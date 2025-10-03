Výstava o pěstování květin v Keni visí na rekordních 136 místech republiky

Dokumentarista Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko a Pavla Steinhauserová vyrazili na začátku tohoto roku na květinové farmy do Keni, aby zachytili pracovní podmínky lidí a dopady na životní prostředí. Výstava přibližuje témata jako jsou spotřeba vody, využívání pesticidů, nízké mzdy nebo sexuální obtěžování žen. Ukáže také reálné přínosy systému Fairtrade pro zaměstnance a zaměstnankyně květinových farem.
Fotografickou výstavu bude možné zhlédnout po celý týden díky zapojení místních dobrovolníků a dobrovolnic. „Jedná se často o pedagogy, faráře, skauty nebo knihovníky. Díky jejich úsilí mohou lidé na více než sto třiceti místech naší republiky nahlédnout do fungování globalizovaného světa a přemýšlet o životě lidí na této planetě. Žijí sice tisíce kilometrů od nás, ale přes naši spotřebu se s námi propojují. Právě květiny se pro evropský trh v posledních desetiletích pěstují především ve východní Africe, pochází z velkoplošných skleníků v Keni, Etiopii nebo Ugandě. Děje se tak nejen kvůli lepším klimatickým podmínkám, ale také nižším nákladům na produkci,“ přibližuje Stanislav Komínek, který zároveň akci koordinuje.
Expozice bude umístěna i v parku brněnské zoo, kam ji přináší místní pedagog Petr Polívka: „Zoologická zahrada dnes není jen místem pro odpočinek a setkání s exotickými druhy – má také vzdělávací a osvětovou roli a podílí se na ochraně přírody. Výstava o květinách, podobně jako ty předešlé o kávě nebo kakau, ukazuje, jak jsou globální témata propojena s naším každodenním životem. Díky takovým projektům mohou návštěvníci lépe porozumět cestám k udržitelnosti a najít inspiraci k vlastnímu aktivnímu zapojení.“
V Boskovicích akci organizuje Deana Láníková z místního spolku ČSOP Zelená peřina. „Jako botaničku mě letošní téma zaujalo odborně i osobně. Již pár let v našem městě nabízím místním čerstvé kytice a snažím se v tomto směru šířit jakousi osvětu. S naším spolkem vyvěsíme fotografie na stromech venkovní galerie Pruh. Je skvělé, že se v posledních letech lidé začínají víc a víc zajímat o původ květin. Ať už si kupují květiny místní nebo dovezené, mohou si vybrat ty šetrnější k přírodě i lidem.”
"Jako spotřebitelé se při nákupu květin můžeme vyhnout vysoké uhlíkové stopě, znečištění vody a špatným pracovním podmínkám při pěstování. Je důležité dát přednost sezónním a lokálním květinám vypěstovaným nejlépe u nás. Nejde-li to kvůli vegetační době je dobré sáhnout po květinách se známkou FAIRTRADE. Ty nejsou geneticky modifikované, mají nižší dopady na okolní přírodu a zanechávají nižší uhlíkovou stopu než ty, pěstované ve vytápěných evropských sklenících,” vysvětluje Lubomír Kadaně, ředitel neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko.
Na keňských květinových farmách certifikovaných v systému Fairtrade mohou zaměstnanci a zaměstnankyně využívat pro zlepšení svých životů bonusový fairtradový příplatek. V roce 2022 na zapojených květinových farmách nakládali s více než 7,5 miliony eur. Peníze nejčastěji investují do zlepšení bydlení, placení obědů ve školách, provozu jeslí nebo plateb školného. Na střední škole přímo ve slumu Karagita učí biologii pedagog Peter Ngotho: „Většina studentů pochází z rodin pracujících na květinových farmách. Rodiče nemohou sami zajistit dětem vzdělání. Farmy využívají fairtradový příplatek a alokují ho na platbu školného. Jen farma Wildfire Flowers podpořila přes 200 studentů.“
Výstava na stromech se koná po celé České republice po jedenácté při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Letošní ročník se věnuje pěstování květin, předchozí ročníky se zaměřovaly například na pěstování kávy, kakaa, banánů nebo bavlny. Přehled míst konání a další informace o akci najdete na www.vystavanastromech.cz. Pokud nezastihnete expozici v týdnu od 4. října na některém z míst, máte možnost si ji prohlédnout také v některé z botanických zahrad, kde bude výstava kolovat ve speciální kopii. Jako první v říjnu letošního roku v brněnské Botanické zahrady PřF MU.
zdroj: www.fairtrade.cz.