Výživa a pohyb seniorů: čeho si všímat v každodenním životě

Když ubývá jídlo, může ubývat i energie
Podvýživa ve vyšším věku nemusí být na první pohled zřejmá. Signálem mohou být menší porce, vynechávání jídel, nechtěné hubnutí či únava při činnostech, které dříve nepředstavovaly problém. Nižší příjem jídla mohou ovlivnit také potíže s kousáním nebo polykáním či ztráta chuti k jídlu.
V Česku se podle průzkumu společnosti Danone* 40 % respondentů ve věku 60+ stravuje pouze dvakrát denně. Tento údaj sám o sobě nevypovídá o tom, zda je jídelníček dostatečný a pestrý, upozorňuje však na důležitost pravidelného stravování a dostatečného příjmu energie a živin. Pokud senior dlouhodobě nepřijímá dostatek jídla nebo je jeho jídelníček nevyvážený, může se u něj rozvinout podvýživa, která může ovlivnit také jeho svalovou sílu a celkovou energii. Pestrá a dostatečná strava je součástí péče o celkové zdraví a dodává tělu živiny potřebné pro jeho běžné fungování včetně fungování imunitního systému.
Pokud úprava jídelníčku a obohacení běžné stravy nestačí, může lékař po potvrzení podvýživy doporučit nutriční nápoje, které se užívají pod jeho dohledem.
„Nechtěný pokles příjmu potravy bývá často jedním z prvních signálů rozvíjející se podvýživy. Kromě množství zkonzumovaného jídla je proto vhodné sledovat také vývoj tělesné hmotnosti, svalové síly a celkové soběstačnosti seniora. Čím dříve se podaří odhalit příčinu, tím větší je šance předejít závažným zdravotním komplikacím,“ říká Mgr. et Bc. Marek Křibík, DiS., nutriční terapeut a ředitel neziskové organizace Nutriční péče o.p.s.
Bílkoviny v jídelníčku seniorů
Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty a síly, které jsou důležité pro zachování samostatnosti a zvládání každodenních činností. Najdeme je například v mase, rybách, vejcích, mléčných výrobcích či luštěninách. Podle průzkumu dosahuje doporučeného příjmu bílkovin pouze 7,6 % českých respondentů ve věku 60+.
„Jedním z nejrozšířenějších mýtů je představa, že starší lidé potřebují méně bílkovin. Ve skutečnosti tomu často bývá právě naopak. Dostatečný příjem bílkovin je důležitý pro udržení svalové hmoty, fyzické soběstačnosti i schopnosti zvládat běžné každodenní aktivity. Jejich potřebu je však vždy třeba posuzovat individuálně podle zdravotního stavu a celkové kondice konkrétního člověka,“ dodává Marek Křibík.
Výživa a fyzická aktivita se doplňují
Při udržování svalové hmoty se dostatečný příjem energie a bílkovin doplňuje s pravidelnou fyzickou aktivitou. Cvičení dává svalům podnět, zatímco strava tělu dodává energii a živiny potřebné k jejich udržení. Důležité je, aby aktivita odpovídala možnostem a zdravotnímu stavu konkrétního člověka.
Změny při běžných činnostech, jako je vstávání ze židle nebo chůze do schodů, mohou patřit mezi první signály, kterých si rodina všimne. Podle průzkumu společnosti Danone má s těmito činnostmi potíže 45 % českých respondentů ve věku nad 60 let.
„Pohyb ve vyšším věku nemusí znamenat vyčerpávající trénink. Aby však měl co největší zdravotní přínos, měl by být pravidelný, přiměřeně náročný a přizpůsobený zdravotnímu stavu a schopnostem konkrétního člověka. Ideální je kombinovat vytrvalostní aktivitu, například chůzi, se silovým tréninkem a cviky na zlepšení rovnováhy. I jednoduché, postupně náročnější cviky mohou pomoci udržet svalovou sílu a pohyblivost, snížit riziko pádů a prodloužit období života prožité v samostatnosti. Důležitou roli přitom hraje také podpora rodiny a blízkých, která pomáhá vytvářet a udržovat pravidelné pohybové návyky,“ říká Mgr. Viktor Oliva, Ph.D., pedagog, vědec a trenér působící na Katedře biologických a lékařských věd Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského v Bratislavě.
Ve spolupráci s Viktorem Olivou připravila značka Nutricia několik sérií cviků pro seniory. Videa nabízejí praktickou inspiraci seniorům i jejich blízkým a ukazují, jak lze fyzickou aktivitu přizpůsobit možnostem konkrétního člověka.
*Průzkum pro společnost Danone a značku Nutricia realizovala agentura Ipsos na vzorku 600 respondentů ve věku 60 a více let na Slovensku a v Česku. Uvedené údaje se vztahují k výsledkům za Česko.
O značce Nutricia
Nutricia je součástí společnosti Danone a navazuje na více než sto let výzkumu a inovací v oblasti výživy. Vyvíjí vědecky podložené produkty a služby pro různé životní etapy a specifické zdravotní potřeby – od podpory růstu a vývoje v prvních 1 000 dnech života až po výživu při onemocněních a stavech spojených s vyšším věkem. Hlásí se k vizi Danone One Planet. One Health, která propojuje zdraví lidí se zdravím planety.
O společnosti Danone
Danone je přední světová potravinářská společnost působící ve třech oblastech zaměřených na zdraví: čerstvé mléčné a rostlinné výrobky, balené vody a speciální výživa pro děti a dospělé. V současnosti vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě a jejím dlouhodobým posláním je přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin.
Cílem Danone je inspirovat lidi ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování a k dodržování pitného režimu. Zároveň se zavázala dosahovat měřitelných výživových, sociálních a společenských přínosů a pozitivně ovlivňovat životní prostředí. Společnost Danone postavila svou strategii na obnovení růstu a konkurenceschopnosti a na dlouhodobém vytváření hodnot.
S více než 90.000 zaměstnanci po celém světě a produkty prodávanými na více než 120 trzích dosáhla společnost v roce 2024 tržeb ve výši 27,4 miliardy EUR. Portfolio Danone v současnosti zahrnuje přední mezinárodní značky, jako jsou Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon a Volvic. Na slovenském a českém trhu nabízí značky mléčných a rostlinných produktů, například Activia, Actimel, Danette, Kostíci a Fantasia, Alpro, ale také výrobky dětské výživy Nutrilon a Hami a přípravky klinické výživy spojené se značkou Nutricia – Nutridrink, Forticare, Cubitan, Nutrison, Neocate a další.
Společnost Danone, kótovaná na burze Euronext Paris a zastoupená na platformě OTCQX prostřednictvím programu ADR (American Depositary Receipt), je součástí předních indexů udržitelnosti, včetně indexů spravovaných společnostmi Moody’s a Sustainalytics, dále indexů MSCI ESG, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index a Access to Nutrition Index. Společnost Danone získala v roce 2025 celosvětovou certifikaci B Corp™.
Zdroj: Danone
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