Vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC představilo program do konce roku

První novinkou v portfoliu je dvoudenní kurz Linux pro mírně pokročilé. Ten prohlubuje znalosti Linuxu a zaměřuje se na pochopení jeho vnitřního fungování a pokročilejší správu. Posune účastníky od uživatelského ovládání k hlubšímu porozumění systémové architektuře, procesům, službám a diagnostice. Získají základy bezpečnosti, vzdálené správy, virtualizace a kontejnerizace a nahlédnou i do současných témat jako lokální jazykové modely či domácí automatizace.
Jak dostávají útočníci data z kompromitovaného systému ven a jakými způsoby dokážou tento přenos skrýt v běžné síťové komunikaci? Odpovědi dostanou posluchači kurzu Exfiltrace dat: Útok a obrana, který je v nabídce rovněž nově. Kurz se zaměřuje na praktické techniky exfiltrace dat a jejich využití v reálných scénářích. V rámci cvičení v připraveném laboratorním prostředí si účastníci vyzkouší různé způsoby přenosu dat přes síť. Porozumění postupům útočníků jim následně umožní lépe pochopit možnosti detekce a obrany.
Lektory Akademie CZ.NIC jsou zkušení IT profesionálové, kteří mají kurzy rozdělené na teoretickou a praktickou část, takže zájemci získají komplexní přehled o probíraném tématu. Nedílnou součástí školení jsou také diskuse s přednášejícími a ostatními účastníky.
Podrobné informace k jednotlivým kurzům i celý harmonogram jsou k dispozici na stránkách akademie, kde je již nyní možné se na všechny vypsané kurzy přihlásit.
Akademie CZ.NIC sídlí na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3 (Vinohrady). Učebna je dobře dostupná jak autem, tak především hromadnou dopravou (zastávka metra A).
Zdroj: CZ.NIC, www.nic.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59260.