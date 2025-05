Vystrčil zahájil ve Valdštejnské zahradě fotografickou výstavu ČTK Válečné okamžiky

Hlavní část expozice tvoří snímky z druhé světové války. Přináší i výběr fotografií z dalších konfliktů z posledních 80 let, z nichž některé bývají z hlediska historie reportážní fotografie označovány za přelomové či ikonické. Výstava ukazuje, jak fotoreportéři mapovali nejen místa bojů, ale i civilní život či další události s válkou spojené. Připomíná rovněž, jak se některé snímky staly součástí propagandy. K vidění jsou i fotografie, které získaly mezinárodní či domácí ocenění.

“Na výstavu jsme vybrali téměř 140 fotografií. Pocházejí nejen z dobové produkce ČTK, ale také z velkého množství zahraničních zdrojů, které zastupuje společná fotobanka ČTK/Profimedia. Vedle fotografií zahraničních agentur jde i o archivy různých institucí,” uvedl šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch, který je spoluautorem výstavy. Některé snímky zapůjčila společnost Czech Photo, která organizuje domácí soutěž Czech Press Photo.

Ve Valdštejnské zahradě bude výstava do 29. května, po celý květen je její kopie k vidění rovněž v Centrálním parku na Pankráci. Mimopražskou premiéru bude mít na přelomu července a srpna v rámci festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti, na podzim se vydá do Šumperka a do Brna.

Součástí výstavy je i několik podcastů k fenoménu válečné fotografie, které připravili studenti žurnalistiky FSV UK v rámci kurzu agenturní žurnalistiky v Akademii ČTK. K dispozici jsou i pracovní listy pro školy. “Stejně jako předchozí putovní výstavy ČTK je i ta letošní naším příspěvkem k doplnění výuky společenských věd. Ze škol ve městech, která naše výstavy hostila, máme velmi hezkou zpětnou vazbu,” uvedla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková, která je spoluautorkou expozice.

Putovní venkovní fotografické výstavy ČTK pořádá od roku 2018, kdy u příležitosti stého výročí založení Československa a ČTK připravila expozici Okamžiky století. Ta měla rovněž premiéru ve Valdštejnské zahradě. V následujících letech připravila ČTK výstavy Okamžiky sametové revoluce, Nežádoucí okamžiky, Olympijské okamžiky, Česko/slovenské okamžiky a Prezidentské okamžiky. Zatím poslední byla expozice 100kamžiků, v níž ČTK loni zmapovala století vlastní fotografické produkce.

