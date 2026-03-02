Výstaviště Praha i Holešovická tržnice zaznamenaly nárůst v návštěvnosti

Výstaviště Praha i Holešovická tržnice dlouhodobě procházejí proměnou směrem k otevřeným, multifunkčním prostorům. Vedle tradičních akcí se zde stále častěji odehrávají festivaly, trhy, sportovní a komunitní události či B2B akce, které přitahují široké spektrum návštěvníků z Prahy i dalších regionů České republiky.
Holešovická tržnice: meziroční růst téměř o 10 %
V roce 2025 bylo v Holešovické tržnici zaznamenáno celkem 2,99 milionu návštěv*, z toho 1,73 milionu návštěv trvalo 20 minut a déle, tedy šlo o tzv. středně dlouhé a dlouhé návštěvy. Oproti roku 2024 představuje tento údaj meziroční nárůst o 9,8 %, a to i přes zpřísnění metodiky měření, kdy byly v roce 2025 sledovány pouze návštěvy delší než 20 minut (v roce 2024 byly započítány pouze návštěvy delší 15 minut).
Průměrně tržnici měsíčně navštívilo 125 tisíc unikátních návštěvníků, kteří se do areálu vraceli téměř dvakrát měsíčně. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v září, červenci a říjnu, což potvrzuje silnou sezónnost a atraktivitu podzimních a letních akcí v areálu.
Výstaviště Praha: nárůst návštěvnosti o více než 17 %
Ještě výraznější meziroční růst zaznamenalo Výstaviště Praha, kde celkový počet návštěv v roce 2025 dosáhl 2,97 milionu*, z toho 2,16 milionu návštěv trvalo 20 minut a déle. Ve srovnání s rokem 2024 jde o nárůst o 17,7 %, což potvrzuje rostoucí význam areálu jako jednoho z hlavních center kulturního a společenského dění v metropoli.
Průměrná měsíční návštěvnost činila téměř 121 tisíc unikátních návštěvníků, přičemž nejnavštěvovanějšími měsíci byly březen, červen a říjen. Výrazné špičky návštěvnosti souvisely zejména s velkými kulturními a společenskými akcemi.
TOP akce Výstaviště
1Q) 8.3. / 28 760 – Dyzajnmarket + Matějská
2Q) 21.6. / 21 176 - Metronome + Ice Cream Festival
3Q) 27.9. / 20 657 - Diamond Cup Prague + Den hrdinů
4Q) 18.10. / 23 405 - Rostlinný market
TOP akce Holešovická tržnice
1Q) 5. 3. / 9 232 – mix menších akcí a koncert v SaSaZu
2Q) 5. 4. / 12 202 – Running Expo
3Q) 4. 9. / 13 334 – Pizza! Pizza! Pop-up
4Q) 30. 10. / 13 534 – Día de Los Muertos
Návštěvníci především z Prahy, ale i ze širšího regionu
U obou areálů platí, že hlavní část návštěvníků pochází z Prahy, zejména z městských částí Praha 7, 8, 6 a 4. Zároveň však data potvrzují významný přesah do Středočeského kraje, což podtrhuje regionální význam obou lokalit.
Růst návštěvnosti v roce 2025 potvrzuje, že jak Výstaviště Praha, tak Holešovická tržnice patří mezi klíčové městské areály s rostoucí atraktivitou. Výsledky měření poskytují důležitý podklad nejen pro další rozvoj těchto lokalit, ale také pro statistické sledování návštěvnosti a plánování městských i regionálních aktivit.
*Mezi návštěvníky nejsou zahrnuti bydlící v lokalitě.
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.