Využít každý sluneční paprsek, přivést elektřinu tam, kde chybí: Globální fórum nízkouhlíkového průmyslu 2026 hledá cesty k překonání rozdílů v přístupu k elektřině

Hou Jinlong, člen představenstva společnosti Huawei a prezident Huawei Digital Power, v úvodním projevu uvedl, že dekarbonizace, elektrifikace, digitalizace a inteligentní technologie se staly dlouhodobými trendy globální energetické transformace. Pro energetickou transformaci však neexistuje univerzální řešení. Různé regiony a ekonomiky čelí odlišným a strukturálně složitým výzvám. V regionech s vysokým podílem energie z obnovitelných zdrojů je hlavním tématem bezpečnost systému. V rozvíjejících se ekonomikách je prioritou zajištění dodávek elektřiny a snižování nákladů. V méně rozvinutých regionech je hlavním cílem zajistit všeobecný přístup k elektřině. Propojení grid-forming technologie s umělou inteligencí umožňuje dosáhnout u energie z obnovitelných zdrojů nízkých nákladů, vysoké spolehlivosti, udržitelnosti a bezpečnosti dodávek. Nabízí tak zcela nové, reprodukovatelné a prakticky realizovatelné řešení energetické transformace. Huawei Digital Power chce ve spolupráci se všemi partnery prosazovat vizi „technologie formování sítě všude a AI pro všechny" a budovat zdravý, prosperující a udržitelný ekosystém digitální energetiky.
Výhled trendů: Propojení technologie formování sítě s AI jako řešení hlavních výzev globální energetické transformace
Globální energetika prochází zásadní změnou paradigmatu. Zástupce Global Solar Council ve svém hlavním projevu uvedl, že ve světě, kde se stále častěji objevují nejrůznější nejistoty, dochází k přechodu od energetické závislosti na fosilních palivech k energetické nezávislosti založené na místních zdrojích solární energie a akumulaci energie. Zdůraznil, že tuto transformaci umožnila technologická revoluce a že hluboká integrace fotovoltaiky a akumulace energie bude klíčem k vybudování odolnější a udržitelnější elektrizační soustavy.
Wang Xiongfei, člen IEEE a profesor na Tsinghua University, ve svém projevu analyzoval nové výzvy, které přinášejí gigawattová datová centra pro umělou inteligenci (AIDC). Upozornil, že datová centra budoucnosti by neměla být pouze velkými odběrateli elektřiny, ale měla by se také stát vstřícnými zátěžemi schopnými vnímat stav sítě, aktivně ji podporovat a do určité míry zvládat poruchové stavy bez odpojení. Představil koncepci koordinovaného návrhu „od čipu po síť" a zdůraznil, že klíčové technologie, jako jsou grid-forming systémy akumulace energie, optimalizace řízení UPS a koordinované přizpůsobování výpočetní zátěže, mohou umožnit efektivní interakci mezi datovými centry a elektrickými sítěmi a zajistit stabilní provoz budoucí výpočetní infrastruktury.
Patrick Clerens, generální tajemník Energy Storage Europe, přednesl hlavní projev s názvem „Evropské trhy s akumulací energie: tržní mechanismy a rozvoj služeb GFM". Představil vývoj mechanismu trhu s akumulací energie v EU, který je poháněn potřebou zajistit bezpečnost dodávek a reformou uspořádání trhu s elektřinou. Upozornil, že s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie klesá setrvačnost soustavy, a schopnost grid-forming se proto stává nezbytností. Podrobně popsal evropské snahy o tržní využití grid-forming služeb, jako je syntetická setrvačnost a rychlá podpora frekvence. Poznamenal také, že země jako Německo již začaly pořádat aukce na poskytování grid-forming služby, což otevírá nové obchodní modely a cenné příležitosti pro oblast akumulace energie.
