Výstava „Jazyk bohyní“ na zámku MAMUZ Asparn/Zaya (Dolní Rakousko)

Figurky žen z pravěku inspirovaly umělce napříč generacemi. Fascinace těmito zobrazeními přetrvává dodnes – od skic Egona Schieleho zobrazujících venuši z Willendorfu (1918), přes bronzovou „Pra-Venuši“ Meret Oppenheim (1933) až po současná díla, například fotografii Louise Bourgeois, na níž se představuje s objemnou tělovou maskou. Především ve 20. století otevřely tyto pravěké motivy nové, ženské pohledy na dějiny a nabídly alternativu k tradičnímu, převážně mužskému výkladu historie.
Výstava Jazyk bohyní představuje pravěké nálezy spojené s ženským principem, zejména z území Rakouska, a staví je do dialogu s díly současných mezinárodních umělkyň a umělců. Kurátorky Elisabeth von Samsonow, umělkyně a filozofka, a Katharina Rebay-Salisbury, archeoložka, propojují ve výstavě umělecké a archeologické perspektivy a vytvářejí mezi nimi vzájemné souvislosti.
K vidění jsou mimo jiné díla Egona Schieleho, Judy Chicago, Pierra Bouillona, Meret Oppenheim, Louise Bourgeois, Maresy Jung, Nicole Malbec, Anny Anvidalfarei, Mariny Stiegler, Francesky Aldegani, Mari Otberg, Elisabeth von Samsonow, Renate Bertlmann, Gerti Machacek, Saschy Zaitsevy, Laury Hirch, Marie Biljan-Bilger, Idy-Marie Corell, Larissy Kopp, Floriana Aschky, Iris Andraschek, Anabel Scheffold, Ulli Lust, Lizzy Mayrl a Lindy Steiner.
Z archeologického hlediska patří k hlavním exponátům venuše z Eggendorfu, Falkensteinu, Willendorfu (replika) a Langenzersdorfu (replika), dále figurální nálezy z Langenlebarnu, takzvaná „žabí“ figurka z Maissau a votivní žába z Mnichova.
Bohatý program v MAMUZ Asparn/Zaya
MAMUZ je zážitkové muzeum a centrum poznání věnované pravěku a historické archeologii v Dolním Rakousku. Kromě aktuální výstavy nabízí široké možnosti poznávání: dějiny zde nejsou jen prezentovány, ale i aktivně zprostředkovávány. Více než 40 000 let lidské historie je možné poznat v rozsáhlé stálé expozici dolnorakouských sbírek na zámku, v archeologickém venkovním areálu s rekonstruovanými obytnými a hospodářskými stavbami i prostřednictvím pestrého programu akcí a edukačních formátů pro všechny věkové skupiny.
MAMUZ Asparn/Zaya zaujme také bohatým celoročním programem. Historické slavnosti, jako jsou Hunské slavnosti (29.–30. srpna), Noc keltských ohňů (10. října) nebo Dny Vikingů (7.–8. listopadu), přibližují minulost prostřednictvím řemesel, ukázek bojů, hudby i interaktivních stanovišť. Tematické víkendy se zaměřují například na hudbu, lovecké techniky nebo stravování a dávají návštěvníkům možnost vyzkoušet si historické dovednosti na vlastní kůži.
Servisní informace
MAMUZ Schloss Asparn/Zaya
Schlossgasse 1
2151 Asparn/Zaya, Rakousko
Termín výstavy: do 29. listopadu 2026
Otevírací doba:
úterý–neděle 10:00–17:00
o rakouských státních svátcích otevřeno také v pondělí
Web: www.mamuz.at/cs
Před muzeem je k dispozici bezplatné parkování.
Zdroj: MAMUZ Schloss Asparn/Zaya | MAMUZ Museum Mistelbach