Vývoj a dopady černého trhu s tabákovými výrobky - seminář Českého sdružení pro značkové výrobky

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  14:51
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Praha 4. srpna 2026 (PROTEXT) - Sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky uspořádala 29. července 2026 v PressCentru ČTK seminář Vývoj a dopady černého trhu s tabákovými výrobky.

Klíčové sdělení

• V Evropě pokračuje přesun části spotřeby tabákových výrobků z legálního na nelegální trh.

• Největší dynamiku vykazují padělané cigarety, které již tvoří téměř polovinu evropského černého trhu.

• ČR kopíruje evropský trend – legální spotřeba klesá, zatímco objem nelegálních a zejména padělaných cigaret roste.

 

Sestřih s klíčovými momenty a zásadními daty z odborného semináře:

 

Česká republika – meziroční pohled 2024/2025

• Podle nejnovější zprávy poradenské společnosti KPMG Nelegální spotřeba cigaret a zahřívaného tabáku v Evropě tvořily v České republice v roce 2025 pašované a padělané cigarety 8,9 % celkové spotřeby cigaret, což představuje historicky nejvyšší zaznamenaný podíl. V absolutních číslech jde přibližně o 1 miliardu kusů cigaret. Pro srovnání, v roce 2024 činil jejich podíl 8,1 %.

• Stát tak přišel přibližně o 241 mil. eur (cca 6 mld. Kč) na spotřební dani a DPH

Prodej legálních cigaret v ČR v roce 2025 – 11,04 mld. ks (pokles o 8 % oproti roku 2024). 

Spotřeba legálních cigaret v ČR v roce 2025 – 9,33 mld. ks, pokles o 7 % oproti roku 2024

Zabavené a pašované cigarety v ČR v roce 2025 – 1 mld. ks, o 2 % více oproti roku 2024.

 

Česká republika – střednědobý pohled 2021/2025

• I přes pokles celkové spotřeby význam černého trhu v ČR výrazně roste.

• Celková spotřeba cigaret klesla z 13,7 mld. ks (2021) na 11,3 mld. ks (2025), tedy přibližně o 18 %.

• Objem nelegálního trhu vzrostl z 480 mil. na 1 miliardu ks cigaret, tedy na více než dvojnásobek.

• Objem padělaných cigaret vzrostl z 190 mil. na 640 mil. ks, což představuje více než trojnásobný nárůst.

• Nejvyšší podíl nelegálních cigaret byl v ČR zaznamenán v Karlovarském kraji, následují Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj.

• Celní správa v roce 2025 zajistila 15,216.584 ks nezdaněných tabákových výrobků, což představuje únik na spotřební dani ve výši 56,787.985 Kč (v roce 2021 to bylo 28,268.341 ks tabákových výrobků s daňovým únikem 90,399.538 Kč).

• V roce 2025 celníci zajistili 582 kg nezdaněného tabáku, což představuje daňový únik 2,013.612 Kč (v roce 2021 to bylo 13.416 kg s daňovým únikem 36,451.109 Kč). • Za první pololetí roku 2026 Celní správa zajistila:

- cigarety a doutníky s neodvedenou spotřební daní v hodnotě 12,497.436 Kč,

- tabák s neodvedenou spotřební daní v hodnotě 101,241.674 Kč,

- náplně do elektronických cigaret s neodvedenou spotřební daní 5,484.623 Kč.

 

Evropa

• Lidé kouří méně, ale evropský černý trh v roce 2025 roste. Celková spotřeba cigaret mezi lety 2024/2025 klesla o 4,1 %, ale nelegální spotřeba ve stejném období vzrostla o 7 %.

• Podle studie KPMG dosáhla v roce 2025 spotřeba nelegálních cigaret v EU 41,8 mld. kusů, což odpovídá 10,3 % celkové spotřeby cigaret. Jde o nejvyšší podíl od roku 2014.

• Ve všech 38 sledovaných evropských zemích měl černý trh v roce 2025 objem 55,3 mld. ks cigaret (11,1 % z celkového trhu; nárůst o 1,1 procentního bodu oproti roku 2024).

• Veřejné rozpočty podle odhadů přišly o 22,4 mld. eur, z toho členské státy EU o 16,7 mld. eur na spotřebních daních a DPH.

• Nejrychleji rostoucí kategorií nelegálního trhu jsou padělky cigaret, jejichž objem meziročně vzrostl o 20 %.

• Padělky dnes současně představují 44 % veškerého nelegálního trhu s cigaretami v Evropě – historicky nejvyšší podíl (v roce 2021 35 %).

 

Co tvoří černý trh

Padělky – nelegálně vyrobené cigarety vydávající se za výrobek známé značky.

Pašované cigarety – originální nelegálně dovezené výrobky bez odvedené daně.

Illicit Whites – legálně vyrobené cigarety pašované do zemí, kde jsou prodávány bez odvedených daní.

 

Zdroj: České sdružení pro značkové výrobky

  

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

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