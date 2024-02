Výstavy FOR CARAVAN a FOR BOAT nabídnou trendy i osvědčené modely, poradí s bezpečností a s výběrem lodě či karavanu

Praha 27. února 2024 (PROTEXT) - Výstava obytných automobilů a karavanů FOR CARAVAN se spolu s výstavou lodí a vodních sportů FOR BOAT po roce vrací do Letňan. Ve dnech 15. až 17. března se na výstavišti PVA EXPO PRAHA představí nejnovější modely i technologie odvětví karavaningu, lodí či vodních sportů. Nebude chybět poutavý program, soutěže i možnost setkání s odborníky a cestovateli. Návštěvníci si mohou pořídit vysněný vůz či loď a načerpat inspiraci na všechny typy dovolené.

Pět hal letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA bude už ve dnech 15. až 17. března patřit cestování. Veletržní souběh FOR CARAVAN a FOR BOAT představí na ploše přesahující 22 000 čtverečních metrů expozice více než stovky tuzemských i zahraničních vystavovatelů, kteří nabídnou to nejlepší ze světa nezávislého cestování. Nebude chybět oblíbený bazar karavanů, obytných vozů i lodí, karavanové městečko s rozšířenou kapacitou, soutěž pro návštěvníky a také nově centrum půjčoven, kde si návštěvník zařídí dovolenou a dostane všechny potřebné informace, jak se stát karavanistou. Široké portfolio značek obytných vozů a karavanů do Letňan přivezou renomované firmy jako CARAVAN METROPOL, KaravanTravel, CWN, Blue Rent, CARAVAN Plus, TOPTRADE, Resl group, CAMPING CITY, CARAVAN CITY, KOV Velim, Hykro a další. Kromě samotných modelů nových vozů i osvědčených bestsellerů uvede výstava i další varianty kempování a karavaningu. Nebudou chybět autostany, vestavby a přestavby do osobních aut a dodávek nebo technologie a doplňky pro komfort a soběstačnost vozů. Těšit se návštěvníci mohou na expozice vystavovatelů Visu, Svět karavanů, Rebuild-car, RAVVER, OP servis, RV Evolution nebo Adventure Centrum se svým speciálním zdvihacím střešním nosičem DROPRACKS. Společnost Thule na veletrh přiveze unikátní stan na tažné zařízení Thule Outset. Ve spolupráci s partnery se mohou návštěvníci akce těšit i na bohatý program, který přinese nejen zábavu, ale i odborné přednášky či praktické ukázky pro začínající i pokročilé karavanisty. Stěžejními tématy letošního ročníku budou bezpečnost, cestování i praktické rady a ukázky, jak si výlety zpříjemnit. Dozvědět se důležité informace a rady třeba k problematice rozšíření řidičských oprávnění bude možné na přednáškách společnosti VT Centrum 11. Luxusní loď pro šťastlivce Souběžná událost FOR BOAT chystá exkluzivní soutěž o loď Corsiva 475 New Age v hodnotě půl milionu korun od firmy Wavy Boats. Na stánku tohoto vystavovatele proběhne v sobotu 16. března v 17 hodin losování výherce. Téměř pětimetrové plavidlo nabízí stejně bohatou výbavu a komfort jako její větší sourozenci. Těšit se mohou návštěvníci na expozice AVAR-YACHT, AVENTURA point, BEMEX BOOT, výrobce lodních motorů BG Technik cs, Boat Master, Bychl Yacht Centrum, Česká lodní doprava-charter, f.a.s yachting, Freedom Yachting, Jacht servis, MARINA DOCK, MARINE, Mega-Sports Vertriebs GmbH, Pavel Klimeš – Boatservice, Wavy Boats nebo Yachter. Své produkty představí také ARIGA, BEMEX BOOT, Branislav Šťastný – BRAST, Cerbera, Lodě, s.r.o., Lukland, Massilia trade, NEBOSCAR, O.A.K., PANTAENIUS GmbH Branch in Poland, RAL – Vodní skútry, Ředitelství vodních cest ČR nebo Your wave a další. Kompletní portfolio pro cestování a dovolenou doplní souběžný mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky HOLIDAY WORLD & REGION WORLD. Pro inspiraci či rady od světových cestovatelů si mohou návštěvníci zajít na festival KOLEM SVĚTA, který se koná 16. a 17. března. Více na www.forcaravan.cz a www.forboat.cz.