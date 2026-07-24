Vyvážený talíř i při grilování, připomíná BILLA s nutriční terapeutkou

V letních měsících se přirozeně mění naše chutě – často máme menší hlad, přirozeně nám klesá chuť na těžká jídla a náš jídelníček bývá daleko pestřejší, plný čerstvé zeleniny a ovoce. "Z pohledu výživy není v létě potřeba zásadně měnit poměr živin, ale je skvělé volit lehčí a více osvěžující potraviny," vysvětluje Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka, která spolupracuje s řetězcem BILLA.
Při samotném grilování se také často zaměřujeme pouze na maso a klobásy. Z pohledu nutričních hodnot bychom však měli produkty na grilu brát jako komplexní plnohodnotné teplé jídlo, které má mít vyváženou strukturu a obsahovat jak zdroj bílkovin, tak zeleninu a komplexní sacharidy.
"V tomto období jsou ideální šetrné úpravy, abychom zbytečně nezatěžovali trávení a zároveň v potravinách zachovali maximum vitamínů. Skvělou volbou je grilování bez přepalování, dušení nebo krátké restování, které zachová chuť i živiny. Pokud k masovým či sýrovým specialitám přidáte bohatou porci čerstvé nebo grilované zeleniny, získáte perfektně vyvážené jídlo, po kterém vám nebude těžko," radí Andrea Mokrejšová.
Tři zlatá pravidla pro lehké letní grilování podle Andrey Mokrejšové:
- Naložte si nejdříve zeleninu: Ideální je, pokud zelenina (čerstvá nebo grilovaná) tvoří klidně i polovinu vašeho talíře. Sezonní suroviny jako cukety, papriky či rajčata dodají tělu antioxidanty, vodu a potřebnou vlákninu.
- Vybírejte méně tučné bílkoviny: Vedle klasické vepřové krkovičky zařaďte na gril libové maso, ryby nebo sýry. Skvělým doplňkem jsou pak dipy s použitím řeckého jogurtu, saláty se sýry, jako je cottage či mozzarella, a opomíjet bychom neměli ani rostlinné alternativy jako tofu či tempeh.
- Nezapomínejte na přílohu: Aby vás jídlo zasytilo na delší dobu a nedostavil se brzy hlad, doplňte ho o komplexní sacharidy - ideální jsou brambory.
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Zdroj: BILLA ČR