Výstaviště a Holešovická tržnice: Miliardové investice i rekordní návštěvnost

Autor:
  16:40
Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Městská společnost Výstaviště Praha, a.s., která spravuje areály Výstaviště Praha a Holešovické tržnice, potvrzuje v posledních letech stabilní růst napříč klíčovými ukazateli - od návštěvnosti přes objem realizovaných akcí až po investiční aktivitu. Transformace obou areálů probíhá systematicky od roku 2018 a její součástí jsou investice v řádu miliard korun, rozsáhlé rekonstrukce historických objektů i rozvoj nových obchodních a programových modelů.

Investice a rekonstrukce: dlouhodobý projekt v řádu miliard korun         
Rozvoj obou areálů je založen na postupné revitalizaci infrastruktury a historických budov. Klíčovou investicí akciové společnosti, resp. Magistrátu hl. m. Praha, je rekonstrukce Průmyslového paláce, jejíž celkové náklady dosahují více než 3 miliard Kč bez DPH. Předání stavby proběhne v červnu tohoto roku, aby v září palác uvítal své první návštěvníky.

"Průmyslový palác je jasnou dominantou nejen Výstaviště, ale celé Prahy, proto jsme si všichni vědomi, že nyní se už na dokončení této vysoce náročné rekonstrukce upírají zraky ze všech koutů republiky. V červnu by mělo dojít k předání stavby, následovat bude kolaudace a v říjnu, všichni věříme, uvítáme návštěvníky Designbloku, který pomyslně odstartuje novou éru nejen samotného paláce, ale i celého Výstaviště. V ten moment bude areál etablován do evropské špičky mezi veletržními a eventovými prostory," komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Vedle této dominantní investice probíhá či proběhla kontinuální modernizace dalších objektů. 

Výstaviště Praha (vybrané investice posledních pěti let): 

  •  Rekonstrukce Křižíkových pavilonů: více než 200 mil. Kč
  • Rekonstrukce budovy Bohemia: téměř 90 mil. Kč
  • Rekonstrukce budovy Pražan: 8,6 mil. Kč (od roku 2022)
  • Revitalizace střech Křižíkových pavilonů (zelené terasy): 150 mil. Kč
  • Rekonstrukce Nové Spirály: cca 248 mil. Kč
  • Rekonstrukce Lapidária: 62,5 mil. Kč (od roku 2022)
  • Modernizace sportovního a návštěvnického zázemí, úpravy cest, toalety atd. (průměr za posledních 5 let): cca 32 mil. Kč (od roku 2022) 

Holešovická tržnice (vybrané investice za uplynulé dva roky, kdy HT přešla do správy Výstaviště):

  • Rekonstrukce bývalé jateční Burzy: více než 250 mil. Kč
  • Postupná rekonstrukce hal (7, 8, 9, 11, 22, 27, 28 aj.): 93,3mil Kč
  • Plánovaná dlouhodobá investice do areálu: cca 5 miliard Kč (výhled do roku 2038)

„Holešovická tržnice, která dlouhodobě chátrala, v posledních letech pod správou Výstaviště hezky ožívá. Areál je dlouhodoběˇ podinvestovany´ a potřebuje investice ve výši asi 5 miliard korun. Neinvestovat taky něco stojí – špatný technický stav omezuje možnosti výběru podnájemného a chátrající městský majetek představuje stále vetší´ zátěž pro rozpočet. Naopak, když se tržnice zrenovuje, může přinášet do městské kasy více než 200 milionů korun ročněˇ,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.      
Dílčí úpravy probíhají v tržnici postupně, například výměny kotle v halách 7, 8 a 9, kde sídlí Jatka78 a Alza, a také modernizace technické infrastruktury, což je v překladu příprava meziprostor pro jejich další úpravu. Jednou z největších aktuálních investic je rekonstrukce bývalé jateční burzy v Hale č. 4, jejíž otevření proběhne v roce 2026.  

Investice za uplynulé tři roky, kdy byla Holešovická tržnice v plné správě Výstaviště Praha, a.s. (do správy přešla v polovině roku 2022).

  • V roce 2023 činily investice do Výstaviště Praha přibližně 220 mil. Kč.
  • Do areálu Holešovické tržnice 28 mil Kč.
  • V roce 2024 činily investice do Výstaviště Praha přibližně 198,6 mil. Kč.
  • Do areálu Holešovické tržnice 95,9 mil. Kč.
  • V roce 2025 činily investice do Výstaviště Praha přibližně 80,5 mil. Kč.
  • Do areálu Holešovické tržnice 57 mil. Kč. 

Růst návštěvnosti a využití areálů      
Výstaviště Praha i Holešovická tržnice vykazují dlouhodobý růst návštěvnosti i při probíhajících rekonstrukcích.

