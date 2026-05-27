Výstava bez konce a začátku: Fotografka Alžběta Jungrová vdechla nový život funkcionalistické Volmanově vile

Funkcionalistický skvost Volmanova vila ožije unikátním fotografickým projektem Alžběty Jungrové. Výstava s názvem Bez konce a začátku představuje soubor děl, která vznikla přímo v prostorách velkorysého rodinného domu a pracuje s citlivou instalací snímků na odrazové plochy, průhledy či polopropustné materiály. „Těmito jemnými instalacemi bychom rádi vnesli život, všední okamžiky a emoce do dávno prázdných míst. Naším cílem bylo vtáhnout diváka do nového světa představ, světa paralelní historie, který reálně sice neexistuje, ale existovat může alespoň v našich hlavách a dotváří v prostoru další důležitou vrstvu genia loci,“ uvádí kurátorka Blanka Čermáková z Trafo Gallery, která se dlouhodobě podílí na uměleckých instalacích ve Volmanově vile.
Nikdy neprožité příběhy Volmanovy vily
Volmanova vila vznikla v roce 1939 jako vysněný domov pro Luďu Volmanovou, dceru čelákovického průmyslníka Josefa Volmana. Spolu se svým otcem zadávala architektům řešení a spoluurčovala dispozice funkcionalistické vily, v níž se od počátku prolínala architektura s uměním. Svůj sen však mohla žít jen velmi krátce – po roce 1948 byla mladá rodina donucena domov opustit, odevzdat ho státu a odejít do emigrace. Vila tak přišla o svou původní ženskou energii i rodinný rozměr a na desítky let se proměnila v institucionální prostor.
V posledních letech se do vily vrací kulturní a společenský život a spolu s ním i nová vrstva současného umění. Od roku 2025 ji spoluvytvářejí umělci z okruhu Trafo Gallery. Výstava Alžběty Jungrové tak symbolicky navazuje na původní ženskou stopu, která stála u zrodu vily.
„Celý soubor byl od počátku koncipován přímo do prostor vily Volman, kde byl také nafocen. Pokusila jsem se domu vdechnout skrze mé fotografie a instalaci výstavy život, který zde kvůli událostem 20. století nikdy nebyl. Samotná vila je naprosto nadčasová, a tak nechávám soubor dobově nezařazený, ve světě, kde nic nezačíná ani nekončí. Pracuji pouze s emocemi, které stavba vyvolává, jako i se svou vlastní nostalgií k mizejícímu světu v dnešní rychle se měnící době,“ říká samotná autorka fotografií Alžběta Jungrová.
V hlavní roli žena
Výstava Bez konce a začátku navazuje na autorčiny dvě poslední samostatné výstavy v negalerijních prostorech – opuštěné části klášteru Rajhrad a vyhořelé prádelně v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde fotografka pracovala s emocí místa a jeho přirozeným světlem. I tentokrát hrají prostory a atmosféra místa zásadní roli. Impulsem pro sérii fotek byl sám dům se svou pohnutou a smutnou historií.
„Vila přímo vzývá návštěvníka k vytváření vlastních příběhů, které se zde mohly odehrát, a přitom většinu času byl objekt opuštěný. Vytvořila jsem si pro Volmanovu vilu příběhy vlastní, které nemají začátek ani konec. Jsou to momenty, výjevy a pocity,“ vysvětluje Alžběta Jungrová a doplňuje, že celý koncept také tematicky navazuje na předchozí dvě zmiňované výstavy. „Ústředním tématem mé tvorby je opět žena, ať jako vypravěč příběhů, objekt nebo nosič mých emocí,“ dodává fotografka.
Instalace na netradičních materiálech a unikátní kniha v limitované edici
Stejně jako na svých předchozích výstavách přináší Alžběta Jungrová i tentokrát originální přístup k instalaci, kdy jsou fotografie tištěny či instalovány na různé materiály. Konkrétní podobu však autorka zatím nechce prozrazovat. „Instalace je důležitou součástí děl a ráda bych ji nechala pro návštěvníky jako překvapení,“ uzavírá Jungrová.
V souvislosti s výstavou vznikla také unikátní kniha v limitované edici se snímky Alžběty Jungrové. „Používáme silné papíry a kroužkovou vazbu, která je pro nás zásadní ve spojení s konceptem – bez konce a začátku. Je to kniha bez obálky, kterou lze prohlížet odkudkoliv,“ popisuje koncept grafický designér Adam Uchytil, který knihu k výstavě připravil.
