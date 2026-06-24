Výstaviště Praha uzavřelo rok 2025 se ziskem. Návštěvnost obou areálů rostla.

Stabilní hospodaření i během rozsáhlé transformace
Společnost v roce 2025 dosáhla celkových výnosů ve výši 395,4 milionu korun a hospodářského výsledku po zdanění ve výši 4 281 tis. korun. Významným faktorem byly rekordní výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a provozu sportovišť, které dosáhly celkem 156,7 milionu korun.
Pozitivně se do výsledků promítly také nižší náklady na energie, zatímco na straně nákladů se projevil zejména rozvoj provozu Nové Spirály a posílení personálního zajištění. Nájemné odvedené hlavnímu městu Praze vzrostlo meziročně o téměř 17 % a dosáhlo 36 milionů korun. Rok 2025 tak potvrdil, že společnost dokáže úspěšně zvládat náročné období rozsáhlých investic a současně udržet ekonomickou stabilitu.
Rekordní návštěvnost obou areálů
Oba areály zaznamenaly v roce 2025 významný růst návštěvnosti.
Výstaviště Praha navštívilo téměř 2,97 milionu lidí, což představuje meziroční nárůst o 17,7 %. Více než 2,16 milionu návštěv trvalo déle než 20 minut. Nejsilnějším měsícem byl březen s 335 867 návštěvami, mezi nejnavštěvovanější období patřily také červen a říjen. Nejvyšší jednodenní návštěvnost byla zaznamenána 8. března, kdy do areálu dorazilo 28 760 návštěvníků. Nejvíce lidí přichází na Výstaviště tradičně v sobotu odpoledne.
Holešovická tržnice přivítala celkem 2,99 milionu návštěv, z nichž 1,73 milionu představovaly středně dlouhé a dlouhé návštěvy. Oproti předchozímu roku jde o meziroční růst o 9,8 %, a to navzdory zpřísněné metodice měření. Nejvyšší návštěvnost zaznamenala Tržnice v září, následovaná červencem a říjnem. Rekordním dnem byl 30. říjen s 13 534 návštěvníky. Největší koncentrace návštěvníků připadá pravidelně na čtvrteční podvečery.
Téměř tři stovky akcí během roku
V průběhu roku poskytly oba areály zázemí celkem 292 kulturním, společenským, sportovním a výstavním akcím. Výstaviště hostilo 191 akcí, Holešovická tržnice 101 akcí. Obchodní plán společnosti byl překročen ve všech sledovaných parametrech a celkové plnění dosáhlo 110 %.
Výstaviště Praha
Mezi nejvýznamnější vlastní akce roku patřily:
- Prague Bike Fest, největší cyklistický festival v České republice,
- Maker Faire Prague, mezinárodní přehlídka kreativity, technologií a inovací,
- NeverMore 68, největší občanská připomínka okupace Československa v roce 1968,
- Týden hrdinů zaměřený na bezpečnost a krizovou připravenost.
Úspěšně pokračoval také program Nové Spirály, kde se uskutečnilo 53 produkcí s průměrnou návštěvností 80 %. K nejúspěšnějším projektům patřily Madisonské mosty nebo koncerty Anety Langerové, Vojtěcha Dyka a Pavla Černocha.
Holešovická tržnice
Vlastní program Tržnice zahrnoval 34 akcí. Největší zájem vzbudily:
- oslavy 130 let areálu bývalých městských jatek,
- Mexický svátek mrtvých s návštěvností přes 10 tisíc lidí,
- adventní a vánoční program,
- gastronomické projekty Pastrami Pop-Up a Pizza! Pizza! Pop-Up,
- Den řezníků a nově také Negroni Week.
Holešovická tržnice dále posilovala svou pozici významného gastronomického a kulturního centra Prahy a rozvíjela spolupráci s místními podnikateli, kulturními institucemi i školami.
Investice pokračují
Přestože objem investic meziročně poklesl, pokračovala řada důležitých projektů. Na Výstavišti bylo investováno více než 80 milionů korun, zejména do rekonstrukcí technické infrastruktury, veřejného osvětlení, pavilonů, parkovacích ploch a revitalizace Lapidária. V Holešovické tržnici dosáhly investice téměř 57 milionů korun. Dokončeny byly rekonstrukce hal 1 a 27/28, vznikla nová veterinární ordinace a pokračovalo zkvalitňování zázemí jednotlivých objektů.
ENVIRO okénko: první ESG zpráva a měření uhlíkové stopy
Rok 2025 přinesl také významný posun v oblasti udržitelnosti. Součástí výroční zprávy je poprvé samostatná zpráva o udržitelnosti. Společnost zahájila systematické řízení ESG témat, provedla analýzu dvojí materiality a identifikovala klíčové oblasti dalšího rozvoje – změnu klimatu, cirkulární ekonomiku, zaměstnance, vztah ke komunitám, zákazníkům a odpovědné řízení společnosti.
V obou areálech proběhlo první komplexní měření uhlíkové stopy podle metodiky Greenhouse Gas Protocol. Celkové emise společnosti za rok 2025 dosáhly 6 261,92 tun CO2 ekvivalentu. Výstaviště Praha i Holešovická tržnice pokračují v zavádění energeticky úsporných opatření, modernizaci osvětlení, rozvoji modrozelené infrastruktury, přípravě retenčních systémů pro hospodaření se srážkovou vodou a podpoře cirkulárních projektů. Příkladem je rozvoj Haly 13 v Holešovické tržnici, která se stala centrem opravárenství, reuse aktivit a udržitelného životního stylu.
Slovo zástupce představenstva
„Rok 2025 byl pro Výstaviště Praha a Holešovickou tržnici nejen rokem pokračujícího rozvoje a investic, ale především obdobím rostoucího zájmu veřejnosti. Oba areály zaznamenaly meziroční nárůst návštěvnosti, pokračovaly zde plánované rekonstrukce a zároveň nabídly desítky kulturních, společenských, sportovních i komunitních akcí. Vedle intenzivních příprav na znovuotevření Průmyslového paláce jsme se také poprvé systematicky zaměřili na oblast udržitelnosti a ESG. Výsledky potvrzují, že se nám daří rozvíjet oba areály jako moderní, otevřená a živá místa pro obyvatele i návštěvníky Prahy,“ říká Naďa Černá členka představenstva Výstaviště Praha, a.s.
Vyjádření předsedy dozorčí rady
Předseda dozorčí rady Ing. arch. Matěj Čunát ve své zprávě ocenil stabilní hospodaření společnosti, pokračující rozvoj obou areálů i důraz na transparentní a odpovědné řízení. Dozorčí rada zároveň podpořila návrh na převedení zisku roku 2025 ve výši 4 281 tis. korun na účet nerozděleného zisku minulých let.
O společnosti
Výstaviště Praha, a.s., je stoprocentně vlastněnou společností hlavního města Prahy a správcem dvou významných městských areálů – Výstaviště Praha a Holešovické tržnice. Jejím posláním je rozvoj těchto historických lokalit jako otevřených multifunkčních center kultury, obchodu, sportu, gastronomie a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.
www.navystavisti.cz / www.holesovickatrznice.cz
Výroční zpráva 2025 je k dispozici ZDE
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.