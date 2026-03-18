Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

Výstava otevírá diskusi, zda je všechno, co je považováno za péči o duševní zdraví, skutečnou pomocí. Zcela bez obalu odhaluje problémy nedobrovolných hospitalizací nebo aktuálně používané destruktivní praktiky, jakými jsou například elektrošoky, o nichž si mnozí myslí, že se už dávno nepoužívají. Občanská komise slovy svého předsedy Zbyňka Svadby upozorňuje i na narůstající problémy dětí a mladistvých: "Stále častěji se setkáváme s tím, že jsou děti při svých potížích, místo adekvátní pomoci, nálepkovány psychiatrickými diagnózami. Jasně proto říkáme: Dětství není diagnóza."
Zdroj: Občanská komise za lidská práva