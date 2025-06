VÝVOJ Martin vyvinul autonomní bezobslužné vojenské kontejnery

Společnost VÝVOJ Martin (součást MSM Group a člen skupiny CSG) oslaví za dva roky rovných sto let svého trvání. „Snažíme se o to, abychom měli přesah mimo Slovensko. Já říkám, že nejsme tradiční slovenská firma, ale moderní evropská firma, a to evropská bych zdůraznil,“ vysvětluje výkonný ředitel Pavel Jurečka v rozhovoru pro odborný magazín CZ DEFENCE.

Mezi nejvýznamnější zákazníky VÝVOJ Martin patří armády EU, sdružené v obranném společenství NATO. „Jsou to skandinávské armády, hlavně švédská, také polská armáda, která obrovským způsobem expanduje. Dále armády česká a slovenská. Spolupracujeme také s Němci a Rakušany. Snažíme se být evropskou moderní firmou, která se vyprofilovala k řekněme dvěma základním portfoliovým prvkům, které nabízíme.“

Největším produktem, který dělá možná 80 a více procent, jsou tzv. obranné C2 kontejnery (sheltery). „Je to vyloženě kategorie, která je určena armádám a má svá specifika. Musí splňovat především vysoké standardy ochrany osádky,“ zdůrazňuje Pavel Jurečka.

V současných podmínkách ozbrojených konfliktů je důležité, aby byly tyto kontejnery neviditelné, resp. Velmi obtížně detekovatelné. „Nesmí vydávat elektromagnetické ani tepelné záření. Nezbytné je i maskování. Používají se aktivní i pasivní prvky. Ty pasivní prvky vycházejí z Faradayovy klece, ty aktivní prvky jsou speciální filtry. Můžeme si je představit jako včelí plástev, mají její tvary. Cílem je, aby se signál, který vychází ven z kontejneru, takzvaně unavil a vyšel slabý nebo skoro neviditelný.“

IDET a podobné akce určují trendy, a firmy se jim musí přizpůsobovat. VÝVOJ Martin není výjimkou. „Všechno se točí kolem dronů. I my se soustředíme na to, aby naše kontejnery sloužily jako pracoviště pro řízení dronů a pro jejich velitelství. To je první věc. Nechceme vystavovat riziku lidské životy. Letos firma vystavuje poprvé kontejner, který je bezobslužný, tedy nepočítá s lidskou osádkou. Má dvě možnosti řízení – buď je velitel či obsluha někde daleko v bezpečí mimo kontejner, klidně v hlavním městě jiné země, a ovládá ho na dálku, anebo má kontejner vlastní autonomní prvky, díky nimž sbírá informace kolem sebe a na základě toho se rozhoduje, co má udělat,“ popisuje výkonný ředitel.

Týmy, které pro VÝVOJ Martin pracují, jsou mezinárodní. „Zaměstnáváme zahraniční pracovníky, protože v téhle oblasti je obtížné sehnat odborníky. Snažíme se lidi motivovat a sehnat si je.“

„Požadavek na specializaci je o to vyšší, protože každý kontejner je šitý na míru. Máme to i v názvu. Kontejnery vyvíjíme, postavíme prototyp, se zákazníkem ho ladíme a pak nabízíme sériovou výrobu. Série jsou malé a různorodé, zatímco naše portfolio strašně velké,“ upřesňuje Pavel Jurečka. Speciálních kontejnerů vyrobí firma v tomto roce 60.