Dr. Liu Yunfeng, hlavní vědecký pracovník Huawei Digital Power, přednesl projev s názvem „Grid Forming + AI: křemíková evoluce energetického internetu". Uvedl v něm, že elektrizační soustavy přecházejí od „elektromagneticko-mechanických systémů" ke „křemíkovým programovatelným systémům" a stabilita systémů se z „přirozené vlastnosti" mění na „navrženou schopnost". Představil komplexní systém ověřování společnosti Huawei v oblasti grid-forming technologie a zdůraznil, že AI není pro energetický internet volitelným doplňkem, ale nezbytnou schopností, která komplexním systémům umožňuje dosáhnout autonomie. Řešení FusionSolar Agent společnosti Huawei se svou čtyřvrstvou architekturou AI zahrnující výpočetní základ, modely elektrizační soustavy, inteligentní zařízení a agenty nově definuje inteligentní správu elektráren v průběhu celého jejich životního cyklu a posouvá vpřed komplexní využívání inteligentních technologií ve fotovoltaických, větrných a akumulačních systémech.
Praxe ukazuje cestu: od certifikace podle norem k rozsáhlému ověřování největšího fotovoltaického projektu s akumulací energie na světě
Pouya Mostashar, výzkumný pracovník Fraunhofer IWES, představil výsledky prvního evropského testu technologie grid-forming na megawattové úrovni, který byl proveden ve spolupráci se společností Huawei. Test se striktně řídil prvními komplexními pokyny pro testování technologie grid-forming na světě, které vydala německá organizace VDE FNN. Výsledky ukázaly, že systémy akumulace energie dosahovaly vynikajících výsledků v klíčových scénářích, jako jsou odezva setrvačnosti, přetížitelnost a ostrovní provoz. Uvedl, že tento test nejen prokázal vynikající využitelnost technologie grid-forming v bateriových systémech akumulace energie, ale také položil pevné základy pro standardizovanou certifikaci a komerční obchodování se schopností grid-forming.
Antonio M. Abuel Jr., ředitel projektů společnosti Terra Solar Philippines Inc., představil největší projekt na světě propojující fotovoltaiku a akumulaci energie. Projekt MTerra Solar Grid-Forming PV+ESS zahrnuje fotovoltaický systém o výkonu 3,5 GW a grid-forming systém akumulace energie s kapacitou 4,5 GWh. Dne 26. srpna 2026 byla dokončena a uvedena do provozu první fáze zahrnující fotovoltaické zdroje o výkonu 2,5 GWp a bateriový systém akumulace energie (BESS) s kapacitou 3,3 GWh, která nyní zahájila komerční provoz. Projekt bude zajišťovat stabilní a čistou elektřinu přibližně pro 2,4 milionu domácností a každoročně sníží emise uhlíku o více než 4,3 milionu tun. Zdůraznil, že význam tohoto projektu spočívá v prokázání toho, že velkokapacitní fotovoltaické systémy s akumulací energie lze považovat za spolehlivý a stabilní zdroj elektřiny pro filipínskou elektrizační soustavu, čímž vzniká reprodukovatelný model, který může urychlit globální přechod na čistou energii.
Spolupráce v odvětví: Globální společná iniciativa Grid Forming & AI k překonání rozdílů v přístupu k elektřině
Na závěr akce Global Solar Council, China Energy Research Society, World Alliance for Low Carbon Cities, Tsinghua University Shenzhen International Graduate School, Huawei Digital Power, partneři z odvětví a zástupci významných podniků z celého světa společně zahájili Globální společnou iniciativu Grid Forming & AI. Tato iniciativa spojuje celé odvětví s cílem urychlit rozsáhlé zavádění a standardizaci technologií grid-forming a AI. Technologické inovace budou využity k řešení nerovnováhy v oblasti energetiky a k zajištění ekologické, stabilní a cenově dostupné elektřiny pro všechny, zejména pro téměř 700 milionů lidí na celém světě, kteří k elektřině nemají přístup. K naplnění poslání překonat celosvětové rozdíly v přístupu k elektřině budou přijata konkrétní opatření. Díky technologiím grid-forming a AI se rychle formuje ekologický, stabilní a inteligentní energetický systém založený na obnovitelných zdrojích, jako jsou solární a větrná energie, a na akumulaci energie.
Kontakt: zhangmiaomiao10@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59237.