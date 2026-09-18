Využít každý sluneční paprsek, přivést elektřinu tam, kde chybí: Globální fórum nízkouhlíkového průmyslu 2026 hledá cesty k překonání rozdílů v přístupu k elektřině

Autor:
  13:12
Sledovat Metro na Googlu

Šen-čen (Čína) 18. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 15. září 2026 se v Šen-čenu konalo Globální fórum nízkouhlíkového průmyslu 2026 s tématem „Využít každý sluneční paprsek, přivést elektřinu tam, kde chybí". Akci společně pořádaly Global Solar Council, China Energy Research Society, World Alliance for Low Carbon Cities, Tsinghua Shenzhen International Graduate School a Huawei Digital Power. Sešli se na ní přední představitelé odvětví, špičkoví vědci, provozovatelé elektrických sítí a zástupci podniků z celého světa, aby diskutovali o tom, jak může propojení grid-forming (síťotvorných) technologií (GFM) a umělé inteligence změnit podobu globální energetiky.

Hou Jinlong, člen představenstva společnosti Huawei a prezident Huawei Digital Power, v úvodním projevu uvedl, že dekarbonizace, elektrifikace, digitalizace a inteligentní technologie se staly dlouhodobými trendy globální energetické transformace. Pro energetickou transformaci však neexistuje univerzální řešení. Různé regiony a ekonomiky čelí odlišným a strukturálně složitým výzvám. V regionech s vysokým podílem energie z obnovitelných zdrojů je hlavním tématem bezpečnost systému. V rozvíjejících se ekonomikách je prioritou zajištění dodávek elektřiny a snižování nákladů. V méně rozvinutých regionech je hlavním cílem zajistit všeobecný přístup k elektřině. Propojení grid-forming technologie s umělou inteligencí umožňuje dosáhnout u energie z obnovitelných zdrojů nízkých nákladů, vysoké spolehlivosti, udržitelnosti a bezpečnosti dodávek. Nabízí tak zcela nové, reprodukovatelné a prakticky realizovatelné řešení energetické transformace. Huawei Digital Power chce ve spolupráci se všemi partnery prosazovat vizi „technologie formování sítě všude a AI pro všechny" a budovat zdravý, prosperující a udržitelný ekosystém digitální energetiky.

Výhled trendů: Propojení technologie formování sítě s AI jako řešení hlavních výzev globální energetické transformace

Globální energetika prochází zásadní změnou paradigmatu. Zástupce Global Solar Council ve svém hlavním projevu uvedl, že ve světě, kde se stále častěji objevují nejrůznější nejistoty, dochází k přechodu od energetické závislosti na fosilních palivech k energetické nezávislosti založené na místních zdrojích solární energie a akumulaci energie. Zdůraznil, že tuto transformaci umožnila technologická revoluce a že hluboká integrace fotovoltaiky a akumulace energie bude klíčem k vybudování odolnější a udržitelnější elektrizační soustavy.

Wang Xiongfei, člen IEEE a profesor na Tsinghua University, ve svém projevu analyzoval nové výzvy, které přinášejí gigawattová datová centra pro umělou inteligenci (AIDC). Upozornil, že datová centra budoucnosti by neměla být pouze velkými odběrateli elektřiny, ale měla by se také stát vstřícnými zátěžemi schopnými vnímat stav sítě, aktivně ji podporovat a do určité míry zvládat poruchové stavy bez odpojení. Představil koncepci koordinovaného návrhu „od čipu po síť" a zdůraznil, že klíčové technologie, jako jsou grid-forming systémy akumulace energie, optimalizace řízení UPS a koordinované přizpůsobování výpočetní zátěže, mohou umožnit efektivní interakci mezi datovými centry a elektrickými sítěmi a zajistit stabilní provoz budoucí výpočetní infrastruktury.

Patrick Clerens, generální tajemník Energy Storage Europe, přednesl hlavní projev s názvem „Evropské trhy s akumulací energie: tržní mechanismy a rozvoj služeb GFM". Představil vývoj mechanismu trhu s akumulací energie v EU, který je poháněn potřebou zajistit bezpečnost dodávek a reformou uspořádání trhu s elektřinou. Upozornil, že s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie klesá setrvačnost soustavy, a schopnost grid-forming se proto stává nezbytností. Podrobně popsal evropské snahy o tržní využití grid-forming služeb, jako je syntetická setrvačnost a rychlá podpora frekvence. Poznamenal také, že země jako Německo již začaly pořádat aukce na poskytování grid-forming služby, což otevírá nové obchodní modely a cenné příležitosti pro oblast akumulace energie.

