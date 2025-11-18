Využijte slevu 50 % až na šest měsíců ve všech klubech Form Factory

Autor:
  14:13
Praha 18. listopadu 2025 (PROTEXT) - Form Factory nabízí 50 % slevu až na šest měsíců při koupi ročního členství ve všech klubech. Sleva platí i pro program ProAge pro studenty a seniory. Přijďte vyzkoušet skupinové lekce, ochutnat speciální Les Mills programy a objevit, jak pravidelný pohyb podporuje zdraví a energii každý den.

Díky Form Factory si nyní můžete dopřát 50 % slevu až na šest měsíců ve všech klubech. Akce platí od 18. 11. do 31. 12. 2025 a vztahuje se i na program ProAge pro studenty a seniory. Sleva se uplatní při koupi ročního členství, podmínky se mohou lišit podle konkrétního klubu.

Form Factory se snaží být více než jen posilovna. Kromě atraktivní slevy chce být místem, kde lidé nacházejí motivaci ke cvičení, regeneraci a zábavu. Široká nabídka skupinových lekcí, Les Mills programů a individuální přístup umožňují každému objevit, jak pohyb podporuje zdraví a každodenní energii. Programy a lekce jsou navrženy tak, aby podporovaly sílu, energii a rovnováhu těla i mysli.

Po tréninku si zasloužíte odpočinek. V klubech Form Factory můžete využít relax zóny jako je sauna, vířivka či pára, které jsou součástí členství, a dopřát tak tělu i mysli potřebnou regeneraci. Nabídka a dostupnost jednotlivých služeb se může lišit podle konkrétního klubu. Pro efektivní plánování tréninku je k dispozici i analýza složení těla pomocí InBody, díky níž snadno zjistíte, kde je prostor pro zlepšení kondice a zdraví.

Jednoduchý vstup do klubu, rezervace lekcí i přehled tréninků zajišťuje mobilní aplikace Moje Form Factory. Ve všech klubech je také možné využít kartu MultiSport.

Ať už jste začátečník, zkušený sportovec, student nebo senior, u nás najdete programy, které vám pomohou aktivně pečovat o zdraví. Nezáleží na věku ani zkušenostech – ať už začínáte, vracíte se ke cvičení nebo si chcete udržet kondici, Form Factory vás provede cestou ke zdravějšímu životu.

Všechny detaily najdete na www.formfactory.cz.

 

Zdroj: Form Factory

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs. Nehoda paralyzovala tah na jih Čech

U obce Mrač na Benešovsku se střetlo osobní auto s kamionem. Na místě jsou...

Provoz na tahu z Prahy na Benešov odpoledne výrazně zkomplikovala nehoda osobního vozu a kamionu. Na silnici 3 u obce Mrač řidič osobáku nejspíš nedobrzdil v koloně a zezadu naboural do návěsu, pod...

18. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké areny prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

18. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

18. listopadu 2025  14:42

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 18. listopadu 2025  14:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

vydáno 18. listopadu 2025  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.