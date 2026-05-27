Výstava bez konce a začátku: Fotografka Alžběta Jungrová vdechla nový život funkcionalistické Volmanově vile

Autor:
  9:00
Sledovat Metro na Googlu
Čelákovice (u Prahy) 27. května 2026 (PROTEXT) - Volmanova vila v Čelákovicích, výjimečná památka české funkcionalistické architektury, se od 28. května do 31. srpna 2026 stane dějištěm výstavy Bez konce a začátku fotografky Alžběty Jungrové. Výstava vrací do prostor vily život a ženskou energii.

Funkcionalistický skvost Volmanova vila ožije unikátním fotografickým projektem Alžběty Jungrové. Výstava s názvem Bez konce a začátku představuje soubor děl, která vznikla přímo v prostorách velkorysého rodinného domu a pracuje s citlivou instalací snímků na odrazové plochy, průhledy či polopropustné materiály. „Těmito jemnými instalacemi bychom rádi vnesli život, všední okamžiky a emoce do dávno prázdných míst. Naším cílem bylo vtáhnout diváka do nového světa představ, světa paralelní historie, který reálně sice neexistuje, ale existovat může alespoň v našich hlavách a dotváří v prostoru další důležitou vrstvu genia loci,“ uvádí kurátorka Blanka Čermáková z Trafo Gallery, která se dlouhodobě podílí na uměleckých instalacích ve Volmanově vile.

Nikdy neprožité příběhy Volmanovy vily

Volmanova vila vznikla v roce 1939 jako vysněný domov pro Luďu Volmanovou, dceru čelákovického průmyslníka Josefa Volmana. Spolu se svým otcem zadávala architektům řešení a spoluurčovala dispozice funkcionalistické vily, v níž se od počátku prolínala architektura s uměním. Svůj sen však mohla žít jen velmi krátce – po roce 1948 byla mladá rodina donucena domov opustit, odevzdat ho státu a odejít do emigrace. Vila tak přišla o svou původní ženskou energii i rodinný rozměr a na desítky let se proměnila v institucionální prostor.

V posledních letech se do vily vrací kulturní a společenský život a spolu s ním i nová vrstva současného umění. Od roku 2025 ji spoluvytvářejí umělci z okruhu Trafo Gallery. Výstava Alžběty Jungrové tak symbolicky navazuje na původní ženskou stopu, která stála u zrodu vily.

„Celý soubor byl od počátku koncipován přímo do prostor vily Volman, kde byl také nafocen. Pokusila jsem se domu vdechnout skrze mé fotografie a instalaci výstavy život, který zde kvůli událostem 20. století nikdy nebyl. Samotná vila je naprosto nadčasová, a tak nechávám soubor dobově nezařazený, ve světě, kde nic nezačíná ani nekončí. Pracuji pouze s emocemi, které stavba vyvolává, jako i se svou vlastní nostalgií k mizejícímu světu v dnešní rychle se měnící době,“ říká samotná autorka fotografií Alžběta Jungrová.

V hlavní roli žena

Výstava Bez konce a začátku navazuje na autorčiny dvě poslední samostatné výstavy v negalerijních prostorech – opuštěné části klášteru Rajhrad a vyhořelé prádelně v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde fotografka pracovala s emocí místa a jeho přirozeným světlem. I tentokrát hrají prostory a atmosféra místa zásadní roli. Impulsem pro sérii fotek byl sám dům se svou pohnutou a smutnou historií.

„Vila přímo vzývá návštěvníka k vytváření vlastních příběhů, které se zde mohly odehrát, a přitom většinu času byl objekt opuštěný. Vytvořila jsem si pro Volmanovu vilu příběhy vlastní, které nemají začátek ani konec. Jsou to momenty, výjevy a pocity,“ vysvětluje Alžběta Jungrová a doplňuje, že celý koncept také tematicky navazuje na předchozí dvě zmiňované výstavy. „Ústředním tématem mé tvorby je opět žena, ať jako vypravěč příběhů, objekt nebo nosič mých emocí,“ dodává fotografka.

