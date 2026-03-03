Výstava Fast & Furious | Filip a Lukáš Houdkovi – design, sklo, sport v MUZA

Autor:
  15:00
Praha 3. března 2026 (PROTEXT) - Už jste se byli podívat na výstavu ve velkém sále MUZA | Severočeského muzea v Liberci s názvem FAST & FURIOUS | Filip a Lukáš Houdkovi – design, sklo, sport, která představuje tvorbu sklářských výtvarníků a designérů Filipa a Lukáše Houdkových.

Volná tvorba bratří Houdkových, pocházejících z Nového Boru, zde tvoří dynamický celek, vyrůstající z dlouhodobého dialogu dvou autorských osobností. Jejich práce se pohybuje na pomezí designu, umění a technického experimentu a přirozeně odráží fascinaci cyklistikou, automobilovým sportem, konstrukcí a estetikou rychlosti. Nebude chybět ani exkurz do jejich osobního vztahu ke sportu.

Prostor muzea jako partner
Výstava je koncipována jako myšlenková mapa, v níž jednotlivé roviny tvorby neexistují chronologicky, ale současně. Historický hlavní sál muzea z konce 19. století zde funguje jako aktivní partner výstavy, který vstupuje do výsledného tvaru expozice. „Nevnímáme výstavu jako soubor jednotlivých objektů, ale jako celek, který funguje podobně jako autoportrét. Nejde o chronologii, ale o průřez naším tvůrčím uvažováním – návrh, design, světlo i technický objekt tu existují současně a tvoří paralely,“ vysvětluje Filip Houdek. Centrální konstrukce vytvořená speciálně pro tuto výstavu respektuje historickou architekturu sálu a zároveň vytváří otevřený systém, v němž se odehrává dialog mezi zdánlivě protikladnými světy: industriální přesností a křehkostí skla, statikou a pohybem, světlem a hmotou.

Fast & Furious 
Název výstavy vznikl spontánně během jedné z pracovních debat, ale ukázal se jako překvapivě přesný. Odkazuje k ikonickému filmovému fenoménu, který zachycuje svět rychlosti, adrenalinu a technické dokonalosti, zároveň však v sobě nese motiv rodiny a soudržnosti. „Ten název zazněl skoro mimochodem, ale hned bylo jasné, že funguje. Nebereme ho doslova – je to spíš metafora. Vyjadřuje energii, pohyb a způsob, jakým přemýšlíme a pracujeme. Rychlost pro nás neznamená jen fyzický pohyb, ale i mentální nastavení.“, říká Lukáš Houdek. V kontextu výstavy se tak název proměňuje v označení tvůrčího principu, v němž se propojuje sportovní zkušenost, technika, soustředění a práce s materiálem.

Dialog místo lineárního vyprávění
Výstava Fast & Furious nenabízí lineární čtení ani definitivní výklad. Místo toho zve diváka k pohybu, k hledání vlastních souvislostí a k vnímání tvorby jako otevřeného procesu. „Od začátku jsme věděly, že nechceme stavět výstavu na jednom tématu nebo motivu. Tvorba bratří Houdkových je mnohovrstevnatá a vyrůstá z dlouhodobého dialogu, osobní zkušenosti i rozdílných přístupů obou autorů. Cílem bylo vytvořit prostor, kde se tyto polohy mohou potkávat a vzájemně na sebe reagovat,“ uvádí kurátorka výstavy Adéla Mende. Podle kurátorek se právě v napětí mezi obory, materiály a způsoby myšlení rodí energie, která tvorbu bratří Houdkových dlouhodobě definuje a činí ji čitelnou i pro diváky mimo oblast designu či skla.

Doprovodné akce k výstavě
Součástí výstavy je pestrý doprovodný program zaměřený na dialog mezi designem, řemeslem a sportem. 
V nejbližší době se můžete těšit na komentovanou prohlídku s autory, křest katalogu a diskuzní večer se známými osobnostmi ze světa cyklistiky.

V úterý 24. března od 18 hodin vás na komentované prohlídce výstavou osobně provedou autoři a nabídnou pohled do svého tvůrčího procesu, inspirací i zákulisí vzniku jednotlivých objektů. Tentokrát za přítomnosti speciálního hosta – pana Roberta Štěrby. Robert je uznávaný český cyklista, mechanik a zakladatel značky Štěrba BIKE. Jeho filozofií je propojení „švýcarské kvality“ s českou sportovní urputností, důrazem na detail, servisem a respektem k cyklistické historii. V rámci měsíce dubna a května budou další zajímavé akce oznámeny na webu MUZA i na sociálních sítích instagram a facebook. Výstavu můžete navštívit až do 24. května tohoto roku.

 

Zdroj: MUZA | Severočeské muzeum v Liberci

https://www.muzeumlb.cz/

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Octavia 1.generace na Sídlišti Solidarita. Ikona 2.poloviny 90.let 20.století slaví v roce 2026 třicet let a je to veterán.Vůz se světu představil roku 1996.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Hlavně nenápadně.Neplatí to o deštníkářích na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Felicia Combi je ikonou 90.let 20.století.Vůz měl premiéru v roce 1995 v Brně na autosalonu.K dispozici byly motory 1.3MPI z Mladé Boleslavi.Dále 1.6MPI a 1.9D z koncernu Volkswagen.

vydáno 3. března 2026  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Výstava v muzeu stříbra připomíná 400 let od příchod jezuitů do Kutné Hory

VĂ˝stava v muzeu stĹ™Ă­bra pĹ™ipomĂ­nĂˇ 400 let od pĹ™Ă­chod jezuitĹŻ do KutnĂ© Hory

Čtyři sta let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory připomíná výstava, která dnes začala v kutnohorském Českém muzeu stříbra. Expozice nazvaná Cesty vědy,...

3. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Připomenout 800. výročí královského Znojma má i nová Pivní stezka Znojmem

ilustrační snímek

Připomenout 800 let Znojma jako královského města má i nová Pivní stezka Znojmem. Znojemsko je sice tradičně vnímané jako vinařský region, ale pivovarská...

3. března 2026  14:08,  aktualizováno  14:08

Lanškroun ošetří lípy na náměstí, hniloba ohrožuje jejich stabilitu

ilustrační snímek

Město Lanškroun na Orlickoústecku ošetří na přelomu března a dubna čtyři vzrostlé lípy na centrálním náměstí. Mají oslabené kmeny, protože zevnitř zahnívají....

3. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

refurbed překonal 3 miliardy € GMV a expanduje do dalších 12 zemí, stává se největším marketplace s repasovanými produkty v Evropě

3. března 2026  15:43

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...

3. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Zlínský kraj letos rozdělí 820.000 korun na údržbu běžkařských tratí

ilustrační snímek

Zlínský kraj rozdělí 820.000 korun mezi šest žadatelů, kteří se v této zimní sezoně starají o běžkařské tratě v regionu. Peníze využijí na servis strojů pro...

3. března 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.