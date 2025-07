Vyzkoušejte si skútr na vlastní kůži – zdarma a pod dohledem profíků!

Projekt Učme se přežít i letos vyráží za zájemci o bezpečnější jízdu na skútru – a doslova jim jde naproti. Speciální kurzy pro řidiče skútrů se letos konají na pěti místech v Česku, a nečekejte žádné odlehlé autodromy. Výuka probíhá tam, kde se běžně pohybujete – třeba na parkovištích u obchodních center. První kurz odstartuje na konci července na parkovišti obchodního centra Olympia v Plzni. Další zastávky jsou například pražské výstaviště PVA EXPO v Letňanech nebo českobudějovické Géčko. Kromě Plzně, Prahy a Českých Budějovic se kurzy uskuteční také v Brně a Mladé Boleslavi. „Se skútry jsme začali předloni na uzavřených polygonech, loni jsme kurzy poprvé přesunuli do měst – a letos jsme je posunuli ještě blíž lidem. Parkoviště před obchodním centrem je ideálním místem, kde si skútr může zkusit doslova každý, třeba i kolemjdoucí,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák, který za projektem stojí.

Kurzy jsou zcela zdarma, ale kapacita je omezená – je nutná registrace na webu www.ucmeseprezit.cz. Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 a každá lekce trvá jednu hodinu. V každé hodině se může zúčastnit maximálně pět lidí. K dispozici je pět skútrů a vždy minimálně pět zkušených instruktorů – výuka je tedy individuální a instruktor se věnuje každému účastníkovi samostatně.

A co všechno se dá za hodinu naučit? Překvapivě hodně. Hlavní instruktor projektu Učme se přežít Jiří Novotný vysvětluje: „Kurzy jsou určené dvěma hlavním skupinám. Tou první jsou zkušenější skútraři, kteří si chtějí vyzkoušet pokročilejší manévry – například výhybný manévr nebo krizové brzdění. Zároveň si mohou otestovat nové modely skútrů značky Yamaha a zjistit, co všechno dnešní technika nabízí – ABS, duální brzdy, nastavitelný štít proti větru a další vychytávky už nejsou výjimkou.“ Druhou skupinu tvoří lidé s řidičským oprávněním skupiny B, kteří sice mají oprávnění řídit motocykl do 125 ccm, ale na skútru ještě nikdy neseděli – nebo o tom teprve uvažují. „Pro ně je to ideální příležitost, jak si to bezpečně zkusit. Podle jejich schopností se výuka přizpůsobí – někdo se naučí rozjíždět a zastavit, jiný zvládne i složitější úkony,“ dodává Jiří Novotný. Pro zájemce je připravena i možnost vyzkoušet si silnější stroj – skútr s objemem 300 ccm. V tom případě je ale potřeba mít odpovídající řidičské oprávnění.

Tým silniční bezpečnosti, který je nositelem projektu, spolupracuje v každém městě s vybranou tamní autoškolou a kurzy nejsou určeny jen veřejnosti. Zúčastňují se i učitelé autoškol, kteří se seznamují s novinkami v oblasti techniky i výuky jízdy na skútru. Výsledkem je, že pokud se účastník rozhodne pokračovat ve výuce, má jistotu, že v dané autoškole bude učit kvalifikovaný instruktor, vyškolený právě v rámci tohoto celosvětově vysoce ceněného projektu. Kurzy jsou přístupné, praktické, zdarma – a hlavně pomáhají lidem jezdit bezpečněji. Pokud vás skútry lákají nebo si chcete zlepšit své dovednosti, teď je ten pravý čas. Stačí si jen vybrat místo, termín a zaregistrovat se online.

Zdroj: Bezpečně na silnicích

