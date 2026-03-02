Výstaviště Praha a Holešovická tržnice v roce 2025: rekordní návštěvnost, pokračující rozvoj a příprava na otevření Průmyslového paláce po 18 letech

„Uplynulý rok 2025 byl úspěšným nejen pro oba areály co do návštěvnosti, ale pomyslně i posledním rokem „čekání“ na znovuotevření Průmyslového paláce. A právě tato dlouho očekávaná událost je bezesporu hlavním hybatelem roku 26. Samozřejmě ale nejen Průmyslový palác bude na očích široké veřejnosti. V plánu jsou opět stovky akcí v obou areálech stejně jako pokračující rekonstrukce, kdy na Výstavišti bude kromě skloňovaného paláce také další vylepšení parkovacích ploch či úpravy prostor před palácem směrem od tramvají. V Holešovické tržnici pak pokračují postupné opravy jednotlivých hal stejně jako meziprostor,“ komentuje uplynulý rok 2025 Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s., a dodává: „Velmi nás těší růst návštěvnosti, a to jak na Výstavišti, tak v Holešovické tržnici. V případě Výstaviště je nutné dodat, že se tak stalo i přes rozsáhlé úpravy parkovacích ploch a postupné uzavírky vybraných pozemních komunikací, kdy některé týdny byly náročné nejen pro širokou veřejnost v okolí Výstaviště, ale třeba i pro stavaře na Průmyslovém paláci, kdy často nebylo zřejmé, kudy v daný den bude otevřena cesta k paláci. Ale i takové překážky jsme zvládli se ctí a na návštěvnosti samotné se nijak toto nepohodlí neprojevilo, ba naopak jsme počty našich návštěvníků zvýšili. A já věřím, že i rok 2026 přinese další dobré výsledky nejen co se týče počtu příchozích do obou areálů.“
„Rekonstrukce Průmyslového paláce na Výstavišti, který se letos dočká otevření, je jednou z největších investičních akcí města. Nezapomínáme ani na dlouhodobě podinvestovaný areál Holešovické tržnice, kde probíhají úpravy některých hal a také modernizace technické infrastruktury. Letos by se měla konečně otevřít bývalá jateční burza, do jejíž rekonstrukce město investovalo více než 250 milionů korun*,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Změna ve vedení Výstaviště Praha, a.s.
Rok 2025 přinesl změnu do vedení Výstaviště Praha, a.s., kdy člena představenstva Jana Stanka nově vystřídala Naďa Černá, která přichází z Českého olympijského výboru. „Pro mě je velká čest, že se můžu podílet na vedení a rozvoji tak unikátních areálů, jako jsou Výstaviště Praha a Holešovická Tržnice. Pod pěti kruhy jsem se věnovala zejména Olympijským festivalům, tedy projektům pro širokou veřejnost, v tom vidím paralelu s Výstavištěm. Na Výstaviště přicházím nejen s velkou chutí pracovat, ale i s hodnotami, které si přináším ze sportovního prostředí,“ říká Naďa Černá, členka představenstva Výstaviště Praha, a.s.
Rekonstrukce a investice v roce 2025
Holešovická tržnice
V roce 2025 byly v Holešovické tržnici dokončeny investiční akce, které byly zahájeny již v roce 2024 a představují další krok v postupné revitalizaci celého areálu. Celkově činila investice v rámci Holešovické tržnice 56 970 tis. Kč za rok 2025, což představuje 41% pokles oproti roku 2024.
• Dokončení rekonstrukce haly 27/28 – nyní pobočky Ambiente (44 mil. Kč),
• dokončení rekonstrukce haly 1 – nyní pobočka Papelote / INFO centrum HT (12 mil. Kč),
• realizace vestavby veterinární ordinace a laboratoře v hale 16 (6 mil. Kč),
• stavební úpravy sociálního zázemí haly č. 7 (4,8 mil. Kč).
Tyto investice přispěly ke zkvalitnění technického zázemí, rozšíření funkčního využití jednotlivých objektů a zvýšení komfortu pro návštěvníky i nájemce.
Výstaviště Praha
Také na Výstavišti Praha pokračovaly v roce 2025 stavební a technické úpravy, z nichž část bude dokončena v roce 2026. Celkově činila investice na Výstavišti 80.440 tis. Kč za rok 2025, což představuje 59% pokles oproti roku 2024.
• Zahájení další etapy rekonstrukce veřejného osvětlení (10 mil. Kč, dokončení v roce 2026),
• rekonstrukce rozvodny u pavilonu J (24 mil. Kč), v roce 2026 bude pokračovat realizace přípojky pro Průmyslový palác (8 mil. Kč),
• Bikepark – 2. etapa: revitalizace stávající dráhy bikeparku – pumptrack (4 mil. Kč),
• zahájení rekonstrukce 1. a 2. NP pavilonu J (pro Policii ČR), dokončení v roce 2026 (12 mil. Kč),
• zahájení rekonstrukce parkovací plochy P3 za bazénem – dopravní řešení (32 mil. Kč),
• akustické řešení pavilonu B, dokončeno v roce 2025 (5 mil. Kč),
• dokončení rekonstrukce fasád Lapidária, stavební úpravy toalet, exteriérové úpravy (rekonstrukce fasád a reliéfní výzdoba zahájeno v roce 2024, dokončeno v roce 2025, náklady celkem 15.972 tis. Kč. Rekonstrukce světlíků, exteriérové úpravy a rekonstrukce suterénních prostor - 10 mil. Kč, zahájeno a ukončeno v roce 2025).
