Výstaviště Praha, a.s., v roce 2025: pokračující rozvoj areálů Výstaviště i oslavy 130 let Holešovické tržnice

Výstaviště a tržnice v roce 2024

V rámci Výstaviště i Holešovické tržnice proběhlo v roce 2024 celkem 373 akcí, přičemž areál Výstaviště navštívilo 1,8 milionu návštěvníků. Korzy Holešovické tržnice prošlo 2,8 milionu návštěvníků. K hlavním událostem na Výstavišti patřilo v uplynulém roce otevření Nové Spirály po více než dvaceti letech, revitalizace zelených střech Křižíkových pavilonů, které nyní slouží jako zelené pobytové plochy, stejně jako pokračující rekonstrukce Průmyslového paláce, kde došlo mj. k návratu hodinové věže na střechu střední haly paláce, nebo rekonstrukce budovy Lapidária, která pokračuje také v roce letošním.

V Holešovické tržnici pokračovala rekonstrukce nejhonosnější budovy v areálu, bývalé jateční burzy, jejíž dokončení je v plánu tento rok pro zahájení hostinské činnosti, došlo ke zprovoznění hodinového stroje na Vodárenské věži a velmi úspěšně proběhla putovní výstava Lovci znaků. Vedle toho se tržnice definitivně zařadila na pražskou gurmet mapu jako pevný bod pro všechny, kteří milují pop-up akce a objevování světových chutí nebo tradiční nákupy čerstvých potravin v Hale 22. Nechyběl ani celoroční provoz Food Truck Pointu a eventy jako Mexický svátek mrtvých či Vyshyvanka Day, které propojují kulturní zážitek s vůněmi mexické a ukrajinské kuchyně.

„Shrnout uplynulý rok za oba areály do jednoho odstavce je víceméně nereálné, ale věřím, že nejen Pražané zaznamenali znovuotevření dnes multimediálního prostoru Nové Spirály na Výstavišti, což je skutečně velká událost, a já bych chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat Magistrátu hl. m. Praha za tuto nemalou investici. Oba areály v loňském roce opět rostly, dokončili jsme zelené střechy Křižíkových pavilonů na Výstavišti, finalizujeme rekonstrukci budovy Burza v tržnici, kde jsme rovněž opravili řadu hal a dalších dílčích věcí po celém areálu, a zejména jsme opět návštěvníkům nabídli v obou areálech stovky ať už vlastních akcí či akcí třetích stran nejrůznějšího zaměření pro všechny věkové kategorie. A stejně tak nabitý rok máme před sebou, kdy se budeme třeba oddávat oslavám 130 let tržnice,“ komentuje rok 2024 a 2025 Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

K nejvýznamnějším akcím patřily v roce 2024:

Na Výstavišti: Prague Bike Fest, otevření Nové Spirály (premiéry: Vzkříšení a Madisonské mosty), NeverMore 68 (ženy v disentu), Krampus Show, TEDx, módní přehlídka La Formela, Matějská pouť, Letní scéna Studio DVA, Azyl78, All American Fest, Dyzajn market, Legendy, Metronome Prague, Svět knihy Praha a další.

V Holešovické tržnici: Pastrami a Pizza Pizza pop-up, Mexický svátek mrtvých, Vyshyvanka Day, Lovci znaků, #5PROSTOR, Adventní trhy s filmovými projekcemi Svařák & Film, komentované procházky pro starší a úkolové stezky pro nejmladší návštěvníky, Pražský festival piva, divadelní festival Za dveřmi, desátý ročník Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu LUSTR, MINT Market, dětský festival MINI, Prague Coffee Festival, Konference ETH Prague a další.

