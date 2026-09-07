Vyzkoušejte Hisense AI Companion v každodenním životě na veletrhu IFA 2026

Stačí vstoupit do kuchyně a jednoduchá otázka – „Co bych si měl uvařit?" – může celý zážitek rozběhnout. Chladnička Společník umělé inteligence rozpozná uložené suroviny a na základě osobních preferencí navrhne nápady na jídla. Jakmile je recept vybrán, může se synchronizovat s troubou Společník umělé inteligence a podpořit tak automatické vaření, zatímco vinotéka Společník umělé inteligence doporučí vhodné kombinace vín a zajistí optimální podmínky pro jejich skladování. Po jídle myčka nádobí Společník umělé inteligence rozpozná stav nádobí a přizpůsobí mycí program, čímž demonstruje, jak může umělá inteligence usnadnit celý proces od plánování večeře až po úklid.
V prádelně si návštěvníci mohou prohlédnout, jak systém Společník umělé inteligence pro praní promění běžné praní v jednodušší a automatizovanější proces. Na základě rozpoznání vlastností oděvů vybere vhodné prací a sušící cykly a proces automaticky přizpůsobí, čímž umožňuje praní bez nutnosti zásahu uživatele.
Tato praxe pokračuje i v obývacím prostoru. Klimatizační jednotka Společník umělé inteligence snímá podmínky v místnosti a přítomnost uživatelů a přizpůsobuje proudění vzduchu podle toho, jak se lidé v místnosti pohybují. Energetický systém Společník umělé inteligence mezitím zohledňuje počasí a časově závislé ceny elektřiny, aby pomohl optimalizovat spotřebu energie v domácnosti.
S podporou platformy ConnectLife spolupracuje společnost Hisense s Alexa+, aby se stala jednou z prvních značek domácích spotřebičů, které přinesou zařízení pro chytrou domácnost do AI asistenta Amazon Alexa+ pomocí nové Sady nástrojů pro umělou inteligenci v chytré domácnosti od Amazonu. V nadcházejících měsících budou zákazníci služby Alexa+ moci ovládat vybrané klimatizace Hisense pouhým vyslovením toho, co potřebují. Alexa+ poté požadavek zpracuje, provede nastavení a akci za ně dokončí.
Přístup společnosti Hisense k inovacím si vysloužil uznání také na veletrhu IFA, kde několik jejích produktů získalo ocenění. Série Multifunkce II, komplexní energeticky úsporné řešení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci, získala Cenu pro vítěze, zatímco produkt X-zone Master obdržel uznání jako „Vyznamenaný výrobek". Ocenění získaly také klimatizace U8 Air Master, řada W60 3D Kitchen-fit a 60cm vestavěná vinotéka, což podtrhuje zaměření společnosti Hisense na kombinaci inteligentních technologií, promyšleného designu a každodenní praktičnosti.
V rámci těchto scénářů na veletrhu IFA společnost Hisense oživuje funkce svého Společníka v chytré domácnosti prostřednictvím platformy V AIOS, která dává zařízením schopnost vnímat, co se děje, promýšlet, co je třeba udělat, přirozeně komunikovat s uživateli i mezi zařízeními a provádět úkoly prostřednictvím autonomní koordinace zařízení a služeb. Společně tyto schopnosti pomáhají sadám Společníka umělé inteligence porozumět kontextu, činit rozhodnutí a podnikat kroky, čímž pomáhají domácnosti zvládat více úkolů a zároveň kladou na uživatele menší nároky.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. pololetí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.
Zdroj: Hisense