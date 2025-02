Vytížená křižovatka v centru Brna na Nových sadech je nehodovým místem

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „Podle nehodovosti je největší problém odbočení vlevo na Nové sady, což je pochopitelné, protože v tak velkém prostoru, kde jsou tramvajové pásy nejen od Hlavního nádraží, ale i od Hybešovy, tak je to pro řidiče nekomfortní a neorientuje se. Řidič často může ztratit přehled o tom, jestli může v pruhu pokračovat dál, nebo jestli ještě dává přednost. To může způsobovat zmatky.“

Řidiči by se v místě měli plně věnovat řízení a sledovat okolní provoz. Doporučením je také zpomalení vozidla.

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „Musím počítat s předností protijedoucích vozidel a řadit se tak, abych se trefil do navazující části křižovatky. Pokud se na to místo podíváme, tak s tím řidiči měli problém. Jsou tam osazeny sloupy v tramvajovém pásu, je tam i zákaz vjezdu všem vozidlům. Je vidět, že ta nepřehlednost skutečně způsobí dezorientaci. Doporučil bych pomalou jízdu a sledovat dopravní značení, jak to vodorovné, tak svislé.“

