Vysokorychlostní pevný internet od T-Mobilu nyní s půlroční slevou a bonusem 5000 Kč na vybraný hardware

Při výběru tarifů s rychlostí 1 nebo 2 Gbit/s, se závazkem na 24 měsíců, získají zákazníci spolu s nižší cenou příjemný bonus v hodnotě 5 000 Kč, který mohou využít na nákup vybraného hardwaru. Vybrat si lze z pestré nabídky – například nový T Tablet 2 s AI asistentem Perplexity s dotací za 1 Kč, televizory LG, herní konzole Sony PlayStation nebo notebooky. Nabídka platí pro služby T Fiber a Cable.
„Nejsilnější spojení vznikají doma. Proto chceme zpřístupnit náš vysokorychlostní internet co nejširšímu množství zákazníků a zároveň jim nabídnout náš exkluzivní chytrý hardware už od jedné koruny. Věřím, že tato kombinace jim umožní naplno využívat moderní technologie a současně prožít více hodnotných okamžiků mezi svými v pohodlí domova,“ dodává Maximilliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile.
T-Mobile nabízí pokrytí pevným vysokorychlostním internetem více než 1,25 milionu domácností v Česku a každý rok jej přináší i dalším novým téměř 200 tisícům domácnostem. Svůj fixní internet nabízí jako komplexní službu, jejíž součástí je kromě přivedení připojení přímo do bytu také odborná instalace technikem zdarma a kvalitní pokrytí každého místa v domácnosti díky službě Magenta Wi-Fi. Celou administraci domácí sítě pak zvládne integrovaný Wi-Fi manažer v aplikaci Můj T-Mobile.
Od 1. 9. více informací zde www.t-mobile.cz/internet-s-bonusem
Přehled cen: T Fiber a Cable
|Služba
|Měsíční cena
|Cena profesionální instalace
|Zvýhodnění v kč bez závazku
|Zvýhodnění v kč se závazkem 24 měsíců
Fiber internet 250,
Cable internet 250
|399 Kč
|zdarma
299
prvních 6 měsíců
|n/a
Fiber internet 500,
Cable internet 500
|499 Kč
|zdarma
299
prvních 6 měsíců
|n/a
Fiber internet 1000,
Cable internet 1000
|599 Kč
|zdarma
299
prvních 6 měsíců
|299 prvních 6 měsíců + 5 000 Kč na nákup vybraného HW
Fiber internet 2000,
Cable internet 2000
|699 Kč
|zdarma
299
prvních 6 měsíců
|299 prvních 6 měsíců + 5 000 Kč na nákup vybraného HW