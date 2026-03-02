Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Výstaviště Praha vstupuje do nové sezóny s programem, který propojuje sport, kulturu, technologie i veřejný život města. Rok 2026 bude mimořádný především otevřením zrekonstruovaného Průmyslového paláce, jedné z nejvýznamnějších architektonických dominant Prahy. Vedle toho nabídne areál desítky akcí pro širokou veřejnost, od sportovních festivalů přes rodinné dny a hudební lahůdky nejen v Nové Spirále až po historické a společenské připomínky, kdy jednu z největších je jako každý rok NeverMore 68 či Den hrdinů a stane se místem konání významných akcí jako jsou Olympiáda dětí a mládeže, Designblok, Legendy nebo Svět knihy.

Každým rokem krok za krokem naplňujeme vizi, aby se Výstaviště stalo nejvyhledávanějším místem pro trávení volného času v Praze. Když se ohlédnu za rokem 2025, převládá u mě pocit spokojenosti, protože jsme se opět výrazně přiblížili našemu cíli. Areál hostil desítky akcí, od sportovních přes kulturní až po komunitní setkání, a rostoucí návštěvnost potvrzuje, že dramaturgie byla zvolena správně. Pozitivní trend stoupající návštěvnosti se navíc netýká jen samotného Výstaviště, ale také tržnice,“ hodnotí uplynulý rok z pohledu programu a návštěvnosti Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a doplňuje: „Možná to zní jako klišé, ale některé akce si dnes už s jiným místem jednoduše nelze ani spojit. Například Svět knihy si o prostory Výstaviště přímo říká a věřím, že se všichni těšíme na jeho návrat do Průmyslového paláce v příštím roce. Všeobecně bude rok 2026 v mnoha ohledech přelomový, po dlouhých letech se vrátíme k plnohodnotnému provozu, výrazně omezíme stavební práce a Výstaviště znovu zazáří se svou dominantou i špičkovými akcemi.

Nová Spirála – od hudby po konference a byznys setkávání

Program Nové Spirály v nejbližších měsících stojí především na úspěchu inscenace Madisonské mosty, která se v reprízách objeví až do podzimu tohoto roku. Od února nově běží show Human Zoo, prozatím rozdělená do tří bloků: premiérového únorového, dubnového a květnového s plánovaným pokračováním na podzim. Březen přinese pestrou směs akcí včetně soutěže v pole dance, předávání reklamních cen ADC Awards, podnikatelského setkání Hustler Con či Magické noci. V dubnu program nabídne koncert ruské klavírní hvězdy Gamazdy, vyprodaný autorský koncert hudby ze Stranger Things i projekt 4 rockeři. Na podzim, konkrétně v říjnu, vystoupí v rámci turné Sršeň Bára Poláková se svým partnerem. Celkově tak dramaturgie kombinuje divadelní hity s koncerty i tematickými eventy jako jsou Magická noc, koncert hudby ze Stranger Things nebo podzimní vystoupení Báry Polákové. Chybět ale nebudou ani zajímavé konference a firemní eventy.

Výběr akcí v roce 2026

Running Expo 2026

26.–27. březen 2026 | Křižíkovy pavilony C, D, E | vstup zdarma

Vice info: ZDE

 

Marathon Expo 2026

1.–2. května 2026 | Křižíkovy pavilony B, C | vstup zdarma

Více info: ZDE

Specializované veletrhy nabídnou zázemí pro běžce všech úrovní, prezentace sportovních značek, technologické novinky, odborné přednášky i komunitní setkání.

 

Prague Bike Fest

25.-26. dubna | open air kolem Bruselské cesty | vstup: ZDE

Největší cyklistická událost roku nabídne již čtvrtým rokem testování kol, exhibice, závody, workshopy i setkání s profesionálními jezdci. Festival každoročně propojuje sportovní výkon s komunitní atmosférou a také letos nabídne návštěvníkům nadupaný program plný adrenalinu i pohody.

Maker Faire Prague

9.–10. května 2026 | Křižíkovy pavilony | vstup: ZDE

Festival kreativity a inovací představí projekty makerů, technologických nadšenců, designérů i studentů. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní instalace, workshopy a prezentace nových nápadů.

Rodinný den hlavního města Prahy

7. června 2026 | open air kolem Bruselské cesty | vstup zdarma

Odpoledne plné zábavy, hudby, sportu a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké, objevte zajímavé aktivity a užijte si den na čerstvém vzduchu v jedinečném prostředí parkového areálu na Výstavišti.

NeverMore 68

21. srpna 2026 | open air kolem Bruselské cesty | vstup zdarma

Největší připomínková akce vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa je již pevně ukotvena na Výstavišti a nebude chybět ani v letošním roce. Připraveny budou opět zajímavé dikuse, výstavy a další tematický program k srpnovým událostem.

Den hrdinů

26. září 2026 | open air a Křižíkovy pavilony | vstup zdarma

Tradiční celodenní akce Den hrdinů každoročně připomíná práci složek IZS, bez jejich dennodenního nasazení si dnes už ani neumíme představit fungování společnosti. Jejich práce často není vidět, ale právě těmto skrytým hrdinům, kteří pečují o naše bezpečí, patří akce Den hrdinů s ukázkami jejich práce, která může být zároveň pro řadu dětí i snem o budoucím povolání.

Krampus show

21. listopadu 2026 | open air před Průmyslovým palácem | vstup: ZDE

Tradiční čertovská show inspirovaná nejen alpskými tradicemi nabídne i v tomto roce velkolepou podívanou s tematickým doprovodným program.

Otevření Průmyslového paláce

Září 2026 | komentované prohlídky pro veřejnost

Nejočekávanější událostí roku bude bezesporu otevření zrekonstruovaného Průmyslového paláce. Historická dominanta Výstaviště se po rozsáhlé obnově vrátí do kulturního života města a stane se dějištěm velkých akcí, veletrhů a výstav i společenských setkání. V přípravě jsou na úvod komentované procházky pro širokou veřejnost, jednou z prvních událostí, které zde částečně proběhnou, pak bude na začátku října Designblok.

Rok 2026 na Výstavišti spojuje návrat ikonické architektury s pestrým programem pro všechny generace. Areál potvrzuje svou roli otevřeného městského prostoru, kde se setkává sport, kultura i společenský život.

Více na: www.navystavisti.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

