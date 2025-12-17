Vytváření rezonance prostřednictvím akce, udržování původního úsilí vytrvalostí –postupy ESG společnosti Chery při podpoře Asijských paralympijských her

Mezi ně patřilo společné oznámení zahájení robotem AiMOGA Mornine a předsedou her panem Mijadem, průkopnické, robotem vedené slavnostní předávání cen, předzávodní darování ochranných pomůcek proti slunci všem sportovcům a nepřetržité kyvadlové a doprovodné služby poskytované flotilou vozidel TIGGO po celou dobu konání akce. Chery se plně zavázala usnadnit přípravu i úspěšný průběh her. Jak ve svém projevu na závěrečném ceremoniálu poznamenal Zhu Shaodong, výkonný viceprezident Chery International: „Chery se i nadále řídí zásadou ‚Být u toho někde, pro někde, být někde' a přispívá tak ke globálnímu udržitelnému rozvoji. Podpora sportovních akcí jako způsob, jak vrátit společnosti to, co nám dala, je pro Chery ctí a důvodem k hrdosti."
V rámci plnění svých závazků v oblasti udržitelného investování (ESG) společnost Chery zřídila několik „zelených továren" světové úrovně, které podporují pokračující transformaci směrem k udržitelné výrobě. Společnost také spolupracuje s mezinárodními organizacemi, včetně Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), na ekologických iniciativách, jako je ochrana mořských řas. Zároveň se společnost Chery dlouhodobě angažuje u podpory osob se zdravotním postižením a dětí a ve spolupráci s UNICEF podporuje vzdělávání téměř 40 milionů dětí po celém světě. Kromě toho se společnost Chery aktivně spojila s Kazachstánským národním paralympijským výborem a Asijským paralympijským výborem, aby realizovala různé inkluzivní programy. Během summitu uživatelů značky Chery v říjnu 2025 se Chery opět ujala vedení při vytváření globální aliance ESG, sdílení iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje se svou celosvětovou sítí prodejců a rozšiřování odpovědných postupů v celém hodnotovém řetězci.
S blížícím se koncem her bude Chery pokračovat vpřed – s technologií jako hnací silou a odpovědností jako základním kamenem – a usilovat nejen o komerční úspěch, ale také o budování inkluzivnější a odvážnější budoucnosti pro celou společnost.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg