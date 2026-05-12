Výstaviště Praha se v roce 2026 stane hlavním centrem Olympiády dětí a mládeže

Výstaviště jako srdce celé olympiády
Výstaviště Praha bude hlavním centrem her – místem, kde se sportovní výkony propojí s atmosférou velké společenské události. V areálu proběhne šest sportovních disciplín, kompletní doprovodný program a medailové ceremoniály, které se budou konat každý večer od pondělí do pátku u Křižíkovy fontány.
Součástí areálu se stane také Olympijský dům, který Český olympijský výbor označuje za „pulzující srdce akce“. Bude fungovat jako otevřený komunitní prostor pro sportovce, trenéry, rodiče, školy i širokou veřejnost. Nabídne živý program, interaktivní zóny, odpočinkové prostory, prezentace partnerů i místo pro sdílení zážitků a podporu týmového ducha. Otevřen bude denně od 9 do 21 hodin.
„Areál Výstaviště je otevřený areál v těsném sousedství Stromovky, s výbornou dopravní dostupností z centra. Mladým lidem nabízí široké možnosti aktivního trávení volného času, pro sportovce máme parkourové hřiště, fitness&workout, boulder stěnu, bazén nebo Skateplazu. Proto jsme velice rádi, že v areálu můžeme hostit největší multisportovní akci pro mládež v ČR, Olympiádu dětí a mládeže, která se v Praze bude konat vůbec poprvé. Mladí sportovci na Výstaviště prostě patří a já osobně mám radost, že se v rámci této akce prolíná mé předchozí působení v Českém olympijském výboru s mým současným na Výstavišti,“ uvádí Naďa Černá, členka představenstva Výstaviště Praha, a.s.
Otevřené pro veřejnost, školy i fanoušky
Olympijský dům i doprovodný program budou přístupné zdarma a bez registrace. Výstaviště zve všechny návštěvníky, aby přišli zažít olympijskou atmosféru, fandit mladým sportovcům a užít si bohatý program. U škol je v plánu pouze základní evidence.
Areál bude rozdělen na sportovní a volnočasové zóny, doplněné o informační místa, navigaci a posílené bezpečnostní týmy. Výstaviště je dlouhodobě zvyklé na akce s vysokou návštěvností, proto je připraveno na tisíce návštěvníků denně.
Slavnostní ceremoniály a sport napříč Prahou
Zahajovací ceremoniál proběhne 21. června na stadionu Slavie v Edenu. Samotné soutěže se budou odehrávat na 33 špičkových sportovištích po celé Praze, mimo jiné:
- Stadion Dukly na Julisce – atletika
- Plavecký stadion Podolí – plavání a paraplavání
- Tréninkové centrum Sparty na Strahově – fotbal
- Slalomový kanál v Troji – vodní slalom
- Golfové hřiště ve Vinoři – golf
- Vltava u Císařské louky – rychlostní kanoistika a veslování
Výstaviště však zůstane hlavním shromaždištěm sportovců, trenérů, rodičů i fanoušků a centrem večerních ceremoniálů.
Proměna Výstaviště v olympijský park
Po dobu her se Výstaviště změní v tematicky upravený sportovní kampus. Návštěvníci se mohou těšit na:
- sportovní soutěže a aktivity,
- interaktivní a vzdělávací zóny,
- zábavný rodinný program,
- autogramiády a setkávání s olympioniky,
- odpočinkové prostory a fan zóny,
- vizuální identitu her a atmosféru velké sportovní události.
Týden plný energie a inspirace
Olympiáda dětí a mládeže přinese do Prahy atmosféru fair play, radosti z pohybu a energie. Výstaviště Praha zve všechny, aby byli součástí této jedinečné události, přišli fandit a užít si program, který propojí sport, kulturu i komunitní život.
Aktuální informace a program budou průběžně zveřejňovány na oficiálních stránkách Olympiády dětí a mládeže. www.navystavisti.cz / www.olympijskytym.cz
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.