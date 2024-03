Výzva ČEZ RunTour pro studenty: Poběžte za školu!

ČEZ RunTour vstupuje do své třinácté sezony se zajímavou novinkou, která je určena studentům středních škol. Součástí závodního programu se totiž stává projekt „Běž za školu“.

Při něm budou štafety sestavené ze čtyř studentů jedné školy závodit na desetikilometrové trati (v rámci závodu ČEZ RUN 10 KM) nejen o možnost získat odměnu ve výši 30 tisíc korun, kterou věnuje hlavní partner LIDL, ale také o titul „Záškoláci regionu“.

„Podpora zdravého životního stylu je jedním z pilířů našeho odpovědného podnikání. To se odráží například ve skladbě našeho sortimentu, ale také v partnerství s ČEZ RunTour. V Lidlu chceme ke zdravějšímu životnímu stylu motivovat naše zaměstnance i zákazníky, a to bez ohledu na věk. Spolupráci na běžecké štafetě studentů jsme tak uvítali s nadšením. Spojuje v sobě totiž nejen výzvu k aktivnímu pohybu, zároveň mohou vítězové získat i něco pro svou školu. Ať už se bude jednat o vybavení třídy nebo školní výlet, dává to za nás jednoznačně smysl,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková.

Tento projekt bude součástí každého z osmi letošních závodů ČEZ RunTour – v každém městě se tak utkají o titul školy z daného regionu. Prvních deset škol z regionu má navíc startovné zdarma, stačí použít speciální slevový kód, který pro závod v Českých Budějovicích zní BEZZASKOLUJCK (pro další závody budou pořadatelé uveřejňovat kódy postupně na sociálních sítích ČEZ RunTour). Kompletní znění pravidel najdete na tomto odkazu.

Užít si sport v pohodové atmosféře

Pořadatelé ČEZ RunTour tak chtějí oslovit novou generaci běžců a zároveň přispět k vyšší pohybové aktivitě studentů středních škol. „Ze statistik vidíme, že běžci ve věku 16 až 25 let jsou na našich závodech tou nejméně zastoupenou věkovou skupinou. Proto jsme realizovali interní výzkum a na základě jeho výsledků jsme připravili celou ideu projektu Běž za školu,“ říká Marek Pirzkall z agentury VML, která závody ČEZ RunTour pořádá.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že generace Z se sice zajímá o své fyzické a duševní zdraví, zároveň ale ke sportu přistupuje jinak než předchozí generace. Významnou roli pro ni nehraje výkonnost, ale větší důraz klade na komunitu a celkovou pohodu.

Různé nezávislé průzkumy zároveň dlouhodobě přinášejí alarmující zjištění, která byla pro pořadatele dalším impulsem k přípravě projektu. Například podle studie Kantar Lifestyle 2022, kterou zveřejnila Česká rada dětí a mládeže, téměř čtvrtina lidí ve věku mezi 16 až 30 lety sportuje méně než jednou za měsíc, případně vůbec. Necelá pětina tvrdí, že sportuje nejvýš třikrát do měsíce. V důsledku toho dochází k nárůstu obezity, kardiovaskulárních onemocnění a dalších civilizačních chorob.

„Dlouhodobě je pro nás důležité, aby závody ČEZ RunTour nebyly jen o výsledcích, ale také o pohodové atmosféře a společně strávených chvílích – v tomto vyznáváme stejné hodnoty jako generace Z. Věříme tomu, že projekt Běž za školu bude pro studenty zajímavou motivací k pohybu a týmové spolupráci a že pomůže zvýšit jejich počet na běžeckých závodech,“ dodává Marek Pirzkall, ředitel závodů.

Více informací o závodech ČEZ RunTour najdete na webu www.run-tour.cz, kde můžete registrovat na všechny závody sezony 2024 svou školu i sami sebe.

Kalendář ČEZ RunTour 2024

České Budějovice - 13. dubna

Kopřivnice - 27. dubna

Ústí nad Labem - 25. května

Plzeň - 22. června

Olomouc - 20. července

Brno - 14. září

Praha - 5. října

Pardubice - 19. října

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!