Výstavba bytů v Česku nestačí. Statistiky mohou zkreslovat počet nových bytů

„Když se v oficiálních statistikách mluví o zhruba 33 tisících nových bytových jednotkách ročně, může to vytvářet dojem, že se v Česku staví poměrně hodně. Ve skutečnosti ale část těchto jednotek vzniká přestavbami nebo změnou využití existujících budov. Reálná výstavba nových bytů je tak nižší, než jak by se z celkových statistik mohlo zdát,“ říká Tomáš Jelínek, ředitel společnosti Century 21.
Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejméně dostupným bydlením v Evropě. Na pořízení průměrného bytu je podle odhadů potřeba zhruba 14 ročních platů, v Praze dokonce více než 16. Tempo výstavby je navíc ve srovnání s minulostí výrazně nižší. Například v roce 1975 vzniklo v tehdejším Československu přibližně 100 tisíc bytů ročně, tedy několikanásobně více než dnes.
„Pokud bychom dokázali stavět výrazně rychleji, situace na trhu by se postupně mohla zlepšovat. Klíčové ale je, aby nové byty vznikaly tam, kde je po nich skutečně poptávka,“ dodává Jelínek.
Nabídka nových bytů je přitom v jednotlivých regionech velmi nerovnoměrná. Nejvíce nových bytů vzniká dlouhodobě v Praze a Brně, zatímco v některých dalších krajských městech přibývají nové bytové projekty pouze v omezeném počtu.
Podle odborníků z Century 21 zároveň nelze v dlouhodobém horizontu očekávat plošný pokles cen nemovitostí. Vývoj cen bude i nadále záviset zejména na regionální poptávce, ekonomické situaci a tempu nové výstavby.
„Nelze předpokládat, že by ceny nemovitostí v dlouhodobém horizontu plošně klesaly. Bez výraznějšího zvýšení výstavby bude nabídka nového bydlení dál zaostávat za poptávkou,“ uzavírá Jelínek.
Zdroj: CENTURY 21