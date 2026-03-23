Výzkumný projekt „TheKey“ dosáhl svého prvního milníku

Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Směsové tkaniny z polyesteru a bavlny jsou díky svým funkčním výhodám standardem v ochranném, pracovním a sportovním oblečení. Jejich recyklace však zůstává obtížná: mechanické postupy snižují kvalitu a umožňují pouze omezené opětovné použití, chemické metody často vedou ke ztrátě materiálu. Zde jsou zapotřebí lepší řešení, aby se podpořilo cirkulární hospodářství. Projekt „TheKey“, podporovaný Spolkovým ministerstvem pro výzkum, technologii a vesmír, má za cíl nalézt právě takové řešení. Nyní dosáhl prvního milníku: za podmínek blízkých průmyslovým se z odpadů obsahujících polyester daří zpětně získat původní stavební kameny, kyselinu tereftalovou (TA) a ethylenglykol (EG). Jejich kvalita splňuje platné průmyslové normy a je vhodná pro výrobu nového polyesteru.

„Tím jsme položili základy pro výrobu vysoce kvalitních PET vláken z použitých textilií,“ vysvětluje vedoucí projektu Dr.-Ing. Diana Wolfová z oddělení výzkumu a vývoje v oblasti environmentální a procesní technologie u projektového partnera Mewa. To umožňuje postup, který byl v rámci projektu dále zdokonalen. V současné době se pozornost soustředí na robustnost a reprodukovatelnost procesu a na optimalizaci množství získaného materiálu. Další kroky projektu se nyní zaměří na převedení postupu do kontinuálního procesu.

Bavlna jako druhá výzva 
Dalším cílem výzkumného projektu je extrahovat bavlněné složky ze směsi materiálů v kvalitě vhodné k opětovnému použití. „Bavlnu již lze oddělit, ale v současné době ještě nesplňuje kvalitativní požadavky pro přímý recyklační proces ve stávajících bavlnářských řetězcích,“ uvádí vedoucí projektu. Nyní jde o to vyvinout postup, pomocí kterého bude možné získat celulózu v kvalitě vhodné pro vysoce kvalitní recyklaci, například v procesu Lyocell. „Možnost oddělit ze směsové tkaniny jak syntetické, tak přírodní složky a znovu je využít řeší jednu z velkých výzev textilního průmyslu: recyklaci směsových tkanin,“ vysvětluje Diana Wolf.

Interdisciplinární tým na cestě k řešení 
V rámci projektu „TheKey“ se spojilo osm partnerů s různými odbornými kompetencemi, od chemického inženýrství přes textilní technologii až po materiálové vědy. „Pracujeme jako tým, každý z nás přispívá svými odbornými znalostmi. To nám umožňuje nahlížet na projekt i z nekonvenčních úhlů pohledu,“ zdůrazňuje Diana Wolf. Zúčastněné instituty a společnosti jsou: Mewa Textil-Service, JAKO AG, matterr, Výzkumný institut pro textil a oděvy Vysoké školy Niederrhein, Institut pro chemickou a tepelnou technologii Technické univerzity v Braunschweigu, ifeu – Institut pro energetický a environmentální výzkum v Heidelbergu, Klopman a Hero-Textil.

Cíle projektu 
Na konci projektu chtějí partneři předvést řešení pro recyklovatelnost materiálů: v případě polyesteru by mělo být možné zpracovat získané monomery na PET vlákna, která budou mít stejnou kvalitu jako primární vlákna. A v případě bavlny by měla být celulóza zpracována na vysoce kvalitní vláknitou hmotu, kterou bude možné použít k výrobě nových textilních vláken. Dalšími kroky budou škálování procesu, kontrola kvality recyklovaných materiálů a vývoj praktických výrobních metod. Tím se vize přeměny starého funkčního oblečení na vysoce kvalitní textilie opět o krok přiblížila. Projekt je podporován v rámci podpůrného opatření „Úsporné nakládání se zdroji – cirkulární textilie“ Spolkovým ministerstvem pro výzkum, technologie a vesmír (číslo podpory: 033R408A-F).

 

Zdroj: MEWA Textil-Service

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Lékaři nemocnice v M.Boleslavi voperovali implantát k léčbě poškození zraku

ilustrační snímek

Lékaři a sestry očního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi provedli v únoru zákrok, při němž pacientce s poškozením sítnice, takzvanou makulární...

23. března 2026,  aktualizováno 

Na výsadbu alejí či obnovu současných rozdělí Nadace Partnerství 1,7 mil. Kč

ilustrační snímek

Nadace Partnerství a KB Penzijní společnost rozdělí na výsadbu alejí či obnovu těch současných 1,7 milionu korun. Žadatelé mohou získat 50.000 až 200.000...

23. března 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Svitavy investují 300 milionů, dokončí třeba revitalizaci rybníku Rosnička

ilustrační snímek

Město Svitavy má na letošek připravené investice za 298,5 milionu korun. Připraví lokalitu k bydlení, bude pokračovat v projektu muzea mechanických betlémů...

23. března 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Kladenská Teplárna uzavřela s městem novou dohodu o zásobování teplem

Teplárna Kladno

Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena tepla pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Teplárna dřív...

23. března 2026  15:02,  aktualizováno  17:27

Moderní péče o psychiku. Ve VFN otevřeli centrum léčby duševního zdraví

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (2. ledna 2016)

Přívětivé prostředí, moderní vybavení, terapeutická světla nebo venkovní učebna vše skýtají nově zrekonstruované prostory historické budovy v areálu Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty a...

23. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Svěrák s komedií o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se vydají na moře „bez dozoru dospělých“

Komedie Pět švestek. Hlavní hrdiny ztvárnili Dana Syslová, Lenka Termerová,...

Režisér Jan Svěrák dokončuje svůj nový film, který vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. V komedii Pět švestek představí partu přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních...

23. března 2026  17:12

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Brna, nečekaně odešla z domova

ilustrační snímek

Policie pátrá po patnáctileté Heleně Hammerové z Brna, která v sobotu nečekaně odešla z domova. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a mobilní telefon má...

23. března 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Liberec podruhé hledá firmu, která mu dodá moderní parkovací automaty

ilustrační snímek

Liberec podruhé v soutěži hledá firmu, která mu dodá moderní parkovací automaty pro takřka všechna městská parkoviště. Nahradit by měly zastaralá zařízení, ve...

23. března 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

Týden autismu v Rokycanech podpoří spolek SENs, který pomáhá autistům

ilustrační snímek

Sportovní aktivity, koncert, otevření nové terapeutické místnosti nebo návštěvu jezdce Rallye Dakar nabídne na přelomu března a dubna v Rokycanech Týden...

23. března 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Druhá etapa modernizace nemocnice Náchod za 1,5 mld. korun začne letos

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vybral zhotovitele druhé etapy modernizace Oblastní nemocnice Náchod za předpokládaných až 1,53 miliardy korun. Bližší informace k...

23. března 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V kraji se šíří smrtící hrozba pro psy, chorobou je mohou nakazit divoká prasata

ilustrační snímek

Začíná to šíleným svěděním, pokračuje nenormálním sliněním, otokem hltanu a končí smrtí. Tak dopadnou psi, kteří se nakazí Aujeszkyho chorobou. Nemoc se přitom nyní výrazně šíří mezi divočáky v...

23. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Počet pacientů s respiračními infekcemi klesl v Moravskoslezském kraji o pětinu

ilustrační snímek

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se minulý týden v Moravskoslezském kraji snížil téměř o pětinu. Na 100.000 obyvatel připadalo 1486...

23. března 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

