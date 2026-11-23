Bankovní rada ČNB začátkem listopadu zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Podle listopadového Swiss Life Hypoindexu současně vzrostla průměrná nabídková sazba hypoték na 5,96 procenta, což představuje osmý měsíc růstu v řadě. Hypotéky přitom zdražovaly už před rozhodnutím centrální banky. Jejich cenu totiž ovlivňuje také vývoj dlouhodobějších tržních úrokových sazeb a očekávání další inflace. Přestože některé signály naznačují možné přiblížení vrcholu hypotečních sazeb, zlevnění financování zatím nelze považovat za jistotu.
Konec fixace může výrazně změnit ekonomiku investice
Zvýšenou pozornost by nyní měli financování věnovat vlastníci nemovitostí, kterým v následujících měsících končí fixace hypotéky. Rozdíl mezi původní a novou úrokovou sazbou může znamenat zvýšení měsíční splátky o několik tisíc korun. Pokud by například u hypotéky zbývalo splatit tři miliony korun během dvaceti let, zvýšení úroku z 2,5 na 5,5 procenta by znamenalo nárůst měsíční splátky přibližně z 15.900 na 20.600 korun.
Majitelé by proto měli s dostatečným předstihem zkontrolovat své úvěrové smlouvy. Důležité je ověřit termín konce fixace, zbývající splatnost, podmínky nové úrokové sazby i případné závazky spojené s dalšími bankovními produkty. Pozornost si zaslouží také možnosti mimořádných splátek a náklady na případné refinancování. Nabídku stávající banky doporučuji porovnat s dalšími možnostmi na trhu a vyhodnotit celkové náklady úvěru.
U investičních bytů se vyšší splátky bezprostředně promítají do peněžního toku vlastníka. Pokud například nájemné dosud pokrývalo hypotéku i většinu provozních nákladů, může nová sazba tuto rovnováhu výrazně narušit. Vedle financování je proto nutné zohlednit také obsazenost bytu, náklady na správu, údržbu a případné budoucí rekonstrukce.
V takové situaci ve FLET provádíme audit nemovitosti. V praxi analyzujeme aktuální tržní hodnotu bytu, dosažitelné nájemné, čistý výnos, technický stav i očekávané náklady. Výsledkem je přehled o skutečné výkonnosti investice a možnostech jejího dalšího rozvoje. U některých nemovitostí může pomoci úprava nájemného nebo efektivnější správa, jinde dává smysl rekonstrukce či zvážení prodeje.
Rozhodnutí o dalším nákupu musí vycházet z reálných čísel
Vyšší úrokové sazby ovlivňují také investory, kteří plánují pořízení další nemovitosti. Při jejich rozhodování považuji za zásadní propočítat, zda investice obstojí i při současných nákladech na financování. Je potřeba počítat s dostatečnou rezervou na případnou neobsazenost, opravy i další změny úrokových sazeb.
Vlastníkům, kteří řeší končící fixaci hypotéky nebo zvažují další nákup, pomáháme díky auditu nemovitosti FLET posoudit financování v souvislosti se skutečnou výkonností jejich nemovitosti a rozhodnout se na základě konkrétních čísel.
David Bureš, zakladatel & CEO FLET
O společnosti FLET
Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a bezmála 1 400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun jsou 2. největším správcem bytů v Praze. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a splnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.
Zdroj: FLET
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60174.