Plánované rekonstrukce a investice v roce 2026
Výstaviště Praha
V roce 2026 se Výstaviště Praha zaměří především na dokončení již zahájených projektů a realizaci technických úprav souvisejících s budoucím provozem Průmyslového paláce.
• Ukončení rekonstrukce veřejného osvětlení,
• ukončení rekonstrukce 1. a 2. NP pavilonu J,
• ukončení rekonstrukce parkovací plochy – řešení dopravy v klidu,
• realizace trafostanice a VN a NN přípojky pro Průmyslový palác (8 mil. Kč),
• Křižíkovy pavilony – úprava podlahy jednoho pavilonu (5 mil. Kč, konkrétní pavilon bude upřesněn).
Rekonstrukce Průmyslového paláce bude dokončena na konci června tohoto roku, kdy dojde k předání stavby ze strany Metrostav DIZ Výstavišti Praha, a.s. Následně budou probíhat finalizace stavby a kolaudace, aby palác opětovně zazářil v plné kráse již na konci září. První akcí, v rámci které bude pro širokou veřejnost zpřístupněn Průmyslový palác, je Designblok.
Holešovická tržnice
Také v Holešovické tržnici jsou na rok 2026 plánovány rozsáhlé investice, a to jak do technické infrastruktury, tak do jednotlivých objektů:
• Modernizace elektroinstalace, osvětlení a mycích zón (40 mil. Kč),
• hala 19 – stavební úpravy (cca 7 mil. Kč),
• haly 7, 8, 9 – stavební úpravy (cca 20,6 mil. Kč),
• hala 20 – stavební úpravy – zajištění statiky (2 mil. Kč),
• hala 2 – kompletní rekonstrukce, v roce 2026 alokováno 6,6 mil. Kč na přípravné práce*,
• hala 26 – kompletní rekonstrukce, v roce 2026 alokováno 7 mil. Kč na přípravné*,
• hala 24 – kompletní rekonstrukce, v roce 2026 alokováno 12 mil. Kč na přípravné práce*,
• hala 35 – kompletní rekonstrukce, v roce 2026 alokováno 30 mil. Kč na přípravné práce*.
*Přípravné práce zahrnují studie, podklady pro výběr zhotovitele, rozpočty, projektové dokumentace a následně zahájení projektové dokumentace (účtováno po etapách).
Průmyslový palác: aktuální stav rekonstrukce
Rekonstrukce Průmyslového paláce pokračovala v roce 2025 podle upraveného harmonogramu s tím, že v jednotlivých částech objektu proběhly následující stěžejní práce:
• Levé křídlo (LK): dokončeny finální podlahy, probíhá kompletace dřevěného podhledu, příprava elektroinstalací, dokončování strojoven, spuštěno podlahové topení,
• Střední hala (SH): dokončeny finální podlahy, probíhají štukové úpravy, vitráže jsou hotové, dokončují se strojovny v nárožních věžích,
• Pravé křídlo (PK): dokončeny hrubé podlahy, omítky, instalační kanály, vestavby ve 2. NP, dokončují se strojovny a sociální zázemí.
Práce na fasádě a střeše byly částečně omezeny zimním počasím, zároveň probíhají terénní úpravy v okolí objektu.
„Stavba postupuje podle upraveného harmonogramu. V interiérech postupně dokončujeme finální povrchy a technická zařízení budovy, současně probíhají práce na vnějším plášti, které místy komplikuje zimní počasí, a také úpravy okolních ploch. Postupně směřujeme ke kompletacím a následným zkouškám technologií,“ říká David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav CZ, která je lídrem zhotovitelského sdružení, jehož dalšími členy jsou firmy SYNER a AVERS.
Parkování a doprava
V rámci zkvalitňování dopravní infrastruktury se Výstaviště Praha zaměřuje také na postupnou rekonstrukci parkovacích ploch. K rozsáhlým úpravám již v současné době dochází, a to na těchto plochách:
• Úprava přilehlých ploch P1, P2 a P4 – na rok 2026 alokováno 33 mil. Kč na přípravné práce,
• zahájení rekonstrukce parkoviště P1 je plánováno na září 2026.
Parkoviště P1 je zpoplatněno denně od 7.00 do 19.00 hodin, během konání akcí je doba výběru parkovného prodloužena do 22.00 hodin. Rezervováno je 25 parkovacích míst pro Prezidium Policie ČR. Aktuální informace k rekonstrukcím parkovacích ploch a uzavírkám jsou zveřejněny na webu Výstaviště.
