Výstavba nového mostu na Praze 10 kompletně uzavře komunikaci

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Nový most je navržen jako monolitická rámová konstrukce, založen na mikropilotech. Most budeme bourat celý a budeme přemisťovat i inženýrské sítě. To jsou práce velmi náročné a potrvají dlouho.“
Také ulice K Vodě bude po celou dobu kompletně uzavřena, a to v úseku od křižovatky Na Lávce ke křižovatce K Prádelně.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Dopravní obsluze stavby bude z části komunikace vjezd povolen, to bude platit i pro zásobování sportovního areálu a další rezidenty. Jinak je ale naplánovaná objízdná trasa ulicemi Na Lávce a Pod Náhonem.“
Trasa se bude muset také obcházet, protože byla určena i pro cyklisty a pěší. Most bude kompletně zdemolován a nebude tak možné ho využít. Naštěstí nejde o zcela páteřní komunikaci, zdržení na objízdných trasách tak může dosahovat maximálně deseti minut. Protože jde o kompletní stavbu nového mostu, práce jsou naplánovány až do poloviny prosince.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59276.