Významný krok vpřed: Fond r2p invest SICAV a.s. snižuje rizikovou kategorii

Praha 11. září 2024 (PROTEXT) - Fond r2p invest SICAV a.s. byl přehodnocen v rámci Souhrnného ukazatele rizik (SRI) a zařazen do nižší rizikové kategorie, což představuje důležitý milník v jeho vývoji. Aktuální hodnocení ho řadí do rizikové třídy 3 ze 7, což odráží stabilitu portfolia a odolnost vůči tržní volatilitě.