Návštěvnost 2025:

  • Výstaviště Praha: 2,97 milionu návštěv (+17,7 % meziročně)
  • Holešovická tržnice: 2,99 milionu návštěv (+9,8 % meziročně) 

Celkově oba areály obsluhují téměř 6 milionů návštěv ročně, což je v kontextu městských areálů v České republice nadprůměrná hodnota.   
Dlouhodobě roste i kvalita návštěv – více než 70 % návštěv v obou areálech tvoří středně dlouhé a dlouhé pobyty (nad 20 minut), což potvrzuje jejich funkci jako plnohodnotných městských destinací, nikoli pouze tranzitních míst.  

Akce a program: vlastní zdroj příjmů      
Oba areály kombinují model pronájmu prostor s vlastní produkcí.

Rok 2023:

  • Výstaviště: 152 akcí
  • Holešovická tržnice: 92 

Rok 2024:

  • Výstaviště: 211 akcí
  • Holešovická tržnice: 162 akcí 

Rok 2025:

  •  Výstaviště: 191 akcí
  • Tržnice: desítky velkých i menších eventů (až 200 akcí)

Do celkových počtů není započítána Pyramida, Střídačka a Nová Spirála. 

Ekonomické výsledky a výnosy  
Společnost Výstaviště Praha, a.s., dlouhodobě vykazuje stabilní hospodaření i při vysoké investiční aktivitě.  
„Ačkoli je Výstaviště již několik let v procesu obnovy a řada budov byla postupně vyřazena kvůli komplexním rekonstrukcím z provozu, podařilo se za posledních pět let, tedy v období těchto zásadních rekonstrukcí, udržet stabilní hospodářské výsledky. Stejně tak se nyní děje v Holešovické tržnici, kde jsme ovšem na startovní čáře, co se týče kompletní obrody areálu. V tomto případě, než nastane období návratu investic, se reálně bavíme o roku 38 a dále. Areál vyžaduje miliardové investice, které však vzhledem ke stavu budov měly přijít mnohem dříve,“ doplňuje Tomáš Hübl. 

Holešovická tržnice: mikro-město v pohybu 
Po převzetí správy v polovině roku 2022 došlo k výraznému zrychlení rozvoje areálu.

 Během prvních let:

  • desítky rekonstrukcí a technických úprav
  • významné posílení samostatného programového oddělení
  • realizace desítek vlastních akcí ročně
  • růst návštěvnosti na téměř 3 miliony návštěv ročně

Tržnice se zároveň profiluje jako:

  • významná gastro destinace
  • místo pro retail a služby
  • eventový prostor pro menší a střední akce

Synergie a efektivita řízení

Spojení správy obou areálů přineslo:

  • snížení režijních nákladů
  • sdílení marketingových a obchodních kapacit
  • efektivnější využití lidských zdrojů
  • jednotnou obchodní strategii 

Rok 2026: otevření Průmyslového paláce a vstup do MICE segmentu 
Zásadním milníkem je rok 2026, kdy dojde k otevření zrekonstruovaného Průmyslového paláce. 
Tím Výstaviště Praha:

  • získá jeden z největších krytých eventových prostorů ve střední Evropě
  • rozšíří kapacitu pro veletrhy, kongresy a konference
  • vstoupí do plnohodnotné konkurence evropských MICE destinací

 Současně pokračují investice do infrastruktury, parkování, energetiky a technického zázemí, které umožní další škálování provozu. 

„Do Průmyslového paláce Praha zainvestovala zhruba 3,3 miliardy korun bez DPH. Kromě obnovy levého křídla po 18 letech od jeho vyhoření jsme provedli generální rekonstrukci i celého zbytku stavby a výsledkem bude ekologičtější a bezpečnější provoz, vyšší uživatelský komfort díky lepší práci s teplem, nově vybudované prostory v suterénu či obnovení některých historických prvků po nevhodných zásazích do paláce za socialismu. Z pohledu dostupnosti je skvělé, že hned u Výstaviště bude vlaková zastávka na trati na letiště. Průmyslový palác se opět stane významným eventovým prostorem s nadregionálním významem,“ říká radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnost Adam Zábranský.

Výstaviště Praha, a.s. se během několika let transformovalo:

  • z podinvestovaného areálu na ekonomicky stabilní a rostoucí společnost
  • z pasivního pronajímatele na aktivního producenta obsahu
  • z lokální destinace na hráče s evropskými ambicemi

 Holešovická tržnice se paralelně stala novým městským centrem s rychle rostoucí návštěvností i ekonomickým potenciálem. 
„Budoucnost obou areálů za deset let vidím jako dvě stálice na kulturní mapě Prahy, lákající místní i turisty nabídkou kvalitních služeb, zajímavého gastra, sportu i kultury,“ komentuje Adam Zábranský.  
 Výstaviště Praha i Holešovická tržnice se dlouhodobě profilují jako otevřené městské areály, které nejsou určeny pouze pro velké jednorázové akce, ale slouží také jako každodenní místo setkávání, aktivního odpočinku, kultury a gastronomie.

www.navystavisti.cz / www.holesovickatrznice.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.