Instalace na netradičních materiálech a unikátní kniha v limitované edici

Stejně jako na svých předchozích výstavách přináší Alžběta Jungrová i tentokrát originální přístup k instalaci, kdy jsou fotografie tištěny či instalovány na různé materiály. Konkrétní podobu však autorka zatím nechce prozrazovat. „Instalace je důležitou součástí děl a ráda bych ji nechala pro návštěvníky jako překvapení,“ uzavírá Jungrová.

V souvislosti s výstavou vznikla také unikátní kniha v limitované edici se snímky Alžběty Jungrové. „Používáme silné papíry a kroužkovou vazbu, která je pro nás zásadní ve spojení s konceptem – bez konce a začátku. Je to kniha bez obálky, kterou lze prohlížet odkudkoliv,“ popisuje koncept grafický designér Adam Uchytil, který knihu k výstavě připravil.

Publikace je unikátní i svým obalem, který umožňuje knihu využít jako obraz. „Je možné si zvolit libovolnou stránku a papírový obal, který funguje jako pasparta, umožní tuto fotku umístit na stěnu. Celkový počet fotografií, z nichž jsme vybírali, určitě převyšoval několik stovek. Výběr procházel několika kritérii – hlavním byla samozřejmě Alžběta, s další selekcí pomáhal Petr Josek a nakonec jsme hledali zajímavé kombinace a funkční celky. Několikrát jsou v knize použité výseky, fólie, barevné papíry. Vzniklé průhledy a kompozice pak do jisté míry určují i výběr fotografií,“ přibližuje Uchytil.

Zájemci si knihu budou moci zakoupit přímo ve Volmanově vile, v Trafo Gallery a ve vybraných knihkupectvích.

Návštěva výstavy

Výstavu Bez konce a začátku je možné navštívit od 28. května do 31. srpna 2026. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek Volmanovy vily (úterý až neděle), které umožňují dům poznat v širším kontextu jeho výjimečné architektury, příběhu i obnovy.

Vstup je možný pouze po předchozí rezervací a kapacita je limitována, aby bylo možné zachovat kvalitu návštěvy i ochranu památky. Termíny se pravidelně plní s předstihem a nové jsou uvolněny vždy 12 týdnů dopředu. Aktuálně je možné rezervovat návštěvy na červen.

U příležitosti výstavy Alžběty Jungrové bude ve Volmanově vile přidán speciální podvečerní formát samostatné návštěvy výstavy, a to v úterý a čtvrtek od 16.00 do 20.00 a v neděli od 14.00 do 18.00. Vstupenky zakoupíte na vilavolman.cz a GoOut.

Alžběta Jungrová: Bez konce a začátku

Termín: 28. 5. – 31. 8. 2026

Místo: Volmanova vila, Čelákovice ( www.vilavolman.cz )

Kurátorka: Blanka Čermáková

Organizace: Trafo Gallery (www.trafogallery.cz)

Partner výstavy a knihy: Canadian Medical

O Alžbětě Jungrové

Česká fotografka Alžběta Jungrová se narodila 18. dubna 1978 v Praze, je dcerou novinářky Terezie Kaslové a pravnučkou spisovatele, dramatika a publicisty Ferdinanda Peroutky. Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a později proslula jako fotoreportérka, zachycující objektivem válečné konflikty i drsné podmínky rozvojových zemí. Opakovaně získala ocenění v soutěži české novinářské fotografie Czech Press Photo, v posledních deseti letech se zaměřila na volnou tvorbu a dokumentární časosběrné cykly. 
V současnosti se soustředí především na práci s emocemi, jejich vnímáním a důležitostí v našem životě. Ústředním tématem její tvorby je žena. 
Více informací na www.alzbetajungrova.com.

Volmanova vila

Jednu z největších soukromých rezidencí první republiky navrhli čeští avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Štursa. Vila byla postavena v letech 1938–1939 pro Josefa Volmana a jeho rodinu. Architekti stavbu pojali jako umělecké dílo umístěné v rozlehlém přírodním parku nad romantickou krajinou řeky Labe. Osud vily je odrazem smutného příběhu devastace české společnosti po roce 1948. Náročná rekonstrukce pod vedením studia TaK Architects (arch. Marek Tichý) byla oceněna v soutěži Stavba roku 2016. Volmanova vila je od roku 2022 členem mezinárodní sítě Iconic Houses a jako soukromá památka moderní architektury otevřena veřejnosti. 
Více informací na www.vilavolman.cz.

