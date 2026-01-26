Vzdělavatelé v oblasti AI mění narativ o pedagogické profesi

Tiskovou konferencí odstartovala 26. 1. 2026 na sociálních sítích kampaň #ZasloužíSiUznání, jejímž cílem je poděkovat pedagogům za jejich nasazení, profesionalitu a ochotu se stále vzdělávat. Sdílením videa na Facebooku či Instagramu a připojením hashtagu #ZasloužíSiUznání se může zapojit každý, kdo chce českým učitelkám a učitelům vyjádřit podporu.
Za kampaní stojí AI dětem ve spolupráci s NPI ČR, firmou Microsoft, Google for Education, Aignos a dalšími partnery, kteří společně proškolili více než 67.500 pedagogů.
Více informací: aidetem.cz/dekujeme
Zdroj: AI dětem