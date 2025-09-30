Výstava o prevenci kriminality páchané na seniorech startuje v Muzeu Policie

Cílem výstavy V hlavní roli bezpečnost seniorů je přiblížit návštěvníkům nejčastější podoby podvodů, se kterými se senioři setkávají jak v online prostředí, tak v běžném životě, a ukázat způsoby, jak se proti nim mohou účinně bránit. Expozice operátora návštěvníkům představí edukační videa a zejména pak zajímavé interaktivní testy, díky nimž si návštěvníci sami ověří, zda dokáží odhalit znaky falešného e-mailu nebo podvodného telefonátu.
„Podvodné telefonáty jsou stále častější. Denně detekujeme a zablokujeme tisíce podezřelých aktivit, které často cílí na citlivá a osobní data uživatelů. Rozhodli jsme se proto návštěvníkům tuto problematiku přiblížit v podobě interaktivních poslechů a videí, na kterých si sami ověří, zda dokážou odhalit znaky falešných hovorů nebo e-mailů,” vysvětluje Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti T-Mobile.
V poslechové části expozice jsou proto využity jedny z nejčastěji využívaných forem podvodu: falešný policista, falešný bankéř i falešný vnuk. Každá z těchto forem obsahuje skutečné a typické znaky, na které by se měli nejen senioři v případě podezřelého telefonátu zaměřit. Podobu i obsah expozice společnosti T-Mobile připravili odborníci z Magenta Experience Center, kteří se dlouhodobě zaměřují na vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, a to nejen ve skupině seniorů.
T-Mobile se problematice digitálního vzdělávání seniorů dlouhodobě věnuje prostřednictvím platformy Digitální senior. Ta pomáhá starší generaci osvojit si základní dovednosti nutné pro bezpečné a sebevědomé používání moderních technologií. Její součástí jsou i workshopy a kurzy pro seniory, které probíhají právě v Magenta Experience Center a dalších místech po celé České republice. „Celkem těmito kurzy prošlo již více než 3 500 účastníků. Cílem je soustředit se na edukaci seniorů tak, aby nebyli vylučováni z každodenního života ani z online služeb, které dnes čím dál více ovlivňují kvalitu života. Bezpečnost a prevence je pak téma pro každou generaci. Proto jsme se rozhodli stát se součástí této výstavy a přinést praktickou a srozumitelnou ukázku nejčastějších forem kybernetických hrozeb,“ dodává Orgoník.
Kromě účasti na výstavě nabízí operátor také bezplatné osobní konzultační hodiny, v rámci služby T Poradce dostupné na vybraných prodejnách po celé České republice. Ty jsou určeny všem, kdo si chtějí osvojit jistotu v používání digitálních technologií – bez ohledu na věk nebo technickou zdatnost.
Výstava je určena široké veřejnosti. Organizátoři doporučují přijít klidně i s dětmi, ale především s prarodiči či rodiči, kteří mohou z interaktivní formy a názorných příkladů čerpat praktické rady pro každodenní život.
Místo konání: Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Termín: 30. září 2025 – 31. březen 2026
