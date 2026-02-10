Výstavba kanalizace komplikuje dopravu v Dětmarovicích na Karvinsku

Ladislav Rosman (Nestr. za PRO), starosta obce Dětmarovice vysvětlil: “To území, kterého se to týká, je zhruba z 25% zastavěné území naší obce. Bohužel se s tímto dostáváme do situací, které jsou velmi nepříjemné. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat našim spoluobčanům za trpělivost s dopravními komplikacemi. Také doufám, že se nám a stavební firmě, která to realizuje, povede co nejdříve realizovat hlavní trasy. Poté už budeme řešit jen drobné záležitosti související s dokončením kanalizace. Zatím je to bohužel dost nepříjemné kvůli objíždění zvláště pro řidiče, kteří to v Dětmarovicích a okolí neznají.”
Oblast je protkána hustou sítí místních a účelových komunikací, což znamená, že vždy se najde určitý směr objížďky místa prací. Situace je jednodušší pro místní obyvatele, kteří území dobře znají.
Ladislav Rosman (Nestr. za PRO), starosta obce Dětmarovice uvedl: “V každém případě je to určité omezení a bohužel tím tady trpíme všichni. Samozřejmě všechny objížďky jsou navržené s vědomím nadřízených úřadů. Lidé jsou prostřednictvím našich sdělovacích prostředků informovaní o tom, kudy náhradní trasy vedou.”
Stavba kanalizace probíhala v průběhu celého roku 2025 a pokračuje nadále.
Ladislav Rosman, starosta obce Dětmarovice dodal: “Stavba je naplánovaná do konce roku 2026 s tím, že stavba pokračuje velmi rychle. Předpokladám, že bude i uspíšena.”
Realizační firma používá při pracích především bezvýkopové technologie, což znamená mnohem méně nepořádku na komunikacích.
Zdroj: POLAR televize Ostrava