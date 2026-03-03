Výstava Fast & Furious | Filip a Lukáš Houdkovi – design, sklo, sport v MUZA

Volná tvorba bratří Houdkových, pocházejících z Nového Boru, zde tvoří dynamický celek, vyrůstající z dlouhodobého dialogu dvou autorských osobností. Jejich práce se pohybuje na pomezí designu, umění a technického experimentu a přirozeně odráží fascinaci cyklistikou, automobilovým sportem, konstrukcí a estetikou rychlosti. Nebude chybět ani exkurz do jejich osobního vztahu ke sportu.
Prostor muzea jako partner
Výstava je koncipována jako myšlenková mapa, v níž jednotlivé roviny tvorby neexistují chronologicky, ale současně. Historický hlavní sál muzea z konce 19. století zde funguje jako aktivní partner výstavy, který vstupuje do výsledného tvaru expozice. „Nevnímáme výstavu jako soubor jednotlivých objektů, ale jako celek, který funguje podobně jako autoportrét. Nejde o chronologii, ale o průřez naším tvůrčím uvažováním – návrh, design, světlo i technický objekt tu existují současně a tvoří paralely,“ vysvětluje Filip Houdek. Centrální konstrukce vytvořená speciálně pro tuto výstavu respektuje historickou architekturu sálu a zároveň vytváří otevřený systém, v němž se odehrává dialog mezi zdánlivě protikladnými světy: industriální přesností a křehkostí skla, statikou a pohybem, světlem a hmotou.
Fast & Furious
Název výstavy vznikl spontánně během jedné z pracovních debat, ale ukázal se jako překvapivě přesný. Odkazuje k ikonickému filmovému fenoménu, který zachycuje svět rychlosti, adrenalinu a technické dokonalosti, zároveň však v sobě nese motiv rodiny a soudržnosti. „Ten název zazněl skoro mimochodem, ale hned bylo jasné, že funguje. Nebereme ho doslova – je to spíš metafora. Vyjadřuje energii, pohyb a způsob, jakým přemýšlíme a pracujeme. Rychlost pro nás neznamená jen fyzický pohyb, ale i mentální nastavení.“, říká Lukáš Houdek. V kontextu výstavy se tak název proměňuje v označení tvůrčího principu, v němž se propojuje sportovní zkušenost, technika, soustředění a práce s materiálem.
Dialog místo lineárního vyprávění
Výstava Fast & Furious nenabízí lineární čtení ani definitivní výklad. Místo toho zve diváka k pohybu, k hledání vlastních souvislostí a k vnímání tvorby jako otevřeného procesu. „Od začátku jsme věděly, že nechceme stavět výstavu na jednom tématu nebo motivu. Tvorba bratří Houdkových je mnohovrstevnatá a vyrůstá z dlouhodobého dialogu, osobní zkušenosti i rozdílných přístupů obou autorů. Cílem bylo vytvořit prostor, kde se tyto polohy mohou potkávat a vzájemně na sebe reagovat,“ uvádí kurátorka výstavy Adéla Mende. Podle kurátorek se právě v napětí mezi obory, materiály a způsoby myšlení rodí energie, která tvorbu bratří Houdkových dlouhodobě definuje a činí ji čitelnou i pro diváky mimo oblast designu či skla.
Doprovodné akce k výstavě
Součástí výstavy je pestrý doprovodný program zaměřený na dialog mezi designem, řemeslem a sportem.
V nejbližší době se můžete těšit na komentovanou prohlídku s autory, křest katalogu a diskuzní večer se známými osobnostmi ze světa cyklistiky.
V úterý 24. března od 18 hodin vás na komentované prohlídce výstavou osobně provedou autoři a nabídnou pohled do svého tvůrčího procesu, inspirací i zákulisí vzniku jednotlivých objektů. Tentokrát za přítomnosti speciálního hosta – pana Roberta Štěrby. Robert je uznávaný český cyklista, mechanik a zakladatel značky Štěrba BIKE. Jeho filozofií je propojení „švýcarské kvality“ s českou sportovní urputností, důrazem na detail, servisem a respektem k cyklistické historii. V rámci měsíce dubna a května budou další zajímavé akce oznámeny na webu MUZA i na sociálních sítích instagram a facebook. Výstavu můžete navštívit až do 24. května tohoto roku.
Zdroj: MUZA | Severočeské muzeum v Liberci