Významný milník pro hasičský sport: Sdružení hasičů se stalo členem ČOV

Tomuto kroku předcházelo doporučení Výkonného výboru ČOV, který na základě stanoviska Komise neolympijských sportů již 5. března 2026 navrhl zkrácení zkušebního období a přijetí SH ČMS mezi členy Českého olympijského výboru. Plénum ČOV uznalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako sportovní organizaci, která má ve své gesci oblast sportu a tělovýchovy a dlouhodobě přispívá k rozvoji sportu a olympijských hodnot v České republice.
„Členství v Českém olympijském výboru je pro sdružení důležitým oceněním dlouhodobé práce tisíců dobrovolných hasičů, sportovců, trenérů, rozhodčích i organizátorů soutěží. Vnímáme jej mimo jiné i jako potvrzení sdružení hasičů jako národní sportovní autority v hasičském sportu,“ uvedla starostka SH ČMS Monika Němečková.
Přijetí do Českého olympijského výboru představuje důležitý milník pro hasičský sport i celé Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Potvrzuje jeho postavení mezi významnými sportovními organizacemi v České republice a otevírá další možnosti spolupráce v rámci českého sportovního prostředí.
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
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