Vyzkoušejte Hisense AI Companion v každodenním životě na veletrhu IFA 2026

Autor:
  17:13
Sledovat Metro na Googlu

Berlín 7. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, zve návštěvníky veletrhu IFA 2026, aby si vyzkoušeli, jak může umělá inteligence zjednodušit a zefektivnit každodenní domácí práci. Pod heslem „Inovace pro lepší život" přináší sada Hisense AI Companion (Společník umělé inteligence), založená na technologii ConnectLife, propojenou inteligenci do kuchyně, prádelny a obývacích prostor.

Stačí vstoupit do kuchyně a jednoduchá otázka – „Co bych si měl uvařit?" – může celý zážitek rozběhnout. Chladnička Společník umělé inteligence rozpozná uložené suroviny a na základě osobních preferencí navrhne nápady na jídla. Jakmile je recept vybrán, může se synchronizovat s troubou Společník umělé inteligence a podpořit tak automatické vaření, zatímco vinotéka Společník umělé inteligence doporučí vhodné kombinace vín a zajistí optimální podmínky pro jejich skladování. Po jídle myčka nádobí Společník umělé inteligence rozpozná stav nádobí a přizpůsobí mycí program, čímž demonstruje, jak může umělá inteligence usnadnit celý proces od plánování večeře až po úklid.

V prádelně si návštěvníci mohou prohlédnout, jak systém Společník umělé inteligence pro praní promění běžné praní v jednodušší a automatizovanější proces. Na základě rozpoznání vlastností oděvů vybere vhodné prací a sušící cykly a proces automaticky přizpůsobí, čímž umožňuje praní bez nutnosti zásahu uživatele.

Tato praxe pokračuje i v obývacím prostoru. Klimatizační jednotka Společník umělé inteligence snímá podmínky v místnosti a přítomnost uživatelů a přizpůsobuje proudění vzduchu podle toho, jak se lidé v místnosti pohybují. Energetický systém Společník umělé inteligence mezitím zohledňuje počasí a časově závislé ceny elektřiny, aby pomohl optimalizovat spotřebu energie v domácnosti.

S podporou platformy ConnectLife spolupracuje společnost Hisense s Alexa+, aby se stala jednou z prvních značek domácích spotřebičů, které přinesou zařízení pro chytrou domácnost do AI asistenta Amazon Alexa+ pomocí nové Sady nástrojů pro umělou inteligenci v chytré domácnosti od Amazonu. V nadcházejících měsících budou zákazníci služby Alexa+ moci ovládat vybrané klimatizace Hisense pouhým vyslovením toho, co potřebují. Alexa+ poté požadavek zpracuje, provede nastavení a akci za ně dokončí.

Přístup společnosti Hisense k inovacím si vysloužil uznání také na veletrhu IFA, kde několik jejích produktů získalo ocenění. Série Multifunkce II, komplexní energeticky úsporné řešení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci, získala Cenu pro vítěze, zatímco produkt X-zone Master obdržel uznání jako „Vyznamenaný výrobek". Ocenění získaly také klimatizace U8 Air Master, řada W60 3D Kitchen-fit a 60cm vestavěná vinotéka, což podtrhuje zaměření společnosti Hisense na kombinaci inteligentních technologií, promyšleného designu a každodenní praktičnosti.

V rámci těchto scénářů na veletrhu IFA společnost Hisense oživuje funkce svého Společníka v chytré domácnosti prostřednictvím platformy V AIOS, která dává zařízením schopnost vnímat, co se děje, promýšlet, co je třeba udělat, přirozeně komunikovat s uživateli i mezi zařízeními a provádět úkoly prostřednictvím autonomní koordinace zařízení a služeb. Společně tyto schopnosti pomáhají sadám Společníka umělé inteligence porozumět kontextu, činit rozhodnutí a podnikat kroky, čímž pomáhají domácnosti zvládat více úkolů a zároveň kladou na uživatele menší nároky.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. pololetí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.

Zdroj: Hisense

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Lidé v H.Králové mohou mít od radnice 2000 Kč na nákupy, město na to dá 3,6 mil.

ilustrační snímek

Obyvatelé Hradce Králové mohou získat od radnice až 2000 korun, které budou moci využít k částečné úhradě nákupů zboží či aktivit pro děti u místních...

7. září 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

Signal Festival rozšíří svou mapu Prahy. Nově zamíří do Dejvic i ke Staré čistírně

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

Na hladinu Vltavy namíří desetimetrový laser, fasádu Staroměstské radnice promění ve videomapping inspirovaný Václavem Havlem a do staré čistírny v Bubenči přivede Laternu magiku. Signal Festival...

7. září 2026

Při pracích v Tyršově sadě v Brně se našly předválečné smaltované cedulky

ilustrační snímek

Smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině našli dělníci při pracích na bezbariérovém vstupu do parku Tyršův sad v centru Brna. Pocházejí z...

7. září 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Jičínský pohádkový festival bude letos o Hajajovi, lese, a duševním zdraví

ilustrační snímek

Letošní 36. ročník festivalu Jičín - město pohádky, který se uskuteční 9. až 13. září, bude zaměřený na život v lese a přírodě. Šestnáctitisícové město se na...

7. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Diecézní charita vypsala výběrové řízení na ředitele Oblastní charity H.Králové

ilustrační snímek

Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele či ředitelky Oblastní charity Hradec Králové. Dosavadní ředitel...

7. září 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Komplikace s rozvody protáhly opravu kuchyně na ZŠ dr. M. Horákové v Kopřivnici

ilustrační snímek

Nečekané komplikace se starými rozvody protáhly rozsáhlou rekonstrukci kuchyně, jídelny a navazujících prostor na Základní škole dr. Milady Horákové v...

7. září 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Vybitá baterie není bezcenný odpad, ale malý zásobník surovin, shodují se odborníci

V českých domácnostech zůstává přibližně 132 milionů vybitých baterií různého...

V českých domácnostech zůstává podle údajů společnosti Ecobat přibližně 132 milionů vybitých baterií. To je zhruba šestkrát více, než kolik se jich ročně odevzdá k recyklaci. Přitom z nich lze získat...

7. září 2026  17:16

Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště by mohla vzniknout nová čtvrť

ilustrační snímek

Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště by v budoucnu mohla vzniknout nová městská čtvrť. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou dnes projednali a vzali...

7. září 2026  15:36,  aktualizováno  16:33

Ostravská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami má nové zázemí

ilustrační snímek

Ostravská základní a mateřská škola, která pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, má nové zázemí. Její pracoviště v ulici Karla Pokorného získalo...

7. září 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

V Ostravě otevřeli nové vědecké centrum LERCO za více než miliardu korun

ilustrační snímek

V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (OU) se dnes otevřela nová budova vědecko-výzkumného centra LERCO. Bude zázemím pro práci vědců z oblasti...

7. září 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyzkoušejte Hisense AI Companion v každodenním životě na veletrhu IFA 2026

7. září 2026  17:13

Radní ve Zlíně vybrali firmu, která opraví Velké kino. Postaví také parkoviště

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Zlínští radní vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje Velké kino. Jejich volbu však ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se sejdou 17. září. Pak město zveřejní název vybrané...

7. září 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×