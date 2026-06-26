Vzniká špička v oboru datové analytiky a AI. Joyful Craftsmen kupují Revolt BI

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  13:09
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Praha 26. června 2026 (PROTEXT) - Společnost Joyful Craftsmen, jedna z předních českých společností v oblasti datové analytiky s úspěšným mezinárodním působením, kupuje pražskou datově analytickou společnost Revolt BI. Spojením dvou významných datových firem vzniká jeden z nejsilnějších nezávislých hráčů v oboru na českém a slovenském trhu. Komunity Joy Data Talks a Data Punkers se stovkami členů okolo obou firem budou nadále pokračovat.

Vznikající skupina se stovkou specialistů na data, business intelligence a umělou inteligenci nabídne komplexní pokrytí datových potřeb firem – od tvorby datové strategie přes budování datových platforem, reporting a business intelligence až po pokročilou analytiku, datovou governance a řešení využívající umělou inteligenci. Díky spojení získají klienti obou společností přístup k širšímu technologickému zázemí napříč datovými platformami, cloudovými prostředími i analytickými nástroji. Na českém trhu tak vzniká jeden z nejsilnějších nezávislých týmů s expertizou pokrývající celou datovou cestu – od návrhu a vývoje řešení až po jejich dlouhodobý provoz a rozvoj.

"Silné stránky obou firem se přirozeně doplňují technologicky, oborově i lidsky. Spojením vytvoříme pro klienty obou společností partnera, jehož podpora bude podstatně komplexnější. Pod jednou střechou získají přístup k většímu know-how díky širšímu týmu specialistů a hlubší expertize, stejně tak jako více technologických možností při návrhu a rozvoji datových řešení podle jejich potřeb. Dokážeme je provést skutečně celou cestou práce s daty – od strategie přes nasazení AI až po konkrétní byznysové výsledky," říká spoluzakladatel Joyful Craftsmen Jaroslav Reken.

Majitelé obou firem se na koupi dohodli v tomto týdnu. Pro stávající klienty obou firem se nic na úrovni poskytovaných služeb a z pohledu kontinuity spolupráce ani kvality nemění. Projekty budou pokračovat ve stejném režimu a klienti budou i nadále spolupracovat se svými dosavadními týmy.

"Věříme, že spojení s Joyful Craftsmen přinese našim klientům další nové příležitosti a přístup k ještě širšímu spektru odborných znalostí. Děkujeme jim za dosavadní důvěru. Zůstane zachováno vše, na co jsou zvyklí – kvalita služeb, osobní přístup i lidi, se kterými dlouhodobě pracují," uvádí Giuliano Giannetti, zakladatel Revolt BI.

Obě společnosti budou i nadále působit pod svými zavedenými značkami. Integrace bude probíhat postupně s cílem efektivně propojit know-how, týmy a kompetence obou firem při zachování kontinuity vůči klientům i obchodním partnerům.

Joyful Craftsmen vyrostla díky úspěchu na švýcarském trhu, kde je jejím zákazníkem například Swiss Re, která patří k největším světovým pojišťovnám. Ze švýcarské pobočky obsluhuje i další významné evropské zákazníky. Má rozsáhlé zkušenosti nejen s prací pro klienty v oblasti pojišťovnictví, ale i z energetiky či letectví. V Čechách jsou jejími klienty Uniqua, Aero Vodochody, či Hopi. Mezi klienty Revolt BI patří třeba Škoda Auto, Mall Group, Sportisimo, či Stock. Obě firmy se dlouhodobě věnují tomu, aby pomáhaly z dat svých klientů vytvářet konkrétní obchodní hodnotu.

Obě firmy mají silné zázemí v data engineeringu vizualizacích, analytické transformaci a využití AI. Datoví analytici z Joyful Craftsmen jsou experty na ekosystém Microsoftu, Palantir, řešení na Databricks a další technologie. Jako jedni z mála na českém trhu přináší řešení na technologii Palantir. K dispozici mají i vlastní řešení pro automatizované testování kvality dat. Revolt BI je oproti tomu certifikovaným partnerem pro, Snowflake, dbt, Tableau či Google Cloud, řešení poskytuje i v rámci Keboola. Obě firmy poskytují i služby okolo Power BI.

Okolo obou firem jsou shromážděny silné datové komunity. Joyful Craftsmen pořádají Joyful Data Talks, Revolt BI zase založili Data Punkers. Obě komunity datových nadšenců s více než 1500 členy, kteří se vzájemně potkávají, sdílí svá řešení a inspirují se mezi sebou, budou nadále pokračovat. Joyful Craftsmen navíc poměrně nedávno uzavřel partnerství s německými Data Masterclass a pomáhá zavádět v Česku jejich koncept vzdělávání datových leaderů.

O společnosti Joyful Craftsmen

Joyful Craftsmen je přední poskytovatel datových a AI řešení, který firmám pomáhá navrhovat, budovat a provozovat moderní datové ekosystémy. Společnost byla založena v roce 2014 českými majiteli, kteří pracovali pro prestižní švýcarské klienty. Po úspěšném rozvoji na švýcarském trhu dnes působí nejen v České republice a ve Švýcarsku, ale i v Německu či na Slovensku.

Klientům poskytuje komplexní služby od tvorby datové a AI strategie přes budování datových platforem, business intelligence, umělou inteligenci a automatizaci až po datovou governance, bezpečnost a dlouhodobou správu datového prostředí. Využívá technologie předních světových dodavatelů, jako jsou Microsoft, Databricks, Palantir, AWS či dbt.

Společnost realizuje projekty pro významné klienty napříč řadou odvětví, včetně bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, retailu, výroby a cestovního ruchu, a pomáhá jim proměňovat data v měřitelné obchodní výsledky.

Více o společnosti zde: https://joyfulcraftsmen.com

O společnosti Revolt BI

Revolt BI je konzultační a technologická společnost specializující se na datovou analytiku, business intelligence a moderní datové platformy. Od svého založení v roce 2017 pomáhá organizacím efektivně využívat data pro rychlejší rozhodování, vyšší výkonnost a dlouhodobý růst.

Společnost pokrývá celý datový cyklus – od analytické strategie a návrhu datové architektury přes budování datových skladů a vizualizací až po pokročilou analytiku, data science a prediktivní modelování. Staví na špičkových technologiích a je certifikovaným partnerem platforem Tableau, Snowflake, dbt či Google Cloud.

Revolt BI spolupracovala s více než stovkouklientů v České republice i zahraničí. Tým tvoří více než 50 specialistů na data, analytiku a business consulting.

Více o společnosti zde: https://www.revolt.bi

 

Zdroj: Joyful Craftsmen

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