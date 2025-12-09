Vznikla nová organizace Ledvinka, která pomáhá lidem s onemocněním ledvin v České republice

Oficiální web organizace: www.ledvinka.org
Onemocnění ledvin: tichá, ale velmi častá diagnóza
Chronické onemocnění ledvin patří mezi tzv. „tiché diagnózy“. Ledviny nebolí, a proto se většina případů odhalí až v pozdějších stadiích. Odhady ukazují, že poškození ledvin se týká až 10 % populace, přičemž mnoho lidí nemá žádné příznaky.
Mezi nenápadné varovné signály mohou patřit například:
– pěnivá nebo zakalená moč
– otoky kolem očí a kotníků
– únava a slabost
– vysoký krevní tlak
– změny v četnosti močení
Nedostatečné povědomí o příznacích i rizicích je jedním z důvodů, proč Ledvinka vznikla.
Proč organizace Ledvinka vznikla
Tým stojící za Ledvinkou se dlouhodobě setkával s příběhy pacientů, kteří nerozuměli své diagnóze, neuměli číst výsledky vyšetření nebo přicházeli k lékaři až ve chvíli, kdy byla funkce ledvin výrazně snížená. Důvodem jsou často chybějící informace, nedostatek času na konzultaci s odborníkem a obecně nízké povědomí o tom, jak ledviny fungují.
Ledvinka vznikla jako prostor, kde lidé najdou srozumitelné, ověřené a praktické informace, které jim pomohou lépe porozumět svému zdraví. Cílem organizace není nahrazovat lékaře, ale doplnit komunikační a informační mezeru mezi pacientem a odbornou péčí.
„Ledvinka pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti i rozhodujících autorit o onemocněních ledvin a může pomoci získat finanční podporu pro výzkum, léčbu a pomoc pacientům a jejich rodinám.“
— prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D., Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty a VFN
Cíle organizace Ledvinka
1. Zvyšování povědomí o onemocnění ledvin – vysvětlení základních pojmů, funkce ledvin, příznaků a rizikových faktorů.
2. Edukace v oblasti prevence – praktické tipy pro zdravý životní styl, pitný režim, výživu a kontrolu krevního tlaku.
3. Podpora pacientů a jejich blízkých – poskytování informací, psychická podpora, sdílení zkušeností a příběhů.
Online edukace a budování komunity
Na webu Ledvinka.org a na sociálních sítích organizace postupně zveřejňuje články, infografiky, krátká videa a příběhy, které mají lidem pomoci lépe porozumět zdraví ledvin a získat jistotu v rozhodování o vlastní péči. Cílem je vytvořit prostor, kde se pacienti i jejich blízcí mohou cítit bezpečně a informovaně.
Výzva ke spolupráci
Ledvinka vítá spolupráci s lékaři, odbornými společnostmi, nemocnicemi, neziskovými organizacemi i médii. Ambicí projektu je přispět k tomu, aby se téma zdraví ledvin stalo viditelnějším a aby lidé měli dostupné a kvalitní zdroje informací.
Poděkování partnerům
Organizace Ledvinka děkuje všem partnerům a odborníkům, kteří se podíleli na jejím vzniku a pomohli vytvořit prostor pro pacienty, jejich blízké i širokou veřejnost. Právě díky jejich odbornosti, zkušenostem a podpoře může Ledvinka nabízet kvalitní, srozumitelné a ověřené informace o onemocněních ledvin.