Nová Spirála
Program Nové Spirály se v současné době formuje především na základě pronájmů a spolupráce s externími partnery. Z vlastní produkce pokračuje velmi úspěšná romance Madisonské mosty, kdy jsou v plánu další reprízy i v tomto roce.
Od února 2026 se v Nové Spirále představuje show z pera Viktora Tauše a Romana Holého Human Zoo, a to v několika blocích – premiérovém únorovém, následně dubnovém a květnovém, s plánovaným pokračováním na podzim.
Z dalšího programu lze zmínit například autorský koncert hudby ze seriálu Stranger Things, Magickou noc, soutěž v pole dance, předávání reklamních cen ADC, event Hustler Con či říjnové vystoupení Báry Polákové v rámci turné Sršeň. V průběhu roku se zde uskuteční také eventy jako Forbes Business Fest nebo Forbes Woman Summit.
„Nová Spirála má za sebou dva roky obnoveného provozu po rekonstrukci, kdy jsme měli prostor si osahat fungování budovy stejně jako zájem ze strany široké veřejnosti. Zároveň nám toto období přineslo cenné zkušenosti a jasnější představu o dalším směřování projektu. Na jejich základě jsme se rozhodli přesunout Novou Spirálu přímo pod obchodní oddělení, kdy tato změna souvisí i s odchodem Honzy Makalouše z pozice ředitele Nové Spirály,“ říká Tomáš Hübl a dodává: „Honza odvedl obrovský kus práce při znovuuvedení Spirály do provozu, zná ji do nejmenšího detailu a jeho přínos byl neoddiskutovatelný. Patří mu za to poděkování. Zkušenosti posledních dvou let ale ukázaly, že největší potenciál budovy spočívá nejen ve vlastní produkci, ale i ve spolupráci se třetími stranami, proto zde dostane větší slovo právě obchodní oddělení.“
TOP akce roku 2025
V roce 2025 se na Výstavišti Praha uskutečnilo celkem 191 akcí*, přičemž mezi nejúspěšnější z vlastní produkce patřily na Výstavišti Den hrdinů, Prague Bike Fest a NeverMore 68. Ze strany pronajímatelů tradičně dominovaly akce jako Svět knihy, Maker Faire Prague, Legendy, Letní scéna studia DVA, Prague Ice Cream Festival, FAB a další.
V Holešovické tržnici nejvíce zaujaly v rámci vlastní produkce jako již tradičně gastronomické akce Pastrami Pop Up a PIZZA PIZZA POP UP, dále Mexický svátek mrtvých, Vyshyvanka Day, setkání psů a jejich majitelů Dogs&Friends, Adventní trhy se zimními kiny Svařák & Film, oslavy 130 let a gastroperformance BEEF, nové sousoší Trh&Jatka od Adama Trbuška a Artura Magrota (ve spolupráci s programem Umění pro město Galerie hl. m. Prahy).
Výrazný růst návštěvnosti potvrzuje atraktivitu obou areálů
Holešovická tržnice: meziroční růst téměř o 10 %
V roce 2025 bylo v Holešovické tržnici zaznamenáno celkem 2,99 milionu návštěv*, z toho 1,73 milionu návštěv trvalo 20 minut a déle, tedy šlo o tzv. středně dlouhé a dlouhé návštěvy. Oproti roku 2024 představuje tento údaj meziroční nárůst o 9,8 %, a to i přes zpřísnění metodiky měření, kdy byly v roce 2025 sledovány pouze návštěvy delší než 20 minut (oproti roku 2024, kdy byly započítány pouze návštěvy delší 15 minut).
Průměrně tržnici měsíčně navštívilo 125 tisíc unikátních návštěvníků, kteří se do areálu vraceli téměř dvakrát měsíčně. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v září, červenci a říjnu, což potvrzuje silnou sezónnost a atraktivitu podzimních a letních akcí v areálu.
Výstaviště Praha: nárůst návštěvnosti o více než 17 %
Ještě výraznější meziroční růst zaznamenalo Výstaviště Praha, kde celkový počet návštěv v roce 2025 dosáhl 2,97 milionu*, z toho 2,16 milionu návštěv trvalo 20 minut a déle. Ve srovnání s rokem 2024 jde o nárůst o 17,7 %, což potvrzuje rostoucí význam areálu jako jednoho z hlavních center kulturního a společenského dění v metropoli.
Průměrná měsíční návštěvnost činila téměř 121 tisíc unikátních návštěvníků, přičemž nejnavštěvovanějšími měsíci byly březen, červen a říjen. Výrazné špičky návštěvnosti souvisely zejména s velkými kulturními a společenskými akcemi.*
Výstaviště Praha i Holešovická tržnice se dlouhodobě profilují jako otevřené městské areály, které nejsou určeny pouze pro velké jednorázové akce, ale slouží také jako každodenní místo setkávání, aktivního odpočinku, kultury a gastronomie.
