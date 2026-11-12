Vyznat se v jídle může být snadnější. Čeští vědci ověřují DiaSkóre

Letošní Světový den diabetu se zaměřuje na téma Early action on diabetes - včasné kroky v prevenci, diagnostice a zvládání diabetu. Význam této problematiky dokládají také české statistiky. Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2025 má téměř šest z deseti obyvatel Česka starších 16 let nadváhu nebo obezitu, která hraje zásadní roli při rozvoji prediabetu a diabetu 2. typu. Přestože máme stále více informací o výživě, vyznat se v nich a využít je při každodenním rozhodování není jednoduché. Přitom právě to, jak jídlo ovlivňuje hladinu cukru v krvi, je pro lidi s prediabetem a diabetem zásadní. Pokud zůstává cukr dlouhodobě zvýšený, roste riziko komplikací, například onemocnění srdce, cév, ledvin nebo očí.
Na obalu potravin si můžeme přečíst, kolik je v dané potravině sacharidů. Jenže to je jen část příběhu. Jak moc nám zvedne cukr v krvi, ovlivňuje i to, kolik obsahuje vlákniny, bílkovin a tuků, a také jestli ji jíme celou, nebo rozmixovanou či jinak upravenou. A záleží i na tom, s čím ji na talíři zkombinujeme. Celé jídlo se chová jinak než jedna potravina samotná.
"Dva pokrmy se stejným množstvím sacharidů mohou hladinu cukru v krvi ovlivnit velmi rozdílně. Svou roli hrají míra zpracování potravin, jejich celkové složení i to, jak je v rámci jídla kombinujeme. Smyslem není vnímat některé potraviny jako zakázané nebo se obávat každého zvýšení cukru po jídle, které je přirozenou reakcí organismu. Důležité je těmto souvislostem porozumět a umět je využít ve svůj prospěch," vysvětluje Mgr. et Mgr. Adéla Kábelová, Ph.D., nutriční terapeutka Jídelního plánu.
Právě tyto poznatky chce DiaSkóre převést do jednoduchého a srozumitelného hodnocení, které ukáže, jak bude daná potravina nebo celé jídlo nejspíš působit na hladinu cukru v krvi.
Vývoj DiaSkóre realizuje společnost VX Systems ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Do projektu se zároveň zapojují odborníci z dalších akademických pracovišť, včetně Mendelovy univerzity v Brně, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Multidisciplinární tým tak propojuje poznatky potravinářské technologie, výživy, fyziologie, diabetologie, statistiky a biomedicínského inženýrství.
První odborný návrh konstrukce DiaSkóre byl publikován v roce 2026. Nyní následuje ověřování na reálných datech. Do výzkumu je plánováno zapojení až 90 účastníků, u nichž budou výzkumníci propojovat informace o složení konzumovaných jídel s údaji z kontinuálního monitorování glukózy pomocí senzorů.
Výzkum využívá krabičkové stravování od společností Zdravé stravování, Nutric Bistro a Nice To Fit You, u kterého je k dispozici přesné složení jídel. Senzory CareSens Air od výrobce i-SENS dodává pro studii společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Za vývojem DiaSkóre stojí společnost VX Systems, která prostřednictvím platformy Jídelní plán a projektu Setřes diabetes dlouhodobě vzdělává a podporuje lidi s obezitou, prediabetem, diabetem 2. typu a těhotenskou cukrovkou. Právě zkušenosti z této práce se staly jedním z hlavních východisek pro vznik srozumitelného hodnocení, které má lidem pomoci lépe se orientovat při výběru jídla.
"Jídlo má lidem chutnat, ne přidělávat starosti. Z naší dlouholeté práce s lidmi s diabetem víme, kolik nejistoty dokážou vyvolat protichůdné rady o výživě. DiaSkóre proto vyvíjíme tak, aby lidem pomáhalo lépe rozumět tomu, co jedí, a rozhodovat se s větší jistotou," říká Ing. Helena Těšitelová z Jídelního plánu.
Význam průběžné edukace a podpory zdůrazňují také zástupci pacientů.
"V ordinaci člověk dostane doporučení, ale co nakoupí nebo co si dá k jídlu, o tom se rozhoduje každý den sám. Jedno vysvětlení při kontrole nestačí. Lidé potřebují mít možnost se k informacím opakovaně vracet, lépe jim porozumět a využít je ve chvíli, kdy je skutečně potřebují. Právě v tom vidím význam průběžné a srozumitelné edukace," říká Mgr. Vlastimil Milata, předseda Aliance pacientů s diabetem ČR.
Zapojit se může i veřejnost
Do observační studie DiaSkóre se nyní mohou přihlásit zájemci z řad veřejnosti, kteří splní podmínky výzkumu. Účastníci budou nosit senzor, který průběžně měří hladinu cukru, a jídla si budou zapisovat do aplikace Jídelní plán.
Informace a přihlášení: https://www.jidelniplan.cz/diaskore-studie
Jídelní plán zároveň dál nabízí přímou edukaci lidem s diabetem 2. typu a prediabetem. V pondělí 16. listopadu 2026 začíná další běh šestiměsíčního online programu Život 2.0. Ten propojuje vzdělávání o jídle, pohybu, spánku a zvládání stresu s podporou odborníků. Přihlásit se je stále možné.
Informace o programu: https://www.jidelniplan.cz/zivot
O společnosti VX Systems
VX Systems s.r.o. je česká technologická společnost zaměřená na vývoj digitálních vzdělávacích nástrojů a edukaci v oblasti výživy a metabolického zdraví. Prostřednictvím platformy Jídelní plán a projektu Setřes diabetes spolupracuje s lékaři a nutričními terapeuty na vzdělávání a podpoře lidí s obezitou, prediabetem, diabetem 2. typu a těhotenskou cukrovkou. Jejím cílem je zpřístupňovat odborné poznatky v podobě, která lidem pomáhá lépe porozumět jejich onemocnění a orientovat se v každodenním stravování.
Spolufinancováno Evropskou unií
Vývoj metodiky DiaSkóre probíhá také v rámci projektu "DiaSkóre - vytvoření metodiky klasifikace potravin pro pacienty s diabetem DM2", spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), reg. č. CZ.01.01.01/06/24_045/0006435.
Zdroj: VX Systems s.r.o. | Jídelní plán
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60046.