„Za velký úspěch loňského roku považuji, že se nám podařilo potvrdit směr s tematicky laděnými gastro pop-upy, které nám chyběly na mapě pražských gastro akcí – Pastrami Pop-Up a Pizza! Pizza! Pop-Up vloni vyrostly jak nabídkou, tak návštěvností. I letos budeme postupně budovat stabilní nabídku akcí, které se konají od jara do Vánoc. Vedle toho ale areál oslaví 130 let od uvedení do provozu – a k tomu jsme přichystali program, jehož ústředním tématem bude dědictví někdejších městských jatek. Program se bude věnovat historii areálu, jak areál vypadal a fungoval dříve, ale především tématu jídla, protože lidská potřeba jíst a obstarávat si potravu je tím skutečným důvodem jeho vzniku. Vrcholem programu bude dvacetidenní festivalový pop-up v Hale 17, kde vznikne ve speciální scénografii kavárna, prostor pro koncerty, výstavu a nejrůznější akce, věnovaný všemu, co souvisí s tvorbou a konzumací lidské potravy. Vrcholem programu pak bude jedenáctichodová gastroperformance BEEF, která přináší v Česku zatím nebývalou kombinaci divadla, stand-upu a komplexního gastronomického zážitku,“ říká Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.

Výstaviště a tržnice v roce 2025

Na Výstavišti

Také v tomto roce bude na Výstavišti po celý rok na akce i další rozvoj nabito. Jako již tradičně započne sezonu symbolicky oblíbená Matějská pouť, která letos nabídne návštěvníkům legendární ocelovou horskou dráhu Cyklon, která na Výstavišti vozila děti i dospělé více než 40 let. S Matějskou poutí se probudí také park na Výstavišti a s ním všechny sportovní aktivity, od běhu, kol, koloběžek a bruslí po skate, jógu v přírodě, parkour, přírodní work-out či dětské venkovní prolézačky. Od jara budou rovněž otevřeny všechny kavárny. „Letošní rok nám přináší opět velkou porci akcí pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie, ráda bych však návštěvníky pozvala zejména na dva eventy, a to třetí ročník Prague Bike Fest, kdy jsme loni přivítali na sedm tisíc návštěvníků a letos máme v plánu atakovat hranici deseti tisíc návštěvníků a povýšit tak akci na největší cyklo festival v zemi. Vedle toho ale také srdečně zvu návštěvníky na desátý, tedy jubilejní ročník Dne hrdinů. V loňském roce byla akce z důvodu povodní zrušena, proto aktivity, které jsme chtěli představit v rámci zrušeného ročníku, přecházejí do roku 2025 a my se moc těšíme, že ukážeme třeba humanitární základnu v plné parádě a nabídneme další novinky jako podcast stage a mnoho dalšího,“ láká na Výstaviště Daniel Netušil, programový ředitel Výstaviště Praha.

Nová Spirála uvítá zvučná jména

Jednou z hlavních událostí roku 2024 bylo otevření Nové Spirály po dvaadvaceti letech a také v tomto roce bude tomuto multižánrovému prostoru věnována značná pozornost. Spirála slibuje nabitý a velice rozmanitý program, a to po celý rok. V současné chvíli pokračují reprízy multimediální show Vzkříšení i milostné romance Madisonských mostů. „V roce 2025 plánujeme velkou premiéru The Saturn Revue, retro-futuristickou hudební revue a varietní show, která divákům nabídne nezapomenutelný zážitek na světové úrovni. Pravidelně začne fungovat malý sál jako klubová scéna či prostor pro menší divadla a plánujeme řadu koncertů ve velkém sále, od vážné hudby, přes popovou, až po jazzovou. Zde bych rád zejména upozornil na české scéně unikátní vystoupení operního pěvce Pavla Černocha s hosty. Do toho spolupracujeme na akcích třetích stran, jako jsou koncerty, konference, předávání cen,“ přibližuje rok 2025 Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

