Výstava v Českém Krumlově: Picasso Life

Jeho dílo navždy změnilo historii umění. Pablo Picasso, fascinující umělec a člověk, jehož originální tvorbu i životní příběh poodhalí výstava Picasso Life. Výstava nabídne k vidění tisky, litografie, kresby, dokumentární materiály a filmy odhalující Picassovu vášeň pro zvířata, věci, přírodu, ženy i mytologii. Málokdo například ví, že Picasso miloval zvířata, jeho specialitou byly kresby zvířat jedním tahem štětce. Součástí expozice je také kolekce keramiky a fotografií z osobního života mistra, i kolekce plakátů z galerií a výstav, které mapují, jak byla Picassova díla prezentována po celém světě.

Pablo Picasso je spolu s Leonardem da Vincim a Vincentem van Goghem jednou ze tří nejznámějších osobností výtvarného umění všech dob. A patří také k nejproduktivnějším – odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13.500 obrazů a skic, 100.000 rytin a tisků, 34.000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl. Jeho jméno se také objevuje na nejvyšších příčkách žebříčku aukčních rekordů – Picassův obraz Alžírské ženy byl v květnu 2015 v newyorské aukční síni Christie’s vydražen za 179,4 milionu dolarů (v přepočtu 4,4 miliardy korun).

Lze říci, že Picassovo dílo je vlastně deníkovým záznamem jeho života a vztahu k realitě. V Picassově tvorbě je důležitý nepřetržitý proud sebepřekonávání a momenty hledání a nalézání, což jsou také hlavní znaky avantgardy, která v něm zůstala celý život. "Já nehledám, já nalézám. Nikdo si nevšimne člověka, který s pohledem upřeným k zemi něco hledá. Ale jakmile se sehne a něco zvedne, všechny zajímá, co našel," říká Picasso, který se svým dílem táže a odpovídá zároveň. Z jeho díla vyzařuje napětí mezi tím, co se jeví a tím, co je ve skutečnosti. Vztah mezi různými schopnostmi vidět, chápat a tušit. Nejde o anatomii věcí, ale o jejich podstatu. Za skutečné považuje Picasso vše, co si dokážete představit a nejlepším výkladem malby je pro něj socha.

Vilém Kabzan, kurátor výstavy Picasso Life

