Vzdělávací aplikace, která mění způsob, jak se děti učí, přichází do Česka

Zakladatel Peter Belan ji vyvinul pro své syny, když zjistil, že problém není v dětech, ale v systému. SmartBooks funguje jako osobní doučovatel – zjistí, co dítě neví, okamžitě to vysvětlí, procvičí a po čase znovu ověří, zda látku skutečně zvládlo. Výuka se přizpůsobuje tempu žáka a odměňuje ho zábavnou hrou.
Výsledky? Dva "průměrní" žáci se dostali do elitní matematické třídy a Pavol Belan získal nejlepší výsledek v testech studijních předpokladů na Masarykově univerzitě z téměř 15.000 uchazečů.
SmartBooks nabízí 120.000 interaktivních úloh z 18 předmětů, kombinuje stručné učebnice s chytrými cvičeními a motivuje bez stresu z hodnocení. Pomáhá i dětem s poruchami učení, ADHD či nízkou sebedůvěrou.
Na rozdíl od běžných online testů SmartBooks klade důraz na dlouhodobé zvládnutí látky – dítě musí správně odpovědět dvakrát po sobě, aby systém ověřil, že nejde jen o náhodný tip. Rodiče získávají jasný přehled o pokrocích bez stresových výslechů, učitelé mohou aplikaci používat ve třídě i při domácí přípravě.
Proč SmartBooks funguje:
• Odhalí silné i slabé stránky dítěte už po pár cvičeních
• Okamžitě reaguje na výkon a přizpůsobuje obtížnost
• Motivuje gamifikací - děti soutěží v "Síni Slávy" o hodnotné ceny
• Obsahuje kompletní učivo ZŠ v přehledné podobě
• Rodičům dává kontrolu bez nutnosti zasahovat do výuky
Zdroj: SmartBooks