Průmyslový palác – návrat vitráží z Nového Boru

Rekonstrukce Průmyslového paláce zdárně pokračuje také v tomto roce. V únoru bude završen třetí rok od zahájení rekonstrukčních prací s tím, že k předání stavby by mělo dojít v červnu 2026. Na své místo se z novoborské sklárny Kolektiv Ateliers vrátí komplet 2256 metrů vitráží, jejichž renovace byla započata na podzim roku 2022. Levé křídlo se dočká nové střechy a oken, pokračují zde také práce na fasádě. Letošní rok jsou v plánu rozsáhlé práce v suterénu, kde proběhne kompletace strojoven – usazení vzduchotechnických jednotek, čerpadla pro sprinklery, tepelná čerpadla, chladicí jednotky, rozvaděče elektro a další. Na střední hale bude dokončena střecha a do konce roku bude finálně vyhotovena i nová podlaha. V pravém křídle pak bude pokračovat sanace ocelové konstrukce a rekonstrukce Smetanovy vestavby, zároveň zde bude vybudována hrubá podlaha.

„V tuto chvíli již počítáme s přesunem významných akcí do Průmyslového paláce od roku 2027, a to zejména veletrh Svět knihy. Pevně ale věříme, že i akce, které byly nuceny z důvodu rekonstrukce paláce areál opustit, se ve větší míře navrátí s dokončením rekonstrukce v příštím roce. Celkově již z obchodního hlediska s palácem pracujeme a letos se chystáme prezentovat na IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, ale zvažujeme i IMEX America, kdy cítíme potřebu návratu na tento trh. Vedle toho se soustředíme na obchod v oblasti menších eventů a akcí, kdy prezentujeme třeba nákupčím v Londýne či Milanu. Mám-li však nalákat širokou veřejnost na konkrétní událost tohoto roku, určitě nepromeškejte koncert Marka Ztraceného,“ shrnuje obchodní výhledy areálu Marie Štéglová, obchodní ředitelka Výstaviště Praha a dodává: „Samozřejmě nebudou ani v tomto roce chybět oblíbené akce jako Svět knihy, Metronome, hostování Studia Dva nebo Azylu78 a desítky dalších.“

V oblasti rozvojové je v plánu pro letošní rok vedle pokračující rekonstrukce Průmyslového paláce také pokračující práce na objektu Lapidária, dále rekonstrukce pavilonu J, kde sídlí Policie ČR, dojde však i k úpravám parkovacích ploch či údržbě veřejného osvětlení. V řešení je rovněž objekt Pyramidy, kde probíhají obchodní jednání o dalším využití budovy.

Holešovická tržnice

Holešovická tržnice započala svou obrodu před dvěma lety, přičemž v tomto roce dojde k otevření nejvýznamnější budovy bývalých jatek – Burzy. Jednou z dalších zásadních událostí v letošním roce bude rovněž uvolnění korz od stavebních dvorů, a to po dvou letech, kdy byla započata právě rekonstrukce Burzy. V hlavní roli pak budou po celý rok samozřejmě oslavy 130 let od zprovoznění areálu vedle pokračujících rekonstrukcí a revitalizací vybraných hal, cestních ploch či řešení infrastruktury.

„Nedávno jsme na radě schválili strategickou koncepci rozvoje Holešovické tržnice do roku 2038. Areál je dlouhodobě podinvestován a potřebuje investice ve výši asi 5 miliard korun. Nicméně v tržnici postupně probíhají i dílčí úpravy některých hal a také modernizace technické infrastruktury. Hezkým dárkem ke 130. narozeninám tržnice bude letošní otevření zrekonstruované bývalé jateční burzy. Přibližně rok poté vstane z popela také Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Jeho obnova po ničivém požáru v roce 2008 patří k nejnáročnějším a nejnákladnějším projektům pro Prahu. Po rekonstrukci Průmyslový palác nabídne jeden z největších krytých prostor pro kongresy a další akce ve střední Evropě,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Tržnice slaví 130 let aneb jídlo všude kam se podíváš!