Trafo Gallery

Trafo Gallery je soukromá výstavní síň v industriálních prostorách Haly 14, bývalých jatek Holešovické tržnice, která od roku 2006 zastupuje výrazné umělce nejen z generace svých zakladatelů. U zrodu dnes již bývalé vysočanské Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory (Otto M. Urban, Petr Vaňous, Radek Wohlmuth, Kristýna Jirátová, Tomáš Pospiszyl a další) a českými i zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně, ke kterým vydává netradiční dvojjazyčné výpravné publikace. Výstavní program se zaměřuje na současnou českou i mezinárodní uměleckou tvorbu převážně střední generace, věnuje se malbě, sochařství, intermediálním instalacím, graffiti, fotografii, kresbě a dalším. 
Více informací na www.trafogallery.cz.

Zdroj: Guideline

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Řidič čtyřkolky přehlédl betonovou skruž, po nárazu letěl několik metrů

Řidič čtyřkolky přehlédl na louce skruž a najel do ní. Náraz ho katapultoval...

Letečtí záchranáři převáželi ve středu ráno do nemocnice třiačtyřicetiletého muže, který havaroval na čtyřkolce. Muž jel s ní po louce u obce Kašovice na Klatovsku, ve vysoké trávě zřejmě přehlédl...

27. května 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Pokuta až 10 tisíc korun za čekání na jídlo? Řidiči v Praze řeší u drive-thru absurdní problém

Na fotografii vidíme šest míst. Minimálně jeden ze dvou řidičů zleva parkuje na...

Stála vás někdy zastávka ve fast foodu více než deset tisíc korun? Pokud se budete bezhlavě řídit pokyny personálu restaurace v Praze 5, může se vám to klidně stát. Stačí přitom jen chvilka...

27. května 2026  9:41,  aktualizováno  10:06

Nedostatky v projektové dokumentaci oddalují stavbu nové porodnice ve FN Brno

ilustrační snímek

Zahájení stavby nové Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ve Fakultní nemocnici v Brně se oddaluje. Vedení nemocnice totiž při kontrole našlo...

27. května 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. V uplynulých letech došlo...

27. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, nabízí pohled na vojenské dějiny 20. století a připomíná i...

27. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Ilustrační snímek

Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam pět osobních aut. Dálnice byla uzavřena na několik desítek minut. Na místě jsou záchranáři.

27. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:21

Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace

Nová tělocvična s jídelnou a společenským sálem vyrostou na místě dnešní velké...

Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou tělocvičnu, společenský sál a vůbec poprvé ve své téměř třísetleté historii i jídelnu. Projekt za...

27. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Ústí nad Labem loni hospodařilo téměř vyrovnaně, s příjmy i výdaje 3,5 mld. Kč

ilustrační snímek

Loňské hospodaření města Ústí nad Labem skončilo téměř vyrovnaně. Příjmy i výdaje byly zhruba 3,5 miliardy korun, schodek činil přes 96.000 korun. ČTK o tom...

27. května 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Výstava bez konce a začátku: Fotografka Alžběta Jungrová vdechla nový život funkcionalistické Volmanově vile

27. května 2026

Víno mění formát. ZNOVÍN ZNOJMO uvedl víno v plechovce i nízkoalkoholickou řadu

27. května 2026  8:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Form Factory rozvíjí v Česku HYROX, celosvětový fitness fenomén

27. května 2026  8:27

Hlídací babička je možná v létě lepší než sekuriťáci. V Česku se rozjíždí nový trend

Zatímco si užíváte na pláži, mohou se vaším domem nebo bytem procházet zloději....

Eva se chystá na dovolenou. Čeká ji dvoutýdenní pobyt ve velké vile v jednom ze satelitů na jih od Prahy. Zahrada, bazén, altán s grilem. Má to ale malý háček. Bude si užívat, ale také hlídat.

27. května 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.