mezi svými v pohodlí domova,“ dodává Maximilliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile.

T-Mobile nabízí pokrytí pevným vysokorychlostním internetem více než 1,25 milionu domácností v Česku a každý rok jej přináší i dalším novým téměř 200 tisícům domácnostem. Svůj fixní internet nabízí jako komplexní službu, jejíž součástí je kromě přivedení připojení přímo do bytu také odborná instalace technikem zdarma a kvalitní pokrytí každého místa v domácnosti díky službě Magenta Wi-Fi. Celou administraci domácí sítě pak zvládne integrovaný Wi-Fi manažer v aplikaci Můj T-Mobile.

Od 1. 9. více informací zde www.t-mobile.cz/internet-s-bonusem

 

Přehled cen: T Fiber a Cable

SlužbaMěsíční cenaCena profesionální instalaceZvýhodnění v kč bez závazkuZvýhodnění v kč se závazkem 24 měsíců

Fiber internet 250,

Cable internet 250

399 Kčzdarma

299

prvních 6 měsíců

n/a

Fiber internet 500,

Cable internet 500

499 Kčzdarma

299

prvních 6 měsíců

n/a

Fiber internet 1000,

Cable internet 1000

599 Kčzdarma

299

prvních 6 měsíců

299 prvních 6 měsíců + 5 000 Kč na nákup vybraného HW

Fiber internet 2000,

Cable internet 2000

699 Kčzdarma

299

prvních 6 měsíců

299 prvních 6 měsíců + 5 000 Kč na nákup vybraného HW

 

 

 

 

 

