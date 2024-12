Vzdělávání budoucnosti: Summit o Yidanově ceně 2024 zkoumal, jak posílit odolnost žáků, pedagogů a systémů

Zakladatel Yidanovy ceny doktor Charles Chen Yidan ve svém uvítacím projevu pohovořil o tom, co pro něj znamená odolnost: „V dnešním světě, kde civilizace a technologie dělají společné pokroky a kde koexistují konflikty a spolupráce, je odolnost zakořeněna v naději. Díky naději se ženeme za lepším životem, realizujeme svůj potenciál a nevzdáváme se." Zdůraznil, že „odolnost je pro budoucnost vzdělávání zásadní. Odolní lidé vytvářejí odolné ekonomiky a prosperující společnost".

Alicia Herbertová, ředitelka pro vzdělávání, gender a rovnost a zvláštní vyslankyně pro rovnost žen a mužů na britském ministerstvu zahraničí, Commonwealthu a rozvoje, přednesla úvodní projev o potřebě systematicky posilovat odolnost ve vzdělávání, aby bylo možné se připravit na nejistou budoucnost. „Přestože se zvýšil počet vysoce kvalitních výzkumů a důkazů o tom, jak lze zlepšovat výsledky vzdělávání studentů v podmínkách s nízkými příjmy, prioritou je nyní zajistit, aby tyto postupy byly zakotveny ve vládních systémech a aby byly udržitelné," uvedla Herbertová. „Je potřeba efektivněji investovat, ale jen peníze nestačí. Klíčem k budování odolnosti jednotlivců, pedagogů a širšího systému je spolupráce, která zajistí trvalou transformační změnu."

Profesor Zongkai Yang, prezident Wuhanské technologické univerzity, představil učení řízené umělou inteligencí. Vysvětlil, že umělá inteligence podporuje pedagogy ve společném vyučování, analýze dat a řešení problémů, zatímco studenti mohou těžit z lepšího rozvoje dovedností, které je připraví na budoucnost.

V rámci tří panelů účastníci diskutovali o roli odolnosti ve vzdělávání z pohledu žáků, pedagogů a systémů. Klíčové poznatky jsou:

1. Odolnost spočívá v tom, že žáci získají dovednosti a díky tomu se jim daří v systémech, které spoluvytvářejí.

Pro podporu efektivního zapojení studentů a odolného myšlení je zásadní vést se studenty dialog, využívat nových digitalizovaných platforem pro vzdělávání a vytvářet vzdělávacího prostředí mimo třídu. V rámci panelu diskutovali studenti, kteří během pandemie COVIDU-19 studovali vysokou školu, o tom, jak lze studenty dobře připravit na nejistou budoucnost.

2. Odolnost vychází z důvěry, autonomie a působnosti pedagogů.

Ctihodný Adrian Piccoli, bývalý ministr školství Nového Jižního Walesu (Austrálie), diskutoval s ostatními účastníky panelu o tom, jak lze učitele zapojit do reformy vzdělávání. Panel zdůraznil význam podpůrného prostředí, které buduje emocionální a sociální kapacitu učitelů. Prostředí, které dává učitelům prostor pro představivost a větší autonomii, je klíčem k budování systému, který podporuje odolnost.

3. Odolnost spočívá v integraci různých pohledů a posílení vzdělávacích systémů pro všechny studenty

Propojení výzkumu, politiky a praxe má zásadní význam pro vytvoření odolných vzdělávacích systémů. Doktorka Becky Telfordová z Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a její kolegové zdůraznili potřebu zapojení marginalizovaných skupin, jako jsou uprchlíci, do vytváření účinných řešení. Jejich diskuse zdůraznila význam správy věcí veřejných, mezinárodních partnerství a propojení vzdělávání s úsilím v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí.

Součástí summitu byly také rozhovory s letošními laureáty Yidanovy ceny: profesorem Wolfgangem Lutzem a profesorem Markem Jordansem, Marwou Zahrovou a Lukem Stannardem z organizace War Child Alliance. Wolfgang Lutz využil svůj demografický výzkum, aby zdůraznil přínosy vzdělávání pro posílení odolnosti vůči klimatu. Zdůraznil, že boj proti změně klimatu přesahuje rámec tvrdé infrastruktury a zahrnuje také investice do lidského kapitálu, které mají rozvíjet přizpůsobivost klimatu. Tým War Child Alliance hovořil o projektu Can't Wait to Learn, který nejen rozšiřuje přístup ke kvalitnímu vzdělání pro studenty ovlivněné konflikty a klimatickými otřesy, ale také zlepšuje jejich blahobyt a odolnost a přináší jim pocit normality a naději do budoucna. Tým zdůraznil, že pro úspěch programů v oblasti vzdělávacích technologií je zásadní budovat kapacit učitelů a kontextualizovat vzdělávací obsah ve spolupráci s dětmi, partnery a ministerstvy školství.

V závěru summitu Lucy Lakeová, ředitelka globální angažovanosti nadace Yidan Prize Foundation, vystihla podstatu vztahu mezi vzděláváním a odolností: „Vzdělání je klíčem k posílení odolnosti, a to jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti. Musíme však také zajistit, aby samotné vzdělávání bylo odolné. Na tom se musíme podílet všichni. Znamená to převzít kolektivní odpovědnost za vzdělávání; uvědomit si, že vzdělávání je společným statkem a má-li být odolné, musí být přiměřeně financováno z veřejných zdrojů. Musí také existovat kolektivní odpovědnost za jeho výsledky."

Na slavnostním předávání Yidanovy ceny za rok 2024, které se konalo 8. prosince , byli laureáti ceny odměněni za svou práci při zajišťování spravedlivého a kvalitního vzdělávání v různých kontextech. Připojili se tak ke globální komunitě tvůrců změn ve vzdělávání, kterou sdružuje nadace Yidan Prize Foundation.

Nominujte tvůrce změn v oblasti vzdělávání na Yidanovu cenu za rok 2025

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2025 je možné podávat do 31. března 2025. Chcete-li se o této ceně dozvědět více nebo někoho nominovat, navštivte webové stránky Yidanovy ceny: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

O nadaci Yidan Prize Foundation

Yidan Prize Foundation je globální filantropická nadace, jejímž posláním je vytvářet lepší svět pomocí vzdělávání. Prostřednictvím Yidanovy ceny a sítě inovátorů podporuje nadace myšlenky a postupy v oblasti vzdělávání, konkrétně takové, které mohou pozitivně změnit životy lidí a společnost celkově.

Yidanova cena je ocenění za vzdělávání, jež je udělováno jednotlivcům nebo týmům, kteří významným způsobem po teoretické nebo praktické stránce zlepšili vzdělávání. Udělována jsou vždy dvě ocenění, která se vzájemně doplňují: Yidanova cena za výzkum v oblasti vzdělávání a Yidanova cena za rozvoj vzdělávání. Ceny mají také praktický přínos: laureáti získají na tři roky projektový fond ve výši 15 milionů hongkongských dolarů, který jim pomůže rozšířit jejich práci, a také zlatou medaili a peněžní odměnu ve výši 15 milionů hongkongských dolarů (rozdělenou rovným dílem mezi týmy).

