Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v České republice každou třetí ženu

Hypertenze v číslech: Hrozba, kterou stále podceňujeme
„Ve věkové skupině 35–44 let má vysoký krevní tlak 13 % žen, zatímco po menopauze, tedy ve věku 55–64 let, se tento podíl zvyšuje až na 59 %. Navíc lze předpokládat, že pokud žena měla problém s vysokým krevním tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu již před nástupem menopauzy, dojde ke zhoršení hodnot. Zejména pak v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu odkládá úpravu životního stylu nebo medikamentózní léčbu,“ upozorňuje MUDr. Alena Hrubeš Krajčoviechová z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN.
V České republice se vysoký krevní tlak v dospělosti týká téměř každého druhého muže a každé třetí ženy. Problémem přitom není jen samotný výskyt onemocnění, ale také jeho nedostatečná kontrola: cílových hodnot krevního tlaku dosahuje jen zhruba třetina hypertoniků. Řada lidí tak zůstává i přes léčbu vystavena zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku. Trend je navíc nepříznivý – počet léčených pacientů s hypertenzí vzrostl za posledních deset let o 23 %.
Znát hodnoty svého krevního tlaku je první krok k ochraně srdce a cév. Je proto důležité pravidelné měření tlaku krve, které zabere jen několik minut, ale může včas odhalit riziko, které jinak zůstává dlouho skryté.
Fokus na ženy: Skrytá rizika perimenopauzy a menopauzy
Věk mezi 40 a 50 lety představuje důležité období pro investici do zdraví. Specifické varování míří k ženám. Se ztrátou estrogenové ochrany v období menopauzy totiž prudce roste riziko kardiovaskulárních onemocnění.
„S nástupem úbytku estrogenu a dalších hormonálních změn dochází především k nepříznivému složení tukových částic v krvi, zvyšuje se krevní tlak, narůstá tělesná hmotnost s ukládáním tuků v oblasti břicha a zhoršuje se citlivost k inzulinu, která může vést až ke vzniku diabetu 2. typu. Tyto rizikové faktory přispívají k urychlení rozvoje aterosklerózy, což je chronický zánětlivý proces charakterizovaný hromaděním tukových usazenin ve stěnách tepen. Dojde k zúžení a ztuhnutí tepen, což omezuje průtok krve. Výsledkem je postupně se zvyšující riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo mozková mrtvice,“ vysvětluje MUDr. Hrubeš Krajčoviechová.
Ženy po čtyřicítce by neměly změny v těle přičítat jen věku nebo menopauze. Je proto důležité se zaměřit na péči o zdraví srdce.
Význam včasné diagnostiky
Problémem je, že příznaky vysokého krevního tlaku, jako jsou únava, bušení srdce nebo nespavost, jsou často mylně zaměňovány za běžné projevy klimakteria. Existují i nespecifické příznaky, kterým je dobré věnovat pozornost. Jsou jimi závratě, vnitřní neklid, bolesti hlavy, zvonění v uších nebo dušnost při námaze.
„Estrogen má významný ochranný vliv na zdraví žen, zejména na kardiovaskulární systém, kosti, metabolismus a kognitivní funkce. Díky jeho působení se srdečně-cévní onemocnění u žen projeví zhruba o 7–10 let později než u mužů. Naopak s poklesem tvorby estrogenu riziko srdečně-cévních onemocnění u žen po menopauze prudce narůstá. V důsledku toho na komplikace těchto onemocnění zemře celkově více žen než mužů,“ varuje kardioložka.
Jedním z mýtů, které je důležité vyvrátit, je přesvědčení, že ke snížení vysokého krevního tlaku stačí pouze zdravý životní styl. U mnoha lidí je nezbytná odborná diagnostika a moderní léčba.
Nová podoba prevence od roku 2026
Využijte Světový den hypertenze jako impulz k návštěvě lékaře. Od 1. ledna 2026 systém preventivních prohlídek v ČR nabízí nové možnosti včetně screeningu srdečního selhání pomocí biomarkerů, podrobnějšího sledování zdraví ledvin a měření obvodu pasu jako přesnějšího ukazatele rizik spojených s obezitou.
V roce 2026 již není otázkou, zda hypertenzi léčit, ale jak ji léčit co nejefektivněji. Klíčem k úspěchu zůstává informovaný a motivovaný pacient.
Zdroj: Stance Communications