Publikace je unikátní i svým obalem, který umožňuje knihu využít jako obraz. „Je možné si zvolit libovolnou stránku a papírový obal, který funguje jako pasparta, umožní tuto fotku umístit na stěnu. Celkový počet fotografií, z nichž jsme vybírali, určitě převyšoval několik stovek. Výběr procházel několika kritérii – hlavním byla samozřejmě Alžběta, s další selekcí pomáhal Petr Josek a nakonec jsme hledali zajímavé kombinace a funkční celky. Několikrát jsou v knize použité výseky, fólie, barevné papíry. Vzniklé průhledy a kompozice pak do jisté míry určují i výběr fotografií,“ přibližuje Uchytil.
Zájemci si knihu budou moci zakoupit přímo ve Volmanově vile, v Trafo Gallery a ve vybraných knihkupectvích.
Návštěva výstavy
Výstavu Bez konce a začátku je možné navštívit od 28. května do 31. srpna 2026. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek Volmanovy vily (úterý až neděle), které umožňují dům poznat v širším kontextu jeho výjimečné architektury, příběhu i obnovy.
Vstup je možný pouze po předchozí rezervací a kapacita je limitována, aby bylo možné zachovat kvalitu návštěvy i ochranu památky. Termíny se pravidelně plní s předstihem a nové jsou uvolněny vždy 12 týdnů dopředu. Aktuálně je možné rezervovat návštěvy na červen.
U příležitosti výstavy Alžběty Jungrové bude ve Volmanově vile přidán speciální podvečerní formát samostatné návštěvy výstavy, a to v úterý a čtvrtek od 16.00 do 20.00 a v neděli od 14.00 do 18.00. Vstupenky zakoupíte na vilavolman.cz a GoOut.
Alžběta Jungrová: Bez konce a začátku
Termín: 28. 5. – 31. 8. 2026
Místo: Volmanova vila, Čelákovice ( www.vilavolman.cz )
Kurátorka: Blanka Čermáková
Organizace: Trafo Gallery (www.trafogallery.cz)
Partner výstavy a knihy: Canadian Medical
O Alžbětě Jungrové
Česká fotografka Alžběta Jungrová se narodila 18. dubna 1978 v Praze, je dcerou novinářky Terezie Kaslové a pravnučkou spisovatele, dramatika a publicisty Ferdinanda Peroutky. Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a později proslula jako fotoreportérka, zachycující objektivem válečné konflikty i drsné podmínky rozvojových zemí. Opakovaně získala ocenění v soutěži české novinářské fotografie Czech Press Photo, v posledních deseti letech se zaměřila na volnou tvorbu a dokumentární časosběrné cykly.
V současnosti se soustředí především na práci s emocemi, jejich vnímáním a důležitostí v našem životě. Ústředním tématem její tvorby je žena.
Více informací na www.alzbetajungrova.com.
Volmanova vila
Jednu z největších soukromých rezidencí první republiky navrhli čeští avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Štursa. Vila byla postavena v letech 1938–1939 pro Josefa Volmana a jeho rodinu. Architekti stavbu pojali jako umělecké dílo umístěné v rozlehlém přírodním parku nad romantickou krajinou řeky Labe. Osud vily je odrazem smutného příběhu devastace české společnosti po roce 1948. Náročná rekonstrukce pod vedením studia TaK Architects (arch. Marek Tichý) byla oceněna v soutěži Stavba roku 2016. Volmanova vila je od roku 2022 členem mezinárodní sítě Iconic Houses a jako soukromá památka moderní architektury otevřena veřejnosti.
Více informací na www.vilavolman.cz.
Trafo Gallery
Trafo Gallery je soukromá výstavní síň v industriálních prostorách Haly 14, bývalých jatek Holešovické tržnice, která od roku 2006 zastupuje výrazné umělce nejen z generace svých zakladatelů. U zrodu dnes již bývalé vysočanské Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory (Otto M. Urban, Petr Vaňous, Radek Wohlmuth, Kristýna Jirátová, Tomáš Pospiszyl a další) a českými i zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně, ke kterým vydává netradiční dvojjazyčné výpravné publikace. Výstavní program se zaměřuje na současnou českou i mezinárodní uměleckou tvorbu převážně střední generace, věnuje se malbě, sochařství, intermediálním instalacím, graffiti, fotografii, kresbě a dalším.
Více informací na www.trafogallery.cz.
