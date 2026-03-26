Výstaviště PVA Expo Praha zkompletovalo portfolio služeb

Praha 26. března 2026 (PROTEXT) - Ode dne, kdy se PVA EXPO PRAHA zařadilo mezi nejvýznamnější evropské areály svého druhu a stalo se členem Globální asociace veletržního průmyslu UFI, uplynul v únoru rok. Nejmodernější výstavní areál v Česku od té doby navíc zkompletoval nabídku služeb a kromě kvalitního zázemí pro všechny typy akcí nabízí i ubytování v nově vybudovaném polyfunkčním objektu. Jeho součástí je také WE Hotel s restaurací a prostorami pro společenské akce.

Letňanské výstaviště pokračuje v intenzivní inovaci svých služeb pro návštěvníky, vystavovatele, partnery, ale i obyvatele městské části. Jeden z nejvytíženějších veletržních objektů v Česku, který v rámci svých dlouhodobých strategií akcentuje cestu k udržitelnosti, ekologickému provozu a zvyšování komfortu, připojil k širokému portfoliu nabízených služeb další novinku. Po přestavbě a modernizaci gastronomických sekcí v útrobách vstupních hal nyní nabízí zázemí moderního WE Hotelu poskytujícího komfortní ubytování.

„Dokončení polyfunkčního modulárního objektu zahrnujícího hotel, řádně zkolaudovaného v únoru letošního roku, je dalším krokem k dosažení statutu nejmodernějšího veletržního komplexu v regionu střední Evropy. V rámci jeho vybudování také realizujeme revitalizaci přilehlého okolí, s výsadbou nové zeleně a vytvořením venkovní odpočinkové zóny. Součástí celého projektu bude také využívání solární energie a vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily,“ řekl generální ředitel společnosti ABF, a.s. Martin František Přívětivý.

Objekt nabízí zázemí i obyvatelům, firmám či zdejším podnikatelům. Prostory umožňují pořádání oslav, firemních setkání, společenských událostí a dalších aktivit. Z modernizace výstaviště a okolí dlouhodobě profituje také Městská část Praha 18, která se stává atraktivnější lokalitou díky samotnému areálu hostícímu nejvýznamnější veletržní a společenské akce v metropoli, ale i díky novému zázemí pro vystavovatele, návštěvníky veletrhů, koncertů či jiných událostí konaných v Letňanech. Kromě veletržních formátů areál hostil např. Czech Online Expo, BTC Prague, Veletrh vědy, Prague Car Festival, Future Forces Forum, Czech Fashion Week, Škoda Auto Brand Experience, Smart Energy Forum a mnoho dalších.

Od února letošního roku se navíc výstaviště PVA EXPO PRAHA stalo členem organizace Prague Convention Bureau, která je oficiálním zástupcem Prahy v oblasti MICE.

Zázemí i spolupráci při realizaci prestižního mezinárodního kongresu Pražské dentální dny si pochvaluje i prezident České stomatologické komory, docent Roman Šmucler: „Díky odpovídajícímu zázemí, kapacitě areálu a vysoké úrovni poskytovaných služeb se podařilo úspěšně zrealizovat komplexní odbornou akci mezinárodního významu, která potvrzuje pozici Prahy jako jednoho z předních evropských center stomatologie. Děkuji za kvalitní spolupráci a těším se na další společné projekty v budoucnu.“

Možnost organizovat akci „v nejlepších prostorách v Praze s ohledem na dostupnost metra, velkého parkoviště a nově i hotelového zázemí, což přivítali mnozí vystavovatelé,“ kvitoval také organizátor expo Smart Energy Forum Praha a Nitra Jaroslav Dorda.

Ondřej Ratajský za událost Czech Online Expo uvedl: „Areál PVA EXPO PRAHA a spolupráci se společností ABF můžeme s plnou důvěrou doporučit jako spolehlivé a profesionální místo pro pořádání velkých konferenčních a veletržních akcí.“

Společnost ABF, provozovatel výstaviště, navíc nově představuje české veletržní formáty a vystavovatele na výstavišti Agrokomplex v Nitře a v rámci rozvoje své působnosti plánuje rozšířit spolupráci také do Rakouska a do Německa.

Více na www.pvaexpo.cz.

 

Zdroj: ABF

 

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