Holešovická tržnice se v roce 2024 definitivně zařadila na pražskou gastro mapu nejen díky vlastním pop-up konceptům, které představují různé kuchyně světa v rámci jednodenních gurmet eventů nebo téměř celoročnímu provozu Food Truck Pointu, ale i díky již tradičním nákupům v Hale 22, kde najdou návštěvníci po celý rok zejména produkty od českých farmářů. Rok 2025 však slibuje další značný růst v oblasti gastronomie, a to nejen prostřednictvím zmíněné budovy Burza, jejíž rekonstrukce se chýlí ke konci, a kde již letos nabídne nový provozovatel Zátiší Group kvalitní občerstvení pro širokou veřejnost.

Gastronomické zážitky v tržnici umocní v roce 2025 také oslavy 130 let areálu bývalých jatek, jejichž hlavní část se odehraje na jaře v Hale 17. „V Hale 17 vyroste v tržnici na tři týdny prostor s kavárnou, v níž bude čekat svět plný gastronomických specialit a program v podobě koncertů kapel jako WWW Neurobeat, Republic of Two nebo Ida the Young, přednášek, tematické Fuck Up Night či drobných performancí. Kompletní program bude zveřejněn a předprodej spuštěn v průběhu února,“ doplňuje Michal Tošovský.

V prvním patře Haly 17 se pak příběh jídla a jeho historie, minulost Holešovické tržnice a úvahy o budoucnosti naší gastronomie propíšou do neopakovatelné fúze jídla a divadla pod názvem BEEF. „Přijměte pozvání do chrámu hodování, místa, kde se jídlo stává náboženstvím a zážitek vírou. Během pouze 15 vybraných večerů vás čeká jedinečné jedenáctichodové degustační menu, připravené týmem šéfkuchaře restaurace Mlýnec Ládi Vaníčka ze Zátiší Catering Group. Menu této výjimečné gastro performance je z 90 % vegetariánské, a pokud si přejete, můžete si při nákupu vstupenky zvolit zcela vegetariánskou variantu. Každý chod je uměleckým zážitkem spojujícím performance, vizuální show a stand-up, které se propojují v jedno nezapomenutelné menu, jež probudí všechny vaše smysly,“ představuje koncept BEEF jeho spoluautorka Veronika Svobodová, programová manažerka Holešovické tržnice.

Burza se stane nejen gastronomickým, ale i kulturním centrem Holešovické tržnice. Cílem je oživit celý prostor a podpořit jeho přeměnu v centrum kultury, gastronomie a odpočinku, které nabídne kvalitní jídlo a autentickou atmosféru pro Pražany i turisty. „Zátiší Group se těší na to, že otevření Burzy bude dalším krokem k demokratizaci kvalitní gastronomie. Interiér Burzy bude kombinovat historické prvky budovy bývalé jateční burzy s moderním designem. Centrálním bodem celého prostoru se stane skleněný bar od renomovaného studia Lasvit, který podtrhne nejen estetičnost, ale i inovativní přístup k celkovému pojetí restaurace. Nábytek bude laděn v kontrastu mezi historickým a současným, což propojí minulost s přítomností,“ komentuje David Tomašovych, Catering Finance & Business Development Director, Zátiší Group.

Nově se mohou návštěvníci těšit také na skupinu Ambiente, která představí hned tři lahodné koncepty. Dva oblíbené podniky Ambiente – řeznictví Naše maso a cukrárna Myšák, a také zcela nový koncept slovenské restaurace. Ambiente vytvoří v tržnici pro návštěvníky místo, které bude žít od rána do noci. „Holešovický dvorek propojí všechny tři koncepty – ráno si tu budete moct vychutnat snídani u Myšáka s výběrovou kávou a tradičními českými zákusky, k obědu zamířit na výtečné steaky či burgery z Našeho masa nebo na slovenské speciality a srdečnou pohostinnost v restauraci vedené šéfkuchařem Tomášem Valkovičem. Večer pak bude patřit vínu, fine diningu a neformálnímu posezení pod širým nebem,“ komentuje Šárka Hamanová, PR manažerka Ambiente.

www.navystavisti.cz / www.holesovickatrznice.cz / www.beef2025.cz

www.ambi.cz / www.zatisigroup.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.