Dr. Liu Yunfeng, hlavní vědecký pracovník Huawei Digital Power, přednesl projev s názvem „Grid Forming + AI: křemíková evoluce energetického internetu". Uvedl v něm, že elektrizační soustavy přecházejí od „elektromagneticko-mechanických systémů" ke „křemíkovým programovatelným systémům" a stabilita systémů se z „přirozené vlastnosti" mění na „navrženou schopnost". Představil komplexní systém ověřování společnosti Huawei v oblasti grid-forming technologie a zdůraznil, že AI není pro energetický internet volitelným doplňkem, ale nezbytnou schopností, která komplexním systémům umožňuje dosáhnout autonomie. Řešení FusionSolar Agent společnosti Huawei se svou čtyřvrstvou architekturou AI zahrnující výpočetní základ, modely elektrizační soustavy, inteligentní zařízení a agenty nově definuje inteligentní správu elektráren v průběhu celého jejich životního cyklu a posouvá vpřed komplexní využívání inteligentních technologií ve fotovoltaických, větrných a akumulačních systémech.

Praxe ukazuje cestu: od certifikace podle norem k rozsáhlému ověřování největšího fotovoltaického projektu s akumulací energie na světě

Pouya Mostashar, výzkumný pracovník Fraunhofer IWES, představil výsledky prvního evropského testu technologie grid-forming na megawattové úrovni, který byl proveden ve spolupráci se společností Huawei. Test se striktně řídil prvními komplexními pokyny pro testování technologie grid-forming na světě, které vydala německá organizace VDE FNN. Výsledky ukázaly, že systémy akumulace energie dosahovaly vynikajících výsledků v klíčových scénářích, jako jsou odezva setrvačnosti, přetížitelnost a ostrovní provoz. Uvedl, že tento test nejen prokázal vynikající využitelnost technologie grid-forming v bateriových systémech akumulace energie, ale také položil pevné základy pro standardizovanou certifikaci a komerční obchodování se schopností grid-forming.

Antonio M. Abuel Jr., ředitel projektů společnosti Terra Solar Philippines Inc., představil největší projekt na světě propojující fotovoltaiku a akumulaci energie. Projekt MTerra Solar Grid-Forming PV+ESS zahrnuje fotovoltaický systém o výkonu 3,5 GW a grid-forming systém akumulace energie s kapacitou 4,5 GWh. Dne 26. srpna 2026 byla dokončena a uvedena do provozu první fáze zahrnující fotovoltaické zdroje o výkonu 2,5 GWp a bateriový systém akumulace energie (BESS) s kapacitou 3,3 GWh, která nyní zahájila komerční provoz. Projekt bude zajišťovat stabilní a čistou elektřinu přibližně pro 2,4 milionu domácností a každoročně sníží emise uhlíku o více než 4,3 milionu tun. Zdůraznil, že význam tohoto projektu spočívá v prokázání toho, že velkokapacitní fotovoltaické systémy s akumulací energie lze považovat za spolehlivý a stabilní zdroj elektřiny pro filipínskou elektrizační soustavu, čímž vzniká reprodukovatelný model, který může urychlit globální přechod na čistou energii.

Spolupráce v odvětví: Globální společná iniciativa Grid Forming & AI k překonání rozdílů v přístupu k elektřině

Na závěr akce Global Solar Council, China Energy Research Society, World Alliance for Low Carbon Cities, Tsinghua University Shenzhen International Graduate School, Huawei Digital Power, partneři z odvětví a zástupci významných podniků z celého světa společně zahájili Globální společnou iniciativu Grid Forming & AI. Tato iniciativa spojuje celé odvětví s cílem urychlit rozsáhlé zavádění a standardizaci technologií grid-forming a AI. Technologické inovace budou využity k řešení nerovnováhy v oblasti energetiky a k zajištění ekologické, stabilní a cenově dostupné elektřiny pro všechny, zejména pro téměř 700 milionů lidí na celém světě, kteří k elektřině nemají přístup. K naplnění poslání překonat celosvětové rozdíly v přístupu k elektřině budou přijata konkrétní opatření. Díky technologiím grid-forming a AI se rychle formuje ekologický, stabilní a inteligentní energetický systém založený na obnovitelných zdrojích, jako jsou solární a větrná energie, a na akumulaci energie.

 

Kontakt: zhangmiaomiao10@huawei.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59237.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

ilustrační snímek

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272...

19. září 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...

19. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty i knihovnou

ilustrační snímek

Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba...

19. září 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Břidlice musí zvonit jako zvon. Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí už pět generací

Pokrývač Jaroslav Lakomý při opravě střechy svitavského kostela sv. Jiljí

Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...

19. září 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

19. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...

19. září 2026  11:42

Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

ilustrační snímek

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal...

19. září 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower,...

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové...

19. září 2026  11:11

Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí...

19. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Penál, pastelky, ale i kroužky a obědy. Samoživitelé každé září zápasí s výdaji

Inflace a zdražování dopadá i na samoživitelky a samoživitelé.

„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...

19. září 2026  10:12

